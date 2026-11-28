Tayland'da konser sırasında taciz! Ünlü şarkıcı tekmeyle karşılık verdiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Tayland'da sahne alan Luk Thung şarkıcısı Namkhaeng Thipawan, konser sırasında bir erkeğin tacizine uğradı. Şarkıcının göğüslerine dokunan adam, daha sonra eğilerek özür diledi. Yaşananlara tepki gösteren Thipawan, kendisini taciz eden adama tekme attı. Olayın ardından harekete geçen polis ekipleri, şüpheliyi gözaltına aldı.
Tayland'da düzenlenen bir konserde şarkıcı Namkhaeng Thipawan, bir erkeğin tacizine uğradı. Ünlü şarkıcı, kendisine yönelik hareket karşısında sert tepki gösterdi.
KONSER SIRASINDA ŞARKICIYI TACİZ ETTİ
Tayland'da Luk Thung müziğinin temsilcilerinden Namkhaeng Thipawan, konser verdiği sırada bir erkeğin fiziksel tacizine maruz kaldı. Konser sırasında şarkıcının göğüslerine dokunan adam, sanatçının tepkisiyle karşılaştı. Thipawan, kendisine yönelik izinsiz fiziksel temasın ardından adama tepki gösterdi. Yaptığı hareketin ardından eğilerek özür dileyen adam, şarkıcının tekmeli müdahalesiyle karşılaştı.
ÖZÜR DİLEMESİ ŞARKICIYI SAKİNLEŞTİRMEDİ
Şarkıcıya yönelik hareketinin ardından eğilerek özür dileyen adam, Namkhaeng Thipawan'ın tepkisiyle karşılaştı. Yaşadığı taciz karşısında öfkelenen sanatçı, kendisine dokunan adama tekme attı.
POLİS ŞÜPHELİYİ GÖZALTINA ALDI
Konser sırasında yaşanan taciz olayının ardından polis ekipleri harekete geçti. Şarkıcı Namkhaeng Thipawan'ı taciz eden şüpheli, polis tarafından gözaltına alındı.
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