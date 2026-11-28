Adıyaman Besni'de meydana gelen korkunç olayda 10 yaşındaki Gazi İlhan, yem karma makinesine kolunu kaptırması sonucu yaşamını yitirdi.

KOLUNU YEM KARMA MAKİNESİNE KAPTIRDI

Olay, Adıyaman'ın Besni ilçesine bağlı Kurugöl köyünde meydana geldi. 10 yaşındaki Gazi İlhan, çalışır durumdaki yem karma makinesine kolunu kaptırarak ağır yaralandı. Durumun ihbar edilmesi üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

SAĞLIK EKİPLERİ ACI GERÇEĞİ BELİRLEDİ

Olay yerine ulaşan sağlık ekipleri, küçük çocuğun durumunu kontrol etti. Yapılan incelemede, makineye kolunu kaptıran Gazi İlhan'ın hayatını kaybettiği tespit edildi.

CENAZESİ HASTANE MORGUNA KALDIRILDI

Gazi İlhan'ın cenazesi, olay yerindeki işlemlerin ardından otopsi yapılmak üzere Besni Devlet Hastanesi morguna gönderildi.