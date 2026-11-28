İstanbul'da mevsim normalleri civarında seyreden hava sıcaklıkları yerini soğuk ve yağışlı havaya bırakacak. İstanbul Valiliği ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), yaklaşan soğuk hava dalgasına ilişkin peş peşe açıklamalarda bulunarak vatandaşları uyardı.

PAZAR GÜNÜ İSTANBUL'A GİRİŞ YAPACAK

İstanbul Valiliğinden yapılan açıklamada, Meteoroloji Genel Müdürlüğünün değerlendirmelerine göre kentin 29 Kasım Pazar gününden itibaren Balkanlar ve Karadeniz üzerinden gelen soğuk havanın etkisi altına gireceği belirtildi.

Soğuk havanın hafta boyunca etkisini sürdüreceğinin tahmin edildiği açıklamada, mevsim normalleri civarında seyreden hava sıcaklıklarının pazartesi günü hissedilir derecede azalması beklendiği kaydedildi.

YÜKSEK KESİMLERDE KARLA KARIŞIK YAĞMUR BEKLENİYOR

Yağışların kent genelinde yağmur, yüksek kesimlerde ise karla karışık yağmur şeklinde görülmesi bekleniyor. Rüzgarın kuzey yönlerden saatte 40 ila 60 kilometre hızla kuvvetli, yer yer ise 70 kilometre hızla fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

SICAKLIKLAR 3 DERECEYE KADAR DÜŞECEK

Valilik tarafından paylaşılan açıklamaya göre 29 Kasım-2 Aralık tarihleri arasında İstanbul'da beklenen sıcaklık değerleri şöyle:

29 Kasım Pazar: 9-10 derece

30 Kasım Pazartesi: 4-5 derece

1 Aralık Salı: 3-6 derece

2 Aralık Çarşamba: 3-5 derece

BUZLANMA VE DON UYARISI

İstanbul Valiliği, ani sıcaklık düşüşüne bağlı olarak özellikle yüksek kesimlerde buzlanma ve don olaylarının yaşanabileceğine dikkat çekti. Vatandaşlardan olumsuz hava koşullarına karşı dikkatli ve tedbirli olmaları istendi.

AKOM'DAN SİBİRYA SOĞUKLARI UYARISI

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM) de İstanbul başta olmak üzere yurdun tamamına yakınının cumartesi gecesinden itibaren Sibirya kökenli soğuk hava dalgasının etkisi altına gireceğini açıkladı. Mevcut durumda 16-18 derece aralığında seyreden hava sıcaklıklarının 8-10 derece birden düşerek kış değerlerine gerilemesi öngörülüyor.

SOĞUK HAVA 7-10 GÜN BOYUNCA ETKİLİ OLACAK

Bölgede 7-10 gün boyunca etkili olması beklenen soğuk hava dalgasıyla birlikte rüzgarın kuzeyli yönlerden kuvvetli, zaman zaman ise fırtına şiddetinde eseceği tahmin ediliyor.

Rüzgar hızının saatte 40 ila 75 kilometreye ulaşabileceği belirtilirken, bu süreçte sağanak ve yer yer kuvvetli sağanak geçişlerinin yaşanması bekleniyor.