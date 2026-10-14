İsmail Yüksek'in kabus gecesi! 2 golde hata yaptı, bir de penaltı yaptırdı - Son Dakika
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İsmail Yüksek'in kabus gecesi! 2 golde hata yaptı, bir de penaltı yaptırdı

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İsmail Yüksek\'in kabus gecesi! 2 golde hata yaptı, bir de penaltı yaptırdı
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Fenerbahçe'nin Aston Villa'ya 6-0 yenildiği Şampiyonlar Ligi karşılaşmasında İsmail Yüksek, yaptığı hatalarla gecenin en çok konuşulan isimlerinden biri oldu. İki golde hatası bulunan ve bir de penaltıya sebebiyet veren milli futbolcu, 69. dakikada oyundan alındı.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Aston Villa'ya konuk olan Fenerbahçe'de İsmail Yüksek, unutmak isteyeceği bir gece yaşadı. N'Golo Kante'nin ağrıları nedeniyle riske edilmemesinin ardından ilk 11'de sahaya çıkan milli futbolcu, yaptığı kritik hatalarla takımını zor durumda bıraktı.

İsmail Yüksek'in kabus gecesi! 2 golde hata yaptı, bir de penaltı yaptırdı

İKİ GOLDE HATASI VAR, BİR DE PENALTI YAPTIRDI

Aston Villa karşısında istediği performansı ortaya koyamayan İsmail Yüksek, rakibin bulduğu iki golde yaptığı hatalarla dikkat çekti. Milli futbolcu, ayrıca bir penaltıya sebebiyet vererek takımının işini daha da zorlaştırdı.

İsmail Yüksek'in kabus gecesi! 2 golde hata yaptı, bir de penaltı yaptırdı

64 KEZ TOPLA BULUŞTU

Karşılaşmada 64 kez topla buluşan İsmail Yüksek, 40 isabetli pas yaptı. Orta sahada beklenen katkıyı sağlayamayan futbolcu, yaptığı hatalarla ön plana çıktı.

69. DAKİKADA OYUNDAN ALINDI

Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, 69. dakikada oyuncu değişikliğine gitti. İsmail Yüksek kenara gelirken yerine Bartuğ Elmaz dahil oldu. Milli futbolcu, Aston Villa deplasmanında yaşadığı talihsiz anlarla gecenin en dikkat çeken isimlerinden biri oldu.

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İsmail YüksekFenerbahçeSporSon Dakika

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    Yorumlar (4)

  • Nuri Türker Nuri Türker:
    boşver iso her şımarık Türk topçusu gibi vurdun nasıl olsa parayı ne gerek var bu saatten sonra dimi... 2 3 Yanıtla
  • Ahmet Yel Ahmet Yel:
    Oğuz mu ozan mı dışında alayı fos :) 2 3 Yanıtla
  • alparslanayhan66 alparslanayhan66:
    sadece ona yüklemek saçma 0 2 Yanıtla
  • Recep Yaşakan Recep Yaşakan:
    Fenerbahçe bu akşam istanbul'da yağan yağmur gibi gol yedi şampiyonlar ligi Fenerbahçe'nin işi değil çok kötü oynadı geniş kablosuna rağmen takımda ruh yok bu ligde yansıyacak İsmail Kartal istifa 2 0 Yanıtla
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