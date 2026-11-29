İtalya'da 1970'li yıllarda cinsel içerikli filmlerde rol alarak ün kazanan Ilona Staller, uzun bir aranın ardından siyasi kariyerine geri dönüyor. Macaristan doğumlu eski oyuncu, İtalya'nın başkenti Roma'da yapılacak belediye başkanlığı seçimleri için adaylığını duyurdu.

Bir dönem Playboy dergisine de modellik yapan ve "La Cicciolina" adıyla tanınan Staller, 75 yaşında yeniden siyasete atılarak Roma'nın yönetimine talip oldu.

Staller, seçim kampanyasında kente yeni bir enerji kazandırmayı amaçladığını belirterek belediyecilik anlayışında köklü değişiklikler yapmayı hedeflediğini söyledi.

İŞTE SEÇİM VAADİ

Staller'in seçim vaatleri arasında en çok dikkat çeken başlıklardan biri, Roma'yı "daha seksi bir şehir" haline getirme sözü oldu.

Eski cinsel içerikli film yıldızı, seçim kampanyasında bu ifadeyi slogan olarak kullanmayı planladığını açıkladı.

Ancak Staller'in vaatleri yalnızca bu ifadeyle sınırlı kalmadı. Başkentin altyapı sorunlarını çözmek, yolları yenilemek, yeşil alanları artırmak ve hayvan haklarını korumak da adayın öncelikleri arasında yer aldı.

YABAN DOMUZLARI İÇİN ÖZEL VAAT

Staller'in seçim programında Roma sokaklarında sık sık görülen yaban domuzları da önemli bir yer tutuyor.

Roma'da özellikle parklarda, çöplerin bulunduğu alanlarda ve yerleşim bölgelerinde görülen yaban domuzları, zaman zaman trafiği de olumsuz etkiliyor.

İtalya Başbakanı Giorgia Meloni hükümeti yaban domuzu popülasyonunun kontrol altına alınması amacıyla avcılığa yönelik düzenlemeler üzerinde çalışırken Staller, hayvanların öldürülmesine karşı çıktı.

İtalyan gazetesi Corriere della Sera'ya konuşan Staller, hayvanların korunması gerektiğini belirterek, "Onları öldürmek yerine korumalı, doğanın kendi dengesini bulmasına izin vermeliyiz" dedi.

Birkaç gün önce Via Cassia yolunda altı yavrusuyla birlikte karşıdan karşıya geçen bir yaban domuzu gördüğünü anlatan Staller, hayvanların geçişi sırasında trafiğin durduğunu söyledi.

Staller, "Neden öldürülmelerine izin verildi? Onları rahat bırakmalıyız" ifadelerini kullandı.

ROMA BELEDİYE BAŞKANINI ELEŞTİRDİ

Roma'nın mevcut Belediye Başkanı Roberto Gualtieri'yi de eleştiren Staller, kentte çok sayıda ağacın kesilmesine tepki gösterdi.

Şehirdeki yeşil alanların korunması gerektiğini savunan eski oyuncu, özellikle yaşlı ağaçların kesilmesinin yanlış olduğunu belirtti.

Staller'in yaşadığı Roma'nın kuzeyindeki Isola Farnese bölgesi de seçim kampanyasının önemli başlıklarından biri oldu.

Bölgenin uzun yıllardır ihmal edildiğini söyleyen Staller, bozuk yolların kazalara yol açtığını, yaz aylarında çıkan orman yangınlarında ise çok sayıda hayvanın hayatını kaybettiğini anlattı.

Mevcut Belediye Başkanı Gualtieri ise kesilen bazı ağaçların ömrünü tamamlamak üzere olduğunu savunurken kentte binlerce yeni fidan dikilmesi için çalışma başlatmıştı.

SOKAKLARDA DAHA FAZLA POLİS İSTİYOR

Staller'in vaatleri arasında güvenlik önlemlerinin artırılması da bulunuyor.

Roma'nın ana tren istasyonunda bavulunun çalındığını anlatan eski oyuncu, başka bir olayda da otomobilinden çantasının çalındığını söyledi.

Yaşadığı hırsızlık olaylarını örnek gösteren Staller, şehirde daha fazla polis bulunması ve güvenlik önlemlerinin artırılması gerektiğini savundu.

CİNSEL İÇERİKLİ FİLMLERDEN PARLAMENTOYA UZANAN KARİYER

1951 yılında Macaristan'da dünyaya gelen Ilona Staller, kariyerine modellikle başladı. Daha sonra İtalya'ya yerleşen Staller, 1970'li yıllarda cinsel içerikli filmlerde rol alarak uluslararası alanda tanındı.

İtalyan televizyonunda canlı yayında göğüslerini açan ilk kadın olarak da tanınan Staller, sıra dışı açıklamaları ve kamuoyu önündeki davranışlarıyla uzun yıllar gündemde kaldı.

1987 yılında Radikal Parti listesinden İtalya Parlamentosuna seçilen Staller, 1992 yılına kadar milletvekilliği yaptı.

Milletvekilliği döneminde de alışılmışın dışındaki çıkışlarıyla dikkat çeken Staller, cinsellikle ilgili çeşitli yasa teklifleri sundu ve "aşk parkları" oluşturulmasını önerdi.

SADDAM HÜSEYİN VE USAME BİN LADİN'E YAPTIĞI TEKLİFLERLE GÜNDEM OLMUŞTU

Staller, geçmişte dünya barışına yönelik olduğunu savunduğu sıra dışı teklifleriyle de uluslararası basında yer aldı.

Eski Irak lideri Saddam Hüseyin'e Körfez Savaşı'nı önlemek amacıyla cinsel ilişki teklifinde bulunan Staller, benzer bir teklifi terör örgütü El Kaide'nin eski lideri Usame bin Ladin'e de yöneltmişti.

Staller, bu tekliflerini savaşların ve terör eylemlerinin sona ermesini sağlamak amacıyla yaptığını savunmuştu.

ÜNLÜ SANATÇI JEFF KOONS İLE EVLENMİŞTİ

Ilona Staller'in özel hayatı da geçmişte magazin basınının gündeminde yer aldı.

1990'lı yıllarda Amerikalı heykeltıraş Jeff Koons ile evlenen Staller'in bu evlilikten bir oğlu dünyaya geldi. Çiftin evliliği 1994 yılında sona ererken çocuklarının velayeti konusunda uzun süren hukuki anlaşmazlıklar yaşandı.

Bir dönem milletvekilliği yapmasının ardından aldığı emekli maaşıyla da İtalya'da tartışma yaratan Staller, parlamentoda görev yaptığı süre nedeniyle bu haktan yararlanmasının yasal olduğunu savunmuştu.

ŞİMDİ HEDEFİNDE ROMA BELEDİYE BAŞKANLIĞI VAR

Cinsel içerikli film sektöründen siyasete uzanan kariyeriyle İtalya'nın en sıra dışı isimlerinden biri olarak tanınan Ilona Staller, şimdi yeniden seçmenlerin karşısına çıkmaya hazırlanıyor.

75 yaşındaki eski oyuncu, yaklaşan Roma belediye başkanlığı seçimlerinde kentin yönetimini üstlenmek istiyor.