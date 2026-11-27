Yalan Dünya dizisindeki Tülay karakteriyle geniş kitlelerce tanınan İrem Sak, Necati Cumalı'nın eserinden uyarlanan Susuz Yaz dizisiyle izleyici karşısına çıkmaya hazırlanıyor.

Kariyerinde ilk kez bir dönem dizisinde rol alan Sak, projeye ilişkin heyecanını "İlk dönem işim. Her zaman hayatımda böyle bir deneyimin olmasını istedim. Çok heyecanlıyım" sözleriyle dile getirdi.

İSTANBUL'DAKİ DÜZENİNİ BIRAKIP ADANA'YA GİTTİ

Çekimler nedeniyle İstanbul'dan ayrılmanın kolay olmadığını belirten oyuncu, "İstanbul'u, evimizi, sevdiklerimizi ve düzenimizi bırakıp buraya, Adana'ya gelmek gerçekten biraz motivasyon isteyen bir şey." dedi.

Dizinin hikayesinin kendisi için önemli bir motivasyon kaynağı olduğunu ifade eden Sak, "Hikayeye çok inanıyor ve ona çok motive oluyorum." diye konuştu.

İZLEYİCİNİN KENDİSİNİ SORGULAMASINI İSTİYOR

Canlandırdığı karakter ve dizinin hikayesiyle izleyicide empati duygusu uyandırmayı hedefleyen Sak, seyirciye "Bana yapılsa ne hissederdim, nasıl tepki verirdim?" sorularını sordurabilmeleri halinde çok mutlu olacağını belirtti.

Hürriyet'in haberine göre, Sak, çekimlerin gerçekleştirildiği mekanlara ilişkin ise "Setimiz, köylerimiz, evlerimiz çok güzel." ifadelerini kullandı.

YETER KARAKTERİNE HAYAT VERECEK

İrem Sak, Susuz Yaz'da ailesini ve evliliğini korumak için fedakarlık yapan, haksızlıklar karşısında mücadele etmekten çekinmeyen, çalışkan ve sabırlı bir kadın olan Yeter karakterini canlandıracak.

SUSUZ YAZ 1 ARALIK'TA BAŞLIYOR

Necati Cumalı'nın kaleme aldığı, Metin Erksan'ın aynı adlı filmiyle sinemaya da uyarlanan Susuz Yaz'ın televizyon uyarlamasının senaryosunu Sema Ergenekon yazıyor. Ay Yapım imzalı dizinin yönetmen koltuğunda Yusuf Pirhasan ve Mehmet Can Bindal oturuyor.

Adana'nın Çarlak köyünde geçen dizi, su ve toprak paylaşımı nedeniyle karşı karşıya gelen iki kardeşin hikayesini konu alıyor.

Başrollerini Mert Ramazan Demir, Lizge Cömert ve Batuhan Bozkurt Yüzgüleç'in paylaştığı dizinin oyuncu kadrosunda Şebnem Bozoklu, Serpil Gül ve Deniz Celiloğlu da bulunuyor. Susuz Yaz, 1 Aralık'tan itibaren her salı akşamı izleyiciyle buluşacak.