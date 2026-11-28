Pazar tezgahında uyuşturucu ticareti! Ekipler suçüstü yakaladıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Hatay'da uyuşturucu satarken dikkat çekmemek için pazarda tezgah kuran şüpheli, polis ekipleri tarafından suçüstü yakalandı.
Hatay'da uyuşturucu ticareti yapan bir şüpheli, dikkat çekmemek için pazarda tezgah açtı. Pazarcı görünümünde uyuşturucu satan şüphelinin planı, polis ekiplerinin müdahalesiyle bozuldu. Şüpheli, uyuşturucu satışı sırasında suçüstü yakalandı.
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“Yalnis haber yapıyorsunuz bu haber 2 senesi var ve esenler cumartesi pazarında oldu ben orda oturuyorum ve orda pazar tezgahimda var”Tüm yorumlar (5)
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