Son Dakika Başiskele Haberleri

23:22 200 hayvanın bulunduğu çiftlikte yangın Kocaeli'nin Gebze ilçesinde yaklaşık 200 büyükbaş hayvanın bulunduğu çiftlikte çıkan yangın büyümeden söndürüldü.

20:59 Son Dakika | Karamürsel'de apartmanda çıkan yangın söndürüldü Bir son dakika haberine göre Kocaeli'ni Karamürsel ilçesinde 8 katlı apartmanın giriş katında çıkan yangın, hasara yol açtı.

20:39 Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar Türkiye'de son 24 saatte 149 bin 218 yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi yapıldı, 11 bin 180 kişinin testi pozitif çıktı, 202 kişi yaşamını yitirdi.

12:59 Kuvayı Milliye komutanlarından Yahya Kaptan'ın kahramanlığı müzede anlatılacak Kurtuluş Savaşı kahramanlarından Yahya Kaptan'ın Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde bulunan evi, Kültür ve Turizm Bakanlığının desteğiyle müzeye çevrilerek turizme kazandırılacak.

11:45 Buz pateni pandemi sürecinde hız kesmedi Türkiye Buz Pateni Federasyonu (TBPF) Başkanı Gökhan Özdemir, pandemi koşullarında her türlü tedbiri alarak faaliyetlerine devam etmeye çalıştıklarını söyledi.

11:45 Son dakika haberleri | (Drone) Doğu Marmara ve Batı Karadeniz'de cadde ve sokaklarda sessizlik hakim Gelen son dakika haberlerine göre Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında yurt genelinde uygulanan 3 günlük sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle Sakarya, Kocaeli, Bartın, Bolu, Düzce, Karabük ve Zonguldak'ta cadde ve meydanlar sessizliğe büründü.

11:16 178 yıllık Osmanlı yadigarı fabrikada, Topkapı Sarayı'nın has oda halısı dokunuyor 178 yıllık Osmanlı yadigarı fabrikada, Topkapı Sarayı'nın has oda halısı dokunuyor 79 metrekarelik halıya 20 milyon ilmek atılacak Milli Sarayların halıları, Osmanlı emaneti fabrikanın asırlık tezgahlarında ilmek ilmek dokunuyor Kocaeli'nde 1843 yılında kurulan Osmanlı emaneti 'Hereke...

11:01 Kuvayımilliye komutanlarından Yahya Kaptan'ın kahramanlığı müzede anlatılacak Kuvayımilliye komutanlarından Yahya Kaptan'ın, Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde bulunan evi, Kültür ve Turizm Bakanlığının desteğiyle restore edilerek müzeye çevrilecek.

09:53 Başkan Şayir, yeni yıla görevi başında çalışanlarla girdi Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir, yeni yıla görevi başındaki kamu görevlileri ve esnafları ziyaret ederek girdi.

09:30 4 katlı bina alev alev yandı 4 katlı bina alev alev yandı Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde 4 katlı bir binanın en üst katı alevlere teslim oldu.

00:59 Araç hurdalığında çıkan yangın söndürüldü Kocaeli'nin Darıca ilçesinde hurda araçların tutulduğu alanda çıkan yangın söndürüldü.

00:42 Hurda minibüs alevlere teslim oldu Kocaeli'nin Darıca ilçesinde bulunan hurdalığın içinde bulunan bir minibüs alevlere teslim oldu.

19:37 Kocaeli'de devrilen traktörün sürücüsü yaralandı Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde devrilen traktörün altında kalan sürücü yaralandı.

18:58 Hafif ticari araç ile çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı Kocaeli'nin Gebze ilçesinde hafif ticari araç ile çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı.

17:09 Avrupa'nın en büyük doğal yaşam parkı 5 milyon ziyaretçiyi ağırladı Avrupa'nın en büyük doğal yaşam parkı olan Ormanya, geçen yıl yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına rağmen 5 milyon ziyaretçiyi ağırladı.

16:07 Tedavisi ve rehabilitasyonu tamamlanan 9 yaban hayvanı Ormanya Doğal Yaşam Parkı'na yolcu edildi Tedavisi ve rehabilitasyonu tamamlanan 9 yaban hayvanı Ormanya Doğal Yaşam Parkı'na yolcu edildi Afyon Kocatepe Üniversitesi Yaban Hayatı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi (AKÜREM), tedavisi ve rehabilitasyonu tamamlanan 9 yaban hayvanı Ormanya Doğal Yaşam Parkına yolcu edildi.

15:17 9 yaban hayvanı, Ormanya'ya teslim edildi AFYON Kocatepe Yaban Hayatı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi (AKÜREM), tedavisi ve rehabilitasyonu devam eden 9 yaban hayvanını, Kocaeli'deki Ormanya Doğal Yaşam Parkı'na teslim etti.

15:04 Herkes öldü zannetti, alkollü olduğu ortaya çıktı Herkes öldü zannetti, alkollü olduğu ortaya çıktı Kocaeli'nin Gebze ilçesinde yılbaşı gecesi aracında öldü sanılarak ekipleri harekete geçiren şahıs, aşırı alkollü çıktı.

14:23 İzmit Belediyesi yazıcıları kiralamak yerine satın alarak tasarruf etti İzmit Belediyesi, kiralık printerlar yerine bünyesine kazandırdığı 55 adet A3 ve A4 yeni nesil printerlar ile maliyet ve kağıttan büyük tasarruf edecek.

14:22 İki ilçeyi birbirine bağlayan köprü trafiğe açıldı Büyükşehir Belediyesi tarafından, Körfez ilçesi Cumaköy ve Derince ilçesi Karagöllü Mahallesi arasındaki köprü araç trafiğine açıldı.

14:16 Herkesin öldü zannettiği sürücünün alkollü olduğu anlaşıldı Kocaeli'nin Gebze ilçesinde yılbaşı gecesi aracında öldü sanılarak ekipleri harekete geçiren şahıs, aşırı alkollü çıktı.

14:15 Türkiye'nin en başarılı Büyükşehir Belediye Başkanı: Mehmet Sekmen Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, Sonar araştırma şirketi tarafından yapılan ankette "Türkiye'nin en başarılı Büyükşehir Belediye Başkanı" seçildi.

14:09 Son dakika haberleri | Doğu Marmara ve Batı Karadeniz'de 2021'in ilk sosyal mesafeli cuma namazı kılındı Son dakika gündem haberine göre Cuma namazından detaylar Doğu Marmara ve Batı Karadeniz'de 2021 yılının ilk cuma namazı yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında sosyal mesafe gözetilerek kılındı.

14:05 Dilovası Batı Kavşağı'nda hummalı çalışma Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından Dilovası Batı Kavşağı'nda başlatılan yağmursuyu altyapı çalışmasına devam ediliyor.

13:10 Kocaeli'de uzun süredir beklenen yağmur yeni yılın ilk sabahında yağdı Beklenen mevsim yapışlarının düşmemesi sebebi ile kuraklığı barajların düşen seviyesinden hissedildiği Kocaeli yeni yılın ilk gününe yağmur ile uyandı.

12:48 Akaryakıt istasyonunun fiyat panosuna çarptı: 1 yaralı Akaryakıt istasyonunun fiyat panosuna çarptı: 1 yaralı Kocaeli'nin Darıca ilçesinde ıslak yolda direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü, akaryakıt istasyonunun fiyat panosuna çarparak yaralandı.

11:55 Ege'de 2021'in ilk gününde cadde ve sokaklarda sessizlik hakim Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle İzmir, Aydın, Uşak, Denizli ve Manisa'da 2021'in ilk gününde cadde ve meydanlar sessizliğe büründü.

11:37 Son dakika haberi | Gelen son dakika haberlerine göre Terör örgütü DEAŞ'a karşı etkin ve kararlı mücadelesini sürdüren Türkiye, yılın son ayında da yurt genelindeki operasyonlarla örgüte nefes aldırmadı, teröristlerin planladığı eylemler güvenlik güçlerinin başarılı çalışmalarıyla engellendi.

11:09 Son dakika haber... Avrupa'nın en büyük doğal yaşam parkı 2020'de 5 milyon ziyaretçiyi ağırladı Son dakika haber: Avrupa'nın en büyük doğal yaşam parkı olan Ormanya, geçen yıl yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına rağmen 5 milyon ziyaretçiyi ağırladı.

11:01 Çınarın gölgelediği küçük Osmanlı mescidi bir asırdır ayakta Yalova'nın Altınova ilçesinde Osmanlı'nın son yıllarında inşa edilen Hacı Muratlar Mescidi, restorasyonla gelecek nesillere aktarılacak.

10:28 Alman imparatoru için 3 haftada hazırlanan köşk, 126 yıldır görkemini koruyor Alman imparatoru için 3 haftada hazırlanan köşk, 126 yıldır görkemini koruyor Almanya'dan Osmanlı imparatorluğuna uzanan 126 yıllık tarih, ilk günkü gibi ayakta duruyor Kocaeli'de Alman İmparatoru Kaiser 2.

10:21 AFYONKARAHİSAR - Yılın ilk gününde cadde ve sokaklarda sessizlik hakim Boş cadde ve sokaklar Polislerin denetim yapması 2021'in ilk gününde cadde ve sokaklarda sessizlik hakim AFYONKARAHİSAR - Afyonkarahisar'da kentin işlek noktalarından Kent Meydanı, Yeşilyol, Ambaryolu, Ordu Bulvarı ve Basın Caddesi sessizliğe büründü.

09:47 İstanbul'da aralıklı sağanak bekleniyor Marmara Bölgesi'nin doğusu ile İstanbul ve Kırklareli'nin kıyı kesimlerinde aralıklı yağmur ve sağanak öngörülüyor.

09:06 İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu yılın en başarılı başkanı seçildi Sonar Araştırma şirketi yeni yıla girmeden büyükşehirlerde gerçekleştirilmiş en geniş kapsamlı yerel yönetim performans araştırmasını yayınlandı. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu en başarılı başkan olurken, Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen ikinci sırada yer aldı. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ise ilk 5'e giremedi.

01:14 Son dakika haberleri! Babasının ölümünü bahane eden alkollü sürücü cezadan kaçamadı Son dakika haberi... KOCAELİ'nin İzmit ilçesinde, jandarma ekiplerince yapılan denetimde 1.99 promil alkollü yakalanan sürücü, babasını koronavirüs nedeniyle kaybettiği için içki içtiğini söyledi, ancak cezadan kurtulamadı.

00:47 Vali Yavuz'dan görev başındaki ekiplere ziyaret Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, denetim noktasında görev yapan polis ve jandarma ekiplerini ziyaret ederek yeni yıllarını kutladı.

00:43 Ordu'da yılbaşında mesai yapan personel unutulmadı Ordu Valisi Tuncay Sonel, görevlerinin başındaki polis, jandarma, itfaiye ve sağlık ekiplerini ziyaret etti.

00:36 Alkollü yakalanınca, "Babam korona virüsten öldü" dedi Kocaeli'nde jandarma denetimine takılan ve 1.99 promil alkollü olduğu tespit edilen şahıs, babasının korona virüsten hayatını kaybettiğini söyleyerek, kendisini bırakmalarını talep etti.

00:12 Evlat nöbetindeki ailelerin yeni yıldan tek dileği çocuklarına kavuşmak Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırılan ailelerin HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde başlattığı evlat nöbeti eylemi 486'ncı gününe girdi.

00:12 Son dakika haber: Yangında can veren 4 yaşındaki Çağatay gözyaşları arasında son yolculuğuna uğurlandı Son dakika haberleri... Kocaeli'nin İzmit ilçesinde alevlere teslim olan evde yaralı olarak kurtarılan ve kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden 4 yaşındaki Çağatay, gözyaşları arasında toprağa verildi.

00:12 Kocaeli'de otomobilin çarptığı yaşlı kadın yaralandı Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde karşıdan karşıya geçmek isterken otomobilin çarptığı 56 yaşındaki kadın yaralandı.

00:04 Baba ve oğlu 1 gün arayla korona virüse yenik düştü Kocaeli'de yaşayan eski Anavatan Partisi Kocaeli İl Başkanı Süleyman Süzer ve babası Osman Süzer 1 gün arayla korona virüse yenik düşerek yaşamını yitirdi.

00:04 Son dakika haberleri! Teröristlerin katliam yaptığı köyün 1 mühürlü kitabı, Kocaeli'nde 1000 oldu Gelen son dakika haberine göre Kocaeli'nde dükkanında bulduğu eski baskılı bir kitabı okurken üzerindeki mührü fark eden sahaf, kitabın 27 yıl önce terör saldırısında 38 vatandaşın şehit edildiği Erzurum'un Çat ilçesindeki köy okuluna ait olduğunu fark etti.

00:02 Karı-koca bir hafta arayla korona virüse yenildi Kocaeli'de yaşayan AK Partili eski yöneticisi Mehmet İpşiroğlu ve eşi Nevin İpşiroğlu, yakalandıkları korona virüs sebebi ile 1 hafta arayla yaşamlarını yitirdi.

23:58 Ünlü yönetmen 2020 yılını film haline getirecek Yönetmen Murat Uygur, aksiyon dolu 2020 yılında yaşanan olayları anlatan film yapmak için kolları sıvadı.