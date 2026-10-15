Kocaeli'de sağanak İzmit'te Turgut ve Tavşantepe mahallelerine su bastı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Kocaeli'de sağanak İzmit'te Turgut ve Tavşantepe mahallelerine su bastı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Kocaeli\'de sağanak İzmit\'te Turgut ve Tavşantepe mahallelerine su bastı
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kocaeli'de gece etkili olan sağanak, İzmit'te su baskınlarına neden oldu. Turgut ve Tavşantepe mahalleleri ile Plajyolu Mahallesi'nde su baskını yaşanırken, D-130 kara yolunun Başiskele-Gölcük güzergahında yolun suyla kaplanması araçların güçlükle ilerlemesine yol açtı.

KOCAELİ'de gece saatlerinde bastıran sağanak, İzmit ilçesinde su baskınlarına neden oldu.

İŞiddetli yağışın ardından İzmit ilçesindeki Turgut ve Tavşantepe mahalleleri ile Plajyolu Mahallesi'nde su baskınları meydana geldi. D-130 kara yolunun Başiskele- Gölcük güzergahında da yolun suyla kaplanması nedeniyle araçlar güçlükle ilerledi.

Kaynak: DHA
Hava Durumusu baskınıBaşiskeleKocaeliGölcükGüncelYaşamSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Petrol kuyusu kontrolden çıktı Metrelerce yükseğe fışkırıyor, durdurulamıyor Petrol kuyusu kontrolden çıktı! Metrelerce yükseğe fışkırıyor, durdurulamıyor
Silifke’de kayıp olarak aranan avukat Remzi Meydan, Göksu Nehri’nde ölü bulundu Silifke'de kayıp olarak aranan avukat Remzi Meydan, Göksu Nehri'nde ölü bulundu
Sel felaketi Antalya’yı da vurdu: 100 yıllık tarihte böyle bir yağış görmedik Sel felaketi Antalya'yı da vurdu: 100 yıllık tarihte böyle bir yağış görmedik
Şampiyonlar Ligi’nde 6-3’lük nefes kesen maç Şampiyonlar Ligi'nde 6-3'lük nefes kesen maç
Aracında ölü bulunan iş insanı Ali İhsan Kaya’nın eşine gönderdiği son mesaj ortaya çıktı Aracında ölü bulunan iş insanı Ali İhsan Kaya’nın eşine gönderdiği son mesaj ortaya çıktı
İstanbul’da felaket gecesi: 2 can kaybı, 2 bin 518 ihbar İstanbul'da felaket gecesi: 2 can kaybı, 2 bin 518 ihbar
00:40
Vali Gül: Cumhuriyet tarihinde ölçülen en yüksek yağış oranı düştü
Vali Gül: Cumhuriyet tarihinde ölçülen en yüksek yağış oranı düştü
00:15
Bakan Çiftçi, 48 ile sarı, 5 ile turuncu uyarıyı ve Marmara’da kuvvetli yağışı duyurdu
Bakan Çiftçi, 48 ile sarı, 5 ile turuncu uyarıyı ve Marmara'da kuvvetli yağışı duyurdu
23:51
Fenerbahçe’de İsmail Kartal’a büyük tepki
Fenerbahçe'de İsmail Kartal'a büyük tepki
23:48
Fenerbahçe, Aston Villa’ya 6 golle kaybetti
Fenerbahçe, Aston Villa'ya 6 golle kaybetti
23:44
Murat Boz ve Demet Özdemir için kurtarma ekipleri devrede
Murat Boz ve Demet Özdemir için kurtarma ekipleri devrede
22:09
İstanbul’da felaket gecesi: 2 can kaybı, 2 bin 518 ihbar
İstanbul'da felaket gecesi: 2 can kaybı, 2 bin 518 ihbar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.10.2026 01:46:30. #7.13#
SON DAKİKA: Kocaeli'de sağanak İzmit'te Turgut ve Tavşantepe mahallelerine su bastı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei