Adıyaman'da yürek yakan olay! Kolunu kaptırdığı makine sonu olduGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Adıyaman'ın Besni ilçesine bağlı Kurugöl köyünde çalışır durumdaki yem karma makinesine kolunu kaptıran 10 yaşındaki Gazi İlhan hayatını kaybetti. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen sağlık ekipleri, ağır yaralanan çocuğun yaşamını yitirdiğini belirledi. Küçük çocuğun cenazesi, otopsi yapılmak üzere Besni Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Adıyaman Besni'de meydana gelen korkunç olayda 10 yaşındaki Gazi İlhan, yem karma makinesine kolunu kaptırması sonucu yaşamını yitirdi.
KOLUNU YEM KARMA MAKİNESİNE KAPTIRDI
Olay, Adıyaman'ın Besni ilçesine bağlı Kurugöl köyünde meydana geldi. 10 yaşındaki Gazi İlhan, çalışır durumdaki yem karma makinesine kolunu kaptırarak ağır yaralandı. Durumun ihbar edilmesi üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
SAĞLIK EKİPLERİ ACI GERÇEĞİ BELİRLEDİ
Olay yerine ulaşan sağlık ekipleri, küçük çocuğun durumunu kontrol etti. Yapılan incelemede, makineye kolunu kaptıran Gazi İlhan'ın hayatını kaybettiği tespit edildi.
CENAZESİ HASTANE MORGUNA KALDIRILDI
Gazi İlhan'ın cenazesi, olay yerindeki işlemlerin ardından otopsi yapılmak üzere Besni Devlet Hastanesi morguna gönderildi.
Kaynak: AA
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