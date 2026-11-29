Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, " Asgari Ücret Tespit Komisyonu'na çağrımız; 2027 yılı asgari ücret 42 bin liranın üzerinde olmalıdır" ifadelerini kullandı.

DESTİCİ'DEN ASGARİ ÜCRET ÇIKIŞI

Büyük Birlik Partisi İl Başkanları İstişare Toplantısı, Genel Başkan Mustafa Destici başkanlığında parti genel merkezinde gerçekleştirildi. Toplantıda konuşan BBP Genel Başkanı Destici, Muhsin Yazıcıoğlu'nun ölümüne ilişkin yürütülen soruşturma sürecinde Büyük Birlik Partisi'nin çabasına dikkati çekerek, "Muhsin Başkanımızı, şehit liderimizi kaybedeli tam 17 yıl oldu. Bu 17 yıllık süre içerisinde dava dosyası iki kere takipsizliğe uğradı. Birisi 2014 yılında, birisi 2016 yılında. Her iki takipsizliğin kaldırılması, soruşturmanın yeniden başlaması, bugün de soruşturma dosyasının Kahramanmaraş'tan Ankara'ya getirilmesi ve daha çaplı, detaylı bir soruşturma yapılıyor olması elbette ki bizleri ve camiamızı memnun etmiştir. Bu dosyaya verilen iki takipsizlik kararı kaldırılmışsa, dosya Kahramanmaraş'tan Ankara'ya gelmişse ve bugün çok kapsamlı bir soruşturma yürütülüyorsa bunda en büyük gayret Büyük Birlik Partisi'dir, Büyük Birlik Partisi'nin siyasi gücüdür" açıklamasında bulundu.

"ASGARİ ÜCRET 42 BİN LİRANIN ÜZERİNDE OLMALI

2027 yılı asgari ücretine ilişkin beklenti ve tekliflerini açıklayan Mustafa Destici, "Yılbaşında sadece yüzde 27'lik enflasyon farkıyla asgari ücret belirlenmeye kalkılırsa bu rakam ne olur? Yüzde 30 olarak kabul etsek aşağı yukarı 7-8 bin lira gibi bir zam gelir. Bu da 35-36 bin lira olur. Bizim Büyük Birlik Partisi olarak teklifimiz şudur; bir kere hem bu sene oluşan enflasyon farkı hem de gelecek sene hedeflenen yüzde 21'lik enflasyonu eklediğimizde 48 bin lira yapıyor. Onun için biz Büyük Birlik Partisi diyoruz ki, asgari ücret net yüzde 50 artırılmalıdır. 28 bin liranın üstüne 14 bin lirayı koyduğumuzda 42 bin lira gibi bir rakam yapıyor. Dolayısıyla da Asgari Ücret Tespit Komisyonu'na çağrımız; 2027 yılı asgari ücreti 42 bin liranın üzerinde olmalıdır" diye konuştu.

"ÇOK KAZANANDAN ÇOK, AZ KAZANANDAN AZ VERGİ ALINIR"

Verginin tüm milletin ortak hazinesi olduğunu belirten Destici, "Vergi kaçırmak da sadece devletten kaçırmak değildir. Çünkü vergi beytülmal maldır. Yani bütün milletin hazinesinin bir parçasıdır. Onun için herkes vergisini ödemekle mükelleftir. Ama vergi de adil olmak zorundadır. Ölçü basittir. Öyle ince hesap yapmaya falan gerek yok. Çok kazanandan çok vergi alınır, az kazanandan az vergi alınır, kazanmayandan vergi alınmaz" ifadelerini kullandı.