Vali Gül: Cumhuriyet tarihinde ölçülen en yüksek yağış oranı düştü - Son Dakika
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Vali Gül: Cumhuriyet tarihinde ölçülen en yüksek yağış oranı düştü

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İstanbul'da hayatı felç eden sağanak yağışın ardından açıklamalarda bulunan Vali Davut Gül, metrekareye 200 kilogramın üzerinde yağış düştüğünü belirterek bunun ölçümlere göre Cumhuriyet tarihinin en yüksek yağış miktarı olduğunu söyledi. Kent genelinde ekiplerin arama kurtarma çalışmalarını sürdürdüğünü açıklayan Gül, su baskını riski bulunan yerlerde yaşayan vatandaşlara evlerini terk etmeleri ve 112'yi aramaları çağrısında bulundu.

İstanbul'da yolların dereye döndüğü, çok sayıda araç ve binanın sular altında kaldığı sağanak yağışın ardından Vali Davut Gül, katıldığı canlı yayında kentteki son duruma ilişkin bilgi verdi. Yağışın olağanüstü boyutlara ulaştığını belirten Gül, 16 milyon nüfuslu İstanbul'da birçok noktada olumsuzluk yaşandığını ifade etti.

"CUMHURİYET TARİHİNDE ÖLÇÜLEN EN YÜKSEK YAĞIŞ"

Yağış miktarının tarihi seviyeye ulaştığını vurgulayan Gül, "Bildiğiniz gibi bugün yağan yağış yaklaşık metrekareye 200 kilonun üzerinde. Bu ne demek? Yani Cumhuriyet tarihinde ölçebildiğimiz kadarıyla en yüksek yağış oranına denk gelen bir rakamdan bahsediyoruz." dedi.

İstanbul'un büyüklüğüne dikkat çeken Gül, bu ölçekteki yağışın kent genelinde ciddi sorunlara neden olduğunu dile getirdi.

"BİRİNCİ ÖNCELİĞİMİZ CAN GÜVENLİĞİ"

AFAD koordinasyonunda İstanbul Büyükşehir Belediyesi, ilçe belediyeleri, emniyet, jandarma ve Sahil Güvenlik ekiplerinin sahada görev yaptığını belirten Gül, önceliğin risk altındaki vatandaşların kurtarılması olduğunu söyledi.

Gelen ihbarların aciliyet durumuna göre değerlendirildiğini aktaran Gül, birçok noktada yolların dere gibi aktığını ifade etti.

"SU BASKINI RİSKİ OLAN YERLERDE KALMAYIN"

Vatandaşlara seslenen Vali Gül, özellikle su baskını tehlikesi bulunan binalarda kalınmaması gerektiğini vurguladı.

Gül, "Bu akşam hemşehrilerimizden istirhamımız su basma riski olan yerlerde kalmamaları. Bununla ilgili 112'yi aradıklarında bizler onları misafir ediyoruz, edeceğiz." ifadelerini kullandı.

"ZORUNLU OLMADIKÇA TRAFİĞE ÇIKMAYIN"

Kentte bazı yolların ulaşıma kapandığını ve gelişmelere göre yeni duyurular yapılacağını belirten Gül, vatandaşlardan resmi açıklamaları takip etmelerini istedi.

Özel araçlarla trafiğe çıkılmasının kurtarma çalışmalarını güçleştirdiğine dikkat çeken Gül, "Trafiğe ne kadar çok özel araçla çıkarlarsa hem arama kurtarma ve buna benzer çalışmalara engel olunuyor hem de kendileri bir şekilde risk altına girmiş oluyor." dedi.

Vali Gül, yağış nedeniyle hangi yolun çökeceğinin veya hangi derenin taşacağının önceden kestirilemeyebileceğini belirterek vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyardı.

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    Yorumlar (2)

  • Metin Yalcin Metin Yalcin:
    Allah yardımcısı olsun megakent sakinlerinin .. 1 0 Yanıtla
  • Adolf Reinhardt Adolf Reinhardt:
    Allahtan Ekrem içerde. Yoksa ona öyle bir fatura çıkarırlardı ki , muhtar bile olamazdı. 0 0 Yanıtla
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