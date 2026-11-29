Zabıtalar, yaşlı kadının birkaç kuruş kazandığı kabaklara el koydularGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
İstanbul Bahçelievler'de zabıta ekipleri, yaşlı bir kadının yol kenarında sattığı kabaklara el koydu. Görüntüler tepkilere neden oldu.
İstanbul'un Bahçelievler ilçesinde zabıta ekiplerinin, yol kenarında kabak satan yaşlı bir kadının ürünlerine el koyduğu anlar sosyal medyada yayıldı ve tepkilere yol açtı.
KABAKLARI TOPLAYIP GİTTİLER
Görüntülerde zabıta memurlarının satıştaki kabakları topladığı görüldü. Olay kısa sürede çok sayıda kullanıcı tarafından paylaşıldı.
Okurların en beğendiği yorum
“Bence o kadını bu yaşında sokaklarda kabak satmak zorunda bırakanlara el konulsun. Foncularla da böyle hızlı müdahale etselerdi keşke”Tüm yorumlar (26)
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