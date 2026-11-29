Görüntülerde zabıta memurlarının satıştaki kabakları topladığı görüldü. Olay kısa sürede çok sayıda kullanıcı tarafından paylaşıldı.

İstanbul 'un Bahçelievler ilçesinde zabıta ekiplerinin, yol kenarında kabak satan yaşlı bir kadının ürünlerine el koyduğu anlar sosyal medyada yayıldı ve tepkilere yol açtı.

Okurların en beğendiği yorum

“Bence o kadını bu yaşında sokaklarda kabak satmak zorunda bırakanlara el konulsun. Foncularla da böyle hızlı müdahale etselerdi keşke”