Bursa'da maaşlarını alamadıkları gerekçesiyle işten ayrılan işçiler, bir AVM'de Zara mağazası önünde eylem yaptı ve işverenin ırkçı ve hakaret içeren sözlerine maruz kaldı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, işveren hakkında müfettiş görevlendirdi.

Bursa'da faaliyet gösteren KYR&TABU Tekstil firmasında çalışan bir grup işçi, maaşlarını zamanında alamadıkları gerekçesiyle işten ayrıldı. Alacaklarını tahsil edemediklerini belirten işçiler, firmanın taşeron olarak üretim yaptığı markaya ait ürünlerin satıldığı bir AVM'de, Zara mağazası önünde eylem gerçekleştirdi.

İşverenin sözleri tepki çekti

Yaşanan gelişmelerin ardından işveren tarafından sosyal medyada yayımlanan bir videoda, işçilere yönelik ırkçı, aşağılayıcı ve hakaret içeren ifadeler kullanıldığı görüldü. İşverenin işçileri "çingenelikle" suçlayan ifadeleri kamuoyunda tepkiye neden oldu.

Bakanlık müfettiş görevlendirdi

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, söz konusu videoda çalışanlara yönelik ırkçı ve hakaretamiz ifadeler kullanıldığının kamuoyuna yansıdığını bildirdi. İşçilerin hak ve alacaklarının zamanında ödenmediğine dair iddiaların da inceleneceği belirtilen açıklamada, Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı İş Başmüfettişinin görevlendirildiği duyuruldu.

Bakanlık açıklamasında, çalışanların emeklerinin karşılığını zamanında ve eksiksiz almasının yanı sıra kişilik haklarına ve insan onuruna saygı gösterilmesinin de çalışma hayatının temel ilkeleri arasında yer aldığı vurgulandı. Konunun yakından takip edildiği de Bakanlık tarafından bildirildi.