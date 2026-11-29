Fenerbahçe Medicana'nın İlbank ile oynadığı karşılaşmanın ardından ortaya çıkan görüntüler büyük tartışma yarattı.

KOLLARINDAN TUTULARAK TRİBÜNE ÇEKİLMEYE ÇALIŞILDILAR

Maç sonu yaşanan anlarda sarı-lacivertli oyuncular Hande Baladın ve Brenda Castillo'nun kollarından tutularak tribünlere doğru çekilmeye çalışıldığı görüldü. Hande Baladın'ın taraftarların müdahalesinin ardından omzunu tuttuğu ve acı çektiği gözlemlendi.

SAKATLIK RİSKİ VE VURDUMDUYMAZLIK ELEŞTİRİSİ

Görüntülerin yayılmasının ardından sporcuların fiziksel sağlığını tehlikeye atan bu eyleme tepki yağdı. Oyuncuların ani ve kontrolsüz çekmeler nedeniyle kol ve omuz bölgelerinden ciddi sakatlıklar yaşayabileceği vurgulanırken, tribünden yapılan bu müdahale "vurdumduymazlık" olarak nitelendirildi.