Kocaeli Çocuk Evleri Sitesi Müdürlüğünde kalan 14-17 yaş aralığındaki 10 kız çocuğu ile 3 görevli personel, Bolu'daki Yedigöller ve Gölcük Tabiat Parkı'na düzenlenen günübirlik gezi dönüşünde kendilerinden haber alınamaması üzerine başlatılan arama kurtarma çalışmaları sonucunda sağ salim bulundu. Çocuklar ve görevliler, Bolu İl Jandarma Komutanlığında oluşturulan koordinasyon merkezine getirildi.

BAKAN GÖKTAŞ MÜJDELİ HABERİ VERDİ

Arama kurtarma çalışmalarını yerinde takip etmek üzere Bolu'ya gelen Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, İl Jandarma Komutanlığında oluşturulan koordinasyon merkezinde ilgili kurumların temsilcileriyle toplantı gerçekleştirdi. Toplantının ardından kameraların karşısına geçen Göktaş, çocukların ve görevlilerin sağlık durumlarının iyi olduğunu duyurdu.

ARAÇ BATAKLIĞA SAPLANMIŞ

Aracın Düzce'nin Yığılca ilçesinde bataklığa saplandığını belirten Bakan Göktaş, "Çok şükür müjdeli haberi aldık. Çocuklarımız ve bütün ekip sağ. Araç bataklığa saplanmış. Durumları çok çok iyi elhamdülillah, hepimize geçmiş olsun" diye konuştu. Arama kurtarma çalışmalarının 178 personel ve 48 araçla yürütüldüğünü aktaran Göktaş, operasyona katkı sağlayan kurumlara ve vatandaşlara teşekkür etti.

ÇOCUKLAR KOORDİNASYON MERKEZİNE GETİRİLDİ

Bakan Göktaş'ın açıklamasının ardından kurtarılan 10 kız çocuğu ile 3 görevli personel, Bolu İl Jandarma Komutanlığında oluşturulan koordinasyon merkezine getirildi. Grubu, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş karşıladı.

Çocukların sağlık kontrolünden geçirileceğini ve gerekli tüm tedbirlerin alınacağını bildirildi.