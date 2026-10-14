Yamal'ın sevgilisine şok! Polisimiz geri adım atmadı - Son Dakika
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Yamal'ın sevgilisine şok! Polisimiz geri adım atmadı

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Galatasaray-Barcelona maçı öncesinde Lamine Yamal'ın annesi ve sevgilisinin RAMS Park'a girmeye çalıştığı anlara ait görüntüler ortaya çıktı. O anları kaydeden bir taraftar, Yamal'ın sevgilisinin girişine izin verilmediğini ve polisin "Kim olursan ol, kartın olmadan giremezsin" dediğini öne sürdü.

Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Barcelona'yı ağırladığı karşılaşma öncesinde yaşandığı belirtilen ilginç bir olayın görüntüleri ortaya çıktı. Barcelona'nın genç yıldızı Lamine Yamal'ın annesi ve sevgilisinin stadyuma giriş yapmaya çalıştığı anlar bir taraftar tarafından kaydedildi.

YAMAL'IN SEVGİLİSİNE GİRİŞ İZNİ VERİLMEDİĞİ İDDİASI

Paylaşılan görüntüleri kaydeden taraftar, Yamal'ın sevgilisinin stadyuma girmek istediğini ancak görevli polisin buna izin vermediğini ileri sürdü. Taraftar, yaşananları anlatırken polisin, "Kim olursan ol, kartın olmadan giremezsin" dediğini aktardı.

"YAMAL'I GÖSTERDİ AMA POLİSİN KARARI DEĞİŞMEDİ"

Olayı anlatan taraftar, Yamal'ın sevgilisinin futbolcuyu göstererek kim olduğunu anlatmaya çalıştığını iddia etti. Taraftar, "Bak dedi, Yamal'ı gösterdi. Polis 'Fark etmez' dedi" ifadelerini kullandı. Stadyum girişinde yaşandığı belirtilen bu anlar dikkat çekerken Yamal'ın annesi ve sevgilisinin daha sonra içeri girip girmediğine ilişkin bilgi paylaşılmadı.

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Lamine YamalGalatasarayBarcelonaSporSon Dakika

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    Yorumlar (6)

  • Akula Akula:
    Aman ne büyük bir iş yapmışlar , bizde işler yardımcı olmak yerine işi zora sokmak yönünde ilerliyor 5 1 Yanıtla
    Goethegitme Goethegitme:
    J.Bieber pasaport kontrolsüz gecti diye 3 gün ülke meşgul oldu,size kural mı beğendircez 2 0
    Süper Çocuk Süper Çocuk:
    Ulan zevzek Akula, polis ne diye kuralı çiğneyecek? Koca kulüp futbolcusunun ailesine kart vermiyor veya verdiği kartı ailesi yanına almıyorsa görevini yapan polis niye suçlu oluyor dingil? Şu aşağılık kompleksinden kurtulun evladım. Ha Türk değilsen kompleksli olmanı anlarım tabi... 0 0
  • Cabbar aga Cabbar aga:
    geçemeyecek tabii kurallar herkes içindir 1 0 Yanıtla
  • goksaluzuntas goksaluzuntas:
    şimdi bunun ne haber değeri var.? böyle iğrenç magazin haberciliği yapmayınız lütfen.! polis görevini yapıyor, kimse gökyüzünden zembillen inmedi.! 1 0 Yanıtla
  • Deniz Gürbüz Deniz Gürbüz:
    Polisin aynı performansı Akp yada mhp kişiler oluncada yapmasını bekleriz 0 0 Yanıtla
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