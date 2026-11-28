Tayland'da düzenlenen bir konserde şarkıcı Namkhaeng Thipawan, bir erkeğin tacizine uğradı. Ünlü şarkıcı, kendisine yönelik hareket karşısında sert tepki gösterdi.

KONSER SIRASINDA ŞARKICIYI TACİZ ETTİ

Tayland'da Luk Thung müziğinin temsilcilerinden Namkhaeng Thipawan, konser verdiği sırada bir erkeğin fiziksel tacizine maruz kaldı. Konser sırasında şarkıcının göğüslerine dokunan adam, sanatçının tepkisiyle karşılaştı. Thipawan, kendisine yönelik izinsiz fiziksel temasın ardından adama tepki gösterdi. Yaptığı hareketin ardından eğilerek özür dileyen adam, şarkıcının tekmeli müdahalesiyle karşılaştı.

ÖZÜR DİLEMESİ ŞARKICIYI SAKİNLEŞTİRMEDİ

Şarkıcıya yönelik hareketinin ardından eğilerek özür dileyen adam, Namkhaeng Thipawan'ın tepkisiyle karşılaştı. Yaşadığı taciz karşısında öfkelenen sanatçı, kendisine dokunan adama tekme attı.

POLİS ŞÜPHELİYİ GÖZALTINA ALDI

Konser sırasında yaşanan taciz olayının ardından polis ekipleri harekete geçti. Şarkıcı Namkhaeng Thipawan'ı taciz eden şüpheli, polis tarafından gözaltına alındı.