Sinop'un Boyabat ilçesinde transit trafiği şehir merkezinin dışına taşıyan çevre yolu, düzenlenen törenle resmen hizmete girdi. Daha önce trafiğe açılan yolun resmi açılışı, Bakan Uraloğlu'nun Sinop programı kapsamında yapıldı.

4 İLİN KAVŞAK NOKTASI

Açılış töreninde konuşan Uraloğlu, Boyabat'ın Sinop, Samsun, Kastamonu ve Çorum'u birbirine bağlayan karayolu koridorlarının kavşak noktasında bulunduğunu hatırlattı. Uraloğlu, ilçenin kendi şehir içi trafiğinin yanı sıra önemli bir şehirlerarası trafik yükünü de taşıdığını söyledi.

"Bugün Sinop'umuza iki müjdeyle, iki yeni eserle geldik" diyen Uraloğlu, şöyle devam etti: "İlk olarak bulunduğumuz Boyabat Çevre Yolu'nu hep beraber hizmete açıyoruz. Esasında hizmete açmıştık, şimdi resmi açılışını beraberce yapmış oluyoruz."

8,7 KİLOMETRE, BÖLÜNMÜŞ YOL STANDARDI

Uraloğlu'nun verdiği bilgiye göre Boyabat Çevre Yolu, bitümlü sıcak karışım kaplamalı bölünmüş yol standardında inşa edildi. Projede 4,2 kilometre uzunluğunda bağlantı yolu ile 2 farklı seviyeli kavşak da yer alıyor.

Yolla birlikte şehir içi ve transit trafiğin birbirinden ayrıldığını belirten Uraloğlu, trafik sıkışıklığının, gürültünün ve egzoz kirliliğinin azalacağını, yol ve yaya güvenliğinin de artacağını ifade etti. Uraloğlu, "Yoğun saatlerde 20 dakikayı geçen Boyabat şehir geçişini artık sadece 5 dakikaya düşürdük" dedi.

YILLIK 434 MİLYON LİRA TASARRUF

Bakanlık hesaplamalarına göre çevre yoluyla yılda zamandan 381 milyon lira, akaryakıttan 53 milyon lira olmak üzere toplam 434 milyon lira tasarruf sağlanması öngörülüyor. Karbon salımının da yıllık yaklaşık 2 bin 500 ton azalması bekleniyor.

TÜRKELİ'DE GEÇİŞ 1,5 DAKİKAYA İNDİ

Uraloğlu, Boyabat'taki törenin ardından Türkeli Şehir Geçişi'nin açılışına katıldı. 2 gidiş ve 2 geliş olmak üzere 4 şeritli olarak inşa edilen 2,1 kilometrelik yolla ilçedeki geçiş süresi yaklaşık 10 dakikadan 1,5 dakikaya düştü. Projeden yılda 23 milyon lirası zamandan, 2 milyon lirası akaryakıttan olmak üzere toplam 25 milyon lira tasarruf öngörülüyor.

Uraloğlu, yaz aylarındaki turizm hareketliliği nedeniyle mevcut yolun yetersiz kaldığını belirterek, yeni geçişin Sinop-Kastamonu kıyı güzergahının standardını yükselteceğini söyledi.

"SİNOP'UN BU DERDİNİ BİR AN ÖNCE ÇÖZÜN"

Konuşmasında Sinop-Boyabat yolunun yapım sürecine de değinen Uraloğlu, o dönem bölgede Karayolları Bölge Müdürü olarak görev yaptığını hatırlattı. Dönemin Başbakanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yolun bir an önce bitirilmesi talimatını verdiğini anlatan Uraloğlu, yaklaşık 50 kilometrelik yol için normalde bir yerine 3 asfalt plenti kurduklarını söyledi. Heyelan ve zorlu arazi koşullarına rağmen tamamlanan yol, 2009 yılı şubat ayında hizmete açılmıştı.

SİNOP'A 132 MİLYAR LİRALIK YATIRIM

Uraloğlu, son 24 yılda Sinop'un ulaşım ve iletişim altyapısına yaklaşık 132 milyar lira yatırım yapıldığını açıkladı. Kentteki bölünmüş yol uzunluğu 2003'te 4 kilometreyken bugün 130 kilometreye çıktı. Aynı dönemde bitümlü sıcak karışım kaplamalı yol uzunluğu 3 kilometreden 254 kilometreye ulaştı. 2003'te hiç tünel bulunmayan kentte bugün toplam 12,8 kilometre uzunluğunda 10 tünel hizmet veriyor.

HAVALİMANINDA YOLCU SAYISI 8 KATINA ÇIKTI

Sinop Havalimanı, 2002 öncesinde kapalıyken 2008'de yeniden sivil havacılığa açıldı. 2017'de hizmete giren yaklaşık 13 bin metrekarelik yeni terminal, yıllık 2 milyon yolcu kapasitesine sahip. Havalimanında 2008'de 14 bin 464 olan yolcu sayısı, 2025'te yaklaşık 116 bine ulaştı. Sinop ile İstanbul arasında karşılıklı 6 sefer düzenleniyor.