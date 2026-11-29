Avrupa kupalarında Türkiye'yi temsil eden Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor, UEFA Disiplin Kurulu'nun açıkladığı kararlarla ağır para cezalarına çarptırıldı. Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi ve Konferans Ligi maçlarında yaşanan taraftar olayları ve organizasyon ihlalleri nedeniyle dört büyük kulübe kesilen toplam fatura 94 bin 500 euro olarak kayıtlara geçti.

EN AĞIR FATURA GALATASARAY'A

Şampiyonlar Ligi'nde mücadele eden Galatasaray, toplam 38.375 euro ile en yüksek cezayı alan kulüp oldu. Sarı-kırmızılıların Lille deplasmanında meşale yakılması (14.250 euro), sahaya meşale atılması (8.250 euro) ve stadyuma zarar verilmesi (5.000 euro) nedeniyle ceza aldığı belirtildi. Ayrıca Stuttgart maçında sahaya yabancı madde atılması (5.875 euro) ve medya aktivitelerindeki aksaklıklar (5.000 euro) da faturayı kabarttı.

BEŞİKTAŞ'A İKİ MAÇTAN CEZA

UEFA Avrupa Ligi temsilcimiz Beşiktaş'a ise toplam 21.125 euro para cezası kesildi. Siyah-beyazlılar, Hoffenheim deplasmanında yakılan meşaleler nedeniyle 1.750 euro ceza alırken; İstanbul'da oynanan Crystal Palace mücadelesinde sahaya yabancı madde atılması (13.625 euro) ve meşale yakılması (5.750 euro) gerekçeleriyle ağır bir yaptırımla karşılaştı.

TRABZONSPOR VE FENERBAHÇE'YE DE YAPTIRIM UYGULANDI

Konferans Ligi'nde yoluna devam eden Trabzonspor'a toplam 19.500 euro fatura çıkarıldı. Bordo-mavililer, Freiburg maçında sahaya atılan maddeler (10.000 euro) ve meşale yakılması (1.750 euro) ile Hearts karşılaşmasındaki madde atılması (5.250 euro) ve meşale olayları (2.500 euro) sebebiyle cezalandırıldı.

Şampiyonlar Ligi'ndeki bir diğer temsilcimiz Fenerbahçe ise 15.500 euro para cezası aldı. Sarı-lacivertlilere Aston Villa deplasmanında sahaya atılan yabancı maddeler için 12.000 euro, Slavia Prag mücadelesinde yakılan meşaleler için ise 3.500 euro ceza verildi.