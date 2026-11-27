Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Candan Yüceer 19 Kasım'da AK Parti'ye geçmiş, rozeti Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından takılmıştı. Yüceer'in parti değiştirmesinin ardından makam odasında da değişikliğe gittiği görüldü.

Başkan Yüceer'in Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş'ı ağırladığı ziyarette çekilen fotoğraflar, odadaki yeni düzenlemeyi ortaya koydu.

ATATÜRK PORTRESİNİN YANINA ERDOĞAN'IN FOTOĞRAFI

Makam koltuğunun arkasındaki duvarda daha önce yalnızca Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün portresi bulunuyordu. YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel'in 25 Nisan 2024'te belediyeye yaptığı ziyarette çekilen görüntülerde de duvarda sadece Atatürk portresinin yer aldığı görüldü.

Yüceer'in AK Parti'ye katılmasının ardından makam odasındaki duvara Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın fotoğrafı da eklendi. İki fotoğrafın yan yana ve aynı boyutlarda yerleştirilmesi dikkat çekti.

AK PARTİ'YE GEÇİŞİNİN ARDINDAN İLK BAKAN ZİYARETİ

Yüceer'in AK Parti'ye katılmasının ardından kendisini ziyaret eden ilk bakan, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş oldu. Göktaş'ın makamda ağırlandığı görüşmede çekilen fotoğraflar, önceki ziyaretlerde kaydedilen karelerle karşılaştırıldığında değişiklik net biçimde görüldü.