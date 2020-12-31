Son Dakika Başiskele Haberleri

- 23:22 200 hayvanın bulunduğu çiftlikte yangın
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde yaklaşık 200 büyükbaş hayvanın bulunduğu çiftlikte çıkan yangın büyümeden söndürüldü.
- 20:59 Son Dakika | Karamürsel'de apartmanda çıkan yangın söndürüldü
Bir son dakika haberine göre Kocaeli'ni Karamürsel ilçesinde 8 katlı apartmanın giriş katında çıkan yangın, hasara yol açtı.
- 20:39 Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar
Türkiye'de son 24 saatte 149 bin 218 yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi yapıldı, 11 bin 180 kişinin testi pozitif çıktı, 202 kişi yaşamını yitirdi.
- 18:18 Lüks sıfır araç yüklü tırı vatandaşlar yanmaktan kurtardı
Samsun'da fabrikadan bayilere sıfır araç taşıyan tırda yangın çıktı.
- 12:59 Kuvayı Milliye komutanlarından Yahya Kaptan'ın kahramanlığı müzede anlatılacak
Kurtuluş Savaşı kahramanlarından Yahya Kaptan'ın Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde bulunan evi, Kültür ve Turizm Bakanlığının desteğiyle müzeye çevrilerek turizme kazandırılacak.
- 11:45 Buz pateni pandemi sürecinde hız kesmedi
Türkiye Buz Pateni Federasyonu (TBPF) Başkanı Gökhan Özdemir, pandemi koşullarında her türlü tedbiri alarak faaliyetlerine devam etmeye çalıştıklarını söyledi.
- 11:45 Son dakika haberleri | (Drone) Doğu Marmara ve Batı Karadeniz'de cadde ve sokaklarda sessizlik hakim
Gelen son dakika haberlerine göre Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında yurt genelinde uygulanan 3 günlük sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle Sakarya, Kocaeli, Bartın, Bolu, Düzce, Karabük ve Zonguldak'ta cadde ve meydanlar sessizliğe büründü.
- 11:16 178 yıllık Osmanlı yadigarı fabrikada, Topkapı Sarayı'nın has oda halısı dokunuyor
178 yıllık Osmanlı yadigarı fabrikada, Topkapı Sarayı'nın has oda halısı dokunuyor 79 metrekarelik halıya 20 milyon ilmek atılacak Milli Sarayların halıları, Osmanlı emaneti fabrikanın asırlık tezgahlarında ilmek ilmek dokunuyor Kocaeli'nde 1843 yılında kurulan Osmanlı emaneti 'Hereke...
- 11:01 Kuvayımilliye komutanlarından Yahya Kaptan'ın kahramanlığı müzede anlatılacak
Kuvayımilliye komutanlarından Yahya Kaptan'ın, Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde bulunan evi, Kültür ve Turizm Bakanlığının desteğiyle restore edilerek müzeye çevrilecek.
- 09:53 Başkan Şayir, yeni yıla görevi başında çalışanlarla girdi
Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir, yeni yıla görevi başındaki kamu görevlileri ve esnafları ziyaret ederek girdi.
- 09:30 4 katlı bina alev alev yandı
4 katlı bina alev alev yandı Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde 4 katlı bir binanın en üst katı alevlere teslim oldu.
- 03:03 Kocaeli'nde Kovid-19 tedbirlerine uymayan 414 kişiye para cezası
Kocaeli'nde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine uymadıkları gerekçesiyle 414 kişiye para cezası kesildi.
- 00:59 Araç hurdalığında çıkan yangın söndürüldü
Kocaeli'nin Darıca ilçesinde hurda araçların tutulduğu alanda çıkan yangın söndürüldü.
- 00:42 Hurda minibüs alevlere teslim oldu
Kocaeli'nin Darıca ilçesinde bulunan hurdalığın içinde bulunan bir minibüs alevlere teslim oldu.
- Dün 19:37 Kocaeli'de devrilen traktörün sürücüsü yaralandı
Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde devrilen traktörün altında kalan sürücü yaralandı.
- Dün 18:58 Hafif ticari araç ile çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde hafif ticari araç ile çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı.
- Dün 17:09 Avrupa'nın en büyük doğal yaşam parkı 5 milyon ziyaretçiyi ağırladı
Avrupa'nın en büyük doğal yaşam parkı olan Ormanya, geçen yıl yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına rağmen 5 milyon ziyaretçiyi ağırladı.
- Dün 16:07 Tedavisi ve rehabilitasyonu tamamlanan 9 yaban hayvanı Ormanya Doğal Yaşam Parkı'na yolcu edildi
Tedavisi ve rehabilitasyonu tamamlanan 9 yaban hayvanı Ormanya Doğal Yaşam Parkı'na yolcu edildi Afyon Kocatepe Üniversitesi Yaban Hayatı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi (AKÜREM), tedavisi ve rehabilitasyonu tamamlanan 9 yaban hayvanı Ormanya Doğal Yaşam Parkına yolcu edildi.
- Dün 15:17 9 yaban hayvanı, Ormanya'ya teslim edildi
AFYON Kocatepe Yaban Hayatı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi (AKÜREM), tedavisi ve rehabilitasyonu devam eden 9 yaban hayvanını, Kocaeli'deki Ormanya Doğal Yaşam Parkı'na teslim etti.
- Dün 15:04 Herkes öldü zannetti, alkollü olduğu ortaya çıktı
Herkes öldü zannetti, alkollü olduğu ortaya çıktı Kocaeli'nin Gebze ilçesinde yılbaşı gecesi aracında öldü sanılarak ekipleri harekete geçiren şahıs, aşırı alkollü çıktı.
- Dün 14:23 İzmit Belediyesi yazıcıları kiralamak yerine satın alarak tasarruf etti
İzmit Belediyesi, kiralık printerlar yerine bünyesine kazandırdığı 55 adet A3 ve A4 yeni nesil printerlar ile maliyet ve kağıttan büyük tasarruf edecek.
- Dün 14:22 İki ilçeyi birbirine bağlayan köprü trafiğe açıldı
Büyükşehir Belediyesi tarafından, Körfez ilçesi Cumaköy ve Derince ilçesi Karagöllü Mahallesi arasındaki köprü araç trafiğine açıldı.
- Dün 14:16 Herkesin öldü zannettiği sürücünün alkollü olduğu anlaşıldı
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde yılbaşı gecesi aracında öldü sanılarak ekipleri harekete geçiren şahıs, aşırı alkollü çıktı.
- Dün 14:15 Türkiye'nin en başarılı Büyükşehir Belediye Başkanı: Mehmet Sekmen
Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, Sonar araştırma şirketi tarafından yapılan ankette "Türkiye'nin en başarılı Büyükşehir Belediye Başkanı" seçildi.
- Dün 14:09 Son dakika haberleri | Doğu Marmara ve Batı Karadeniz'de 2021'in ilk sosyal mesafeli cuma namazı kılındı
Son dakika gündem haberine göre Cuma namazından detaylar Doğu Marmara ve Batı Karadeniz'de 2021 yılının ilk cuma namazı yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında sosyal mesafe gözetilerek kılındı.
- Dün 14:05 Dilovası Batı Kavşağı'nda hummalı çalışma
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından Dilovası Batı Kavşağı'nda başlatılan yağmursuyu altyapı çalışmasına devam ediliyor.
- Dün 13:10 Kocaeli'de uzun süredir beklenen yağmur yeni yılın ilk sabahında yağdı
Beklenen mevsim yapışlarının düşmemesi sebebi ile kuraklığı barajların düşen seviyesinden hissedildiği Kocaeli yeni yılın ilk gününe yağmur ile uyandı.
- Dün 12:48 Akaryakıt istasyonunun fiyat panosuna çarptı: 1 yaralı
Akaryakıt istasyonunun fiyat panosuna çarptı: 1 yaralı Kocaeli'nin Darıca ilçesinde ıslak yolda direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü, akaryakıt istasyonunun fiyat panosuna çarparak yaralandı.
- Dün 11:55 Ege'de 2021'in ilk gününde cadde ve sokaklarda sessizlik hakim
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle İzmir, Aydın, Uşak, Denizli ve Manisa'da 2021'in ilk gününde cadde ve meydanlar sessizliğe büründü.
- Dün 11:37 Son dakika haberi |
Gelen son dakika haberlerine göre Terör örgütü DEAŞ'a karşı etkin ve kararlı mücadelesini sürdüren Türkiye, yılın son ayında da yurt genelindeki operasyonlarla örgüte nefes aldırmadı, teröristlerin planladığı eylemler güvenlik güçlerinin başarılı çalışmalarıyla engellendi.
- Dün 11:09 Son dakika haber... Avrupa'nın en büyük doğal yaşam parkı 2020'de 5 milyon ziyaretçiyi ağırladı
Son dakika haber: Avrupa'nın en büyük doğal yaşam parkı olan Ormanya, geçen yıl yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına rağmen 5 milyon ziyaretçiyi ağırladı.
- Dün 11:01 Çınarın gölgelediği küçük Osmanlı mescidi bir asırdır ayakta
Yalova'nın Altınova ilçesinde Osmanlı'nın son yıllarında inşa edilen Hacı Muratlar Mescidi, restorasyonla gelecek nesillere aktarılacak.
- Dün 10:28 Alman imparatoru için 3 haftada hazırlanan köşk, 126 yıldır görkemini koruyor
Alman imparatoru için 3 haftada hazırlanan köşk, 126 yıldır görkemini koruyor Almanya'dan Osmanlı imparatorluğuna uzanan 126 yıllık tarih, ilk günkü gibi ayakta duruyor Kocaeli'de Alman İmparatoru Kaiser 2.
- Dün 10:21 AFYONKARAHİSAR - Yılın ilk gününde cadde ve sokaklarda sessizlik hakim
Boş cadde ve sokaklar Polislerin denetim yapması 2021'in ilk gününde cadde ve sokaklarda sessizlik hakim AFYONKARAHİSAR - Afyonkarahisar'da kentin işlek noktalarından Kent Meydanı, Yeşilyol, Ambaryolu, Ordu Bulvarı ve Basın Caddesi sessizliğe büründü.
- Dün 09:47 İstanbul'da aralıklı sağanak bekleniyor
Marmara Bölgesi'nin doğusu ile İstanbul ve Kırklareli'nin kıyı kesimlerinde aralıklı yağmur ve sağanak öngörülüyor.
- Dün 09:06 İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu yılın en başarılı başkanı seçildi
Sonar Araştırma şirketi yeni yıla girmeden büyükşehirlerde gerçekleştirilmiş en geniş kapsamlı yerel yönetim performans araştırmasını yayınlandı. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu en başarılı başkan olurken, Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen ikinci sırada yer aldı. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ise ilk 5'e giremedi.
- Dün 01:14 Son dakika haberleri! Babasının ölümünü bahane eden alkollü sürücü cezadan kaçamadı
Son dakika haberi... KOCAELİ'nin İzmit ilçesinde, jandarma ekiplerince yapılan denetimde 1.99 promil alkollü yakalanan sürücü, babasını koronavirüs nedeniyle kaybettiği için içki içtiğini söyledi, ancak cezadan kurtulamadı.
- Dün 00:57 Kocaeli'de Kovid-19 tedbirlerine uymayan 256 kişiye para cezası
Kocaeli'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine uymadıkları gerekçesiyle 256 kişiye para cezası kesildi.
- Dün 00:47 Vali Yavuz'dan görev başındaki ekiplere ziyaret
Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, denetim noktasında görev yapan polis ve jandarma ekiplerini ziyaret ederek yeni yıllarını kutladı.
- Dün 00:43 Ordu'da yılbaşında mesai yapan personel unutulmadı
Ordu Valisi Tuncay Sonel, görevlerinin başındaki polis, jandarma, itfaiye ve sağlık ekiplerini ziyaret etti.
- Dün 00:36 Alkollü yakalanınca, "Babam korona virüsten öldü" dedi
Kocaeli'nde jandarma denetimine takılan ve 1.99 promil alkollü olduğu tespit edilen şahıs, babasının korona virüsten hayatını kaybettiğini söyleyerek, kendisini bırakmalarını talep etti.
- Dün 00:12 Evlat nöbetindeki ailelerin yeni yıldan tek dileği çocuklarına kavuşmak
Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırılan ailelerin HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde başlattığı evlat nöbeti eylemi 486'ncı gününe girdi.
- Dün 00:12 Son dakika haber: Yangında can veren 4 yaşındaki Çağatay gözyaşları arasında son yolculuğuna uğurlandı
Son dakika haberleri... Kocaeli'nin İzmit ilçesinde alevlere teslim olan evde yaralı olarak kurtarılan ve kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden 4 yaşındaki Çağatay, gözyaşları arasında toprağa verildi.
- Dün 00:12 Kocaeli'de otomobilin çarptığı yaşlı kadın yaralandı
Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde karşıdan karşıya geçmek isterken otomobilin çarptığı 56 yaşındaki kadın yaralandı.
- Dün 00:08 Yılbaşına saatler kala kuru yemişçilerde endişelendiren görüntüler
Kocaeli'de yılbaşı gecesi öncesinde kuru yemişlerde uzun kuyruklar oluştu.
- Dün 00:04 Baba ve oğlu 1 gün arayla korona virüse yenik düştü
Kocaeli'de yaşayan eski Anavatan Partisi Kocaeli İl Başkanı Süleyman Süzer ve babası Osman Süzer 1 gün arayla korona virüse yenik düşerek yaşamını yitirdi.
- Dün 00:04 Son dakika haberleri! Teröristlerin katliam yaptığı köyün 1 mühürlü kitabı, Kocaeli'nde 1000 oldu
Gelen son dakika haberine göre Kocaeli'nde dükkanında bulduğu eski baskılı bir kitabı okurken üzerindeki mührü fark eden sahaf, kitabın 27 yıl önce terör saldırısında 38 vatandaşın şehit edildiği Erzurum'un Çat ilçesindeki köy okuluna ait olduğunu fark etti.
- Dün 00:02 Karı-koca bir hafta arayla korona virüse yenildi
Kocaeli'de yaşayan AK Partili eski yöneticisi Mehmet İpşiroğlu ve eşi Nevin İpşiroğlu, yakalandıkları korona virüs sebebi ile 1 hafta arayla yaşamlarını yitirdi.
- 31.12.2020 23:58 Ünlü yönetmen 2020 yılını film haline getirecek
Yönetmen Murat Uygur, aksiyon dolu 2020 yılında yaşanan olayları anlatan film yapmak için kolları sıvadı.
- 31.12.2020 23:53 Son dakika haberleri | Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar
Son dakika haberi... Türkiye'de son 24 saatte 178 bin 217 Kovid-19 testi yapıldı, 14 bin 380 kişinin testi pozitif çıktı, 239 kişi yaşamını yitirdi.