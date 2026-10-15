Kocaeli\'de sağanak İzmit\'te Turgut ve Tavşantepe mahallelerine su bastı

KOCAELİ'de gece saatlerinde bastıran sağanak, İzmit ilçesinde su baskınlarına neden oldu.

İŞiddetli yağışın ardından İzmit ilçesindeki Turgut ve Tavşantepe mahalleleri ile Plajyolu Mahallesi'nde su baskınları meydana geldi. D-130 kara yolunun Başiskele- Gölcük güzergahında da yolun suyla kaplanması nedeniyle araçlar güçlükle ilerledi.