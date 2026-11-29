Belçika, kaza mağdurlarının görüntülenmesini ve bu görüntülerin yayılmasını ceza kapsamına almaya hazırlanıyor. Tasarının kabul edilmesi halinde düzenlemenin ülkenin yeni Ceza Kanunu'na girmesi öngörülüyor.

AİLELER ACI HABERİ İNTERNETTEN ALDI

Anadolu Ajansının (AA) Brussels Times'tan aktardığına göre tasarıyı hazırlayan Flaman Hristiyan Demokrat Partisi (CD&V) Meclis Grup Başkanı Nawal Farih, düzenlemenin arkasındaki acı tabloyu anlattı. Farih, bazı ailelerin çocuklarının otobüs ya da tren altında kaldığı anların görüntülerini, kendilerine resmi bildirim yapılmadan önce internette gördüğünü söyledi.

ÇEKMEK DE PAYLAŞMAK DA KAPSAMDA

Tasarı, yalnızca kaza mağdurlarını görüntülemeyi değil, bu görüntüleri başkalarına iletmeyi ve internette paylaşmayı da kapsıyor.

Farih, mevcut yasaların bu tür davranışlar konusunda yeterince açık olmadığını, kaza görüntülerini çekip yaymanın hukuken belirsiz bir alanda kaldığını savunuyor. Farih'e göre bu görüntüler hem mağdurların hem de ailelerinin onuruna saygısızlık anlamına geliyor.

"HİÇBİR MAZERETİ OLAMAZ"

"Kazalarda mağdurları görüntülemenin hiçbir mazereti olamaz" diyen Farih, kaza anında yapılması gereken ilk şeyin acil yardım çağırmak olduğunu vurguladı. Farih, delil toplamanın ise polisin işi olduğunu hatırlattı.

OTOYOLDA 50 SÜRÜCÜ TELEFONA SARILMIŞTI

Konu Belçika'da ilk kez gündeme gelmiyor. Ağustos 2022'de Brüksel yakınlarındaki Groot-Bijgaarden'de E40 otoyolunda 3 tır ile 1 otomobilin karıştığı kazada 2 kişi hayatını kaybetmişti. Brussels Times'ın aktardığına göre karşı şeritten geçen yaklaşık 50 sürücü, kazayı cep telefonuyla görüntülemişti.

Halle-Vilvoorde Savcılığı, sürücülerin her biri hakkında direksiyon başında telefon kullandıkları ve yolu gözden kaçırarak diğer sürücüleri tehlikeye attıkları gerekçesiyle tutanak düzenlemişti.

HAPİS CEZASI ÖNERİSİ YASALAŞMAMIŞTI

Aynı dönemde Vlaams Belang partisi de parlamentoya benzer bir tasarı sunmuştu. Partinin milletvekili Frank Troosters'ın hazırladığı tasarıda, kaza mağdurlarını görüntüleyip yayanlara 3 aya kadar hapis ve 500 ile 2 bin 500 avro arasında para cezası verilmesi önerilmişti. O tasarı yasalaşmamıştı.

HOLLANDA VE ALMANYA'DA DA BENZER ADIMLAR

Avrupa'da benzer düzenlemeler başka ülkelerin de gündeminde. Hollanda'da Mart 2025'te meclise sunulan tasarı, yardıma ihtiyaç duyan ya da hayatını kaybetmiş kişilerin görüntülerini kasıtlı olarak yaymayı 1 yıla kadar hapis ya da para cezası öngören bir suç haline getiriyor. Uygulanabilirliğe ilişkin eleştiriler üzerine milletvekilleri, tasarıyı görüntü çekmeyi değil paylaşmayı cezalandıracak şekilde değiştirdi. Almanya'da ise ölen kişilerin fotoğraflanması ya da görüntülenmesi Ceza Kanunu kapsamında suç sayılıyor.