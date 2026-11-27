MHP Genel Başkan Yardımcısı ve Kayseri Milletvekili İsmail Özdemir, otomotiv pazarındaki daralmaya dikkat çekerek hurda araç teşvikine ilişkin kanun teklifini yeniden gündeme taşıdı. Özdemir, 25 yaşını doldurmuş araçların hurdaya ayrılması karşılığında ÖTV ve KDV muafiyeti sağlanmasının hem vatandaşların araç yenileme maliyetini düşüreceğini hem de yerli üretimi destekleyeceğini belirtti.

OTOMOBİL SATIŞLARINDA YÜZDE 30'A VARAN DÜŞÜŞ

Otomobil ve hafif ticari araç pazarının sekiz aydır üst üste daraldığını belirten Özdemir, satışlardaki düşüşün bazı aylarda yüzde 30'a ulaştığını ifade etti. Özdemir, iç pazardaki daralmanın yanı sıra ihracatta karşılaşılan risklerin de otomotiv sektörüne yönelik yeni tedbirleri zorunlu kıldığını söyledi.

AB'NİN KOTA KARARINA DİKKAT ÇEKTİ

Özdemir, Avrupa Birliği'nin 1 Aralık 2026 tarihinden itibaren Türkiye'den ithal ettiği elektrikli ve hibrit araçlara üç dönem halinde kota uygulama kararı aldığını belirtti. Kota kapsamında 126 bin 320 araçlık sınır öngörüldüğünü aktaran Özdemir, Türkiye'nin bu kategorideki araçların AB'ye yıllık ihracatının 220-230 bin adet seviyesinde olduğunu ve kararın ihracatta daralma riski oluşturduğunu kaydetti.

25 YAŞ VE ÜZERİ ARAÇLAR İÇİN ÖTV VE KDV MUAFİYETİ

Hurda araç teşvikinin yeniden gündeme alınması çağrısında bulunan Özdemir, "Hurda araç teşviki kapsamında sağlanacak ÖTV ve KDV muafiyeti, vatandaşlarımıza araçlarını yenileme imkanı sunarken yerli üretime olan talebi de destekleyecektir" ifadelerini kullandı.

KANUN TEKLİFİNİ YENİDEN GÜNDEME TAŞIDI

Özdemir, trafik güvenliğinin artırılması, çevre sağlığının korunması ve özellikle esnafın araç yenileme maliyetinin düşürülmesi amacıyla 25 yaşını doldurmuş araçların hurdaya ayrılarak yerlilik oranı yüksek araçlarla yenilenmesini öngören kanun tekliflerini hatırlattı. MHP'nin 26 Ekim 2024 tarihinde TBMM'ye sunduğu 2/2699 ve 2/2697 esas numaralı kanun tekliflerine ilişkin çağrısını yineledi.