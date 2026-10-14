Yamal'ın sevgilisine şok! Polisimiz geri adım atmadı

Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Barcelona'yı ağırladığı karşılaşma öncesinde yaşandığı belirtilen ilginç bir olayın görüntüleri ortaya çıktı. Barcelona'nın genç yıldızı Lamine Yamal'ın annesi ve sevgilisinin stadyuma giriş yapmaya çalıştığı anlar bir taraftar tarafından kaydedildi.

YAMAL'IN SEVGİLİSİNE GİRİŞ İZNİ VERİLMEDİĞİ İDDİASI

Paylaşılan görüntüleri kaydeden taraftar, Yamal'ın sevgilisinin stadyuma girmek istediğini ancak görevli polisin buna izin vermediğini ileri sürdü. Taraftar, yaşananları anlatırken polisin, "Kim olursan ol, kartın olmadan giremezsin" dediğini aktardı.

"YAMAL'I GÖSTERDİ AMA POLİSİN KARARI DEĞİŞMEDİ"

Olayı anlatan taraftar, Yamal'ın sevgilisinin futbolcuyu göstererek kim olduğunu anlatmaya çalıştığını iddia etti. Taraftar, "Bak dedi, Yamal'ı gösterdi. Polis 'Fark etmez' dedi" ifadelerini kullandı. Stadyum girişinde yaşandığı belirtilen bu anlar dikkat çekerken Yamal'ın annesi ve sevgilisinin daha sonra içeri girip girmediğine ilişkin bilgi paylaşılmadı.