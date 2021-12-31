Son Dakika Ötv Haberleri

10:09 Sigaraya 4 TL zam! ÖTV artışı sonrası firmalar fiyat artırımına başladı! Sigara firmaları, dün yüzde 47'lik ÖTV artışına gidilmesinin ardından yeni fiyatlardan satışa başladı. ÖTV'deki artış sonrası ilk zam P.M. grubundan geldi. Firma, paket başına 4 TL zam yaptı. Böylece grubun sattığı en ucuz sigara 21,50 TL, en pahalı sigara ise 25,50 TL oldu.

09:57 ÖTV artışı sonrası sigaraya ilk zam! Fiyat paket başı 4 TL birden arttı Sigara firmaları, dün yüzde 47'lik ÖTV artışına gidilmesinin ardından fiyatlarını güncellemeye başladı. ÖTV'deki artış sonrası ilk zam P.M. grubundan geldi. Firma, paket başına 4 TL zam yaptı. Böylece grubun sattığı en ucuz sigara 21,50 TL, en pahalı sigara ise 25,50 TL oldu.

08:57 22 TL'nin altında sigara kalmayacak Sigaradaki fiyat artışının detayları belli oldu. En düşük 17.5 liraya satılan sigaralar, 4.5 lira zamla 22 liraya, 18 liralık sigaralar ise 22 liraya satılacak. 22 liranın altında sigara kalmayacak.

23:35 Okkalı ÖTV zammı sonrası tedarik sorunu patlak verdi, tekel bayileri dükkan kapattı Sigaradan ve alkolden alınan Özel Tüketim Vergisi'ne yüzde 47 zam yapılması sonrası tedarik sorunu patlak verdi. Konuyla ilgili sosyal medyadan açıklama yapan Türkiye Tekel Bayiler Platformu Başkanı Özgür Aybaş, "Türkiye geneli dükkanları kapatıyoruz. Firmaların ürün vermemesi telefonları açmamaları sebebiyle muhatap bulunamadığından zincir marketlerin otomatik yüzde 40 zam yapmaları bizlerin ticaretini sekte vurmuştur" açıklamalarında bulundu.

23:28 Okkalı ÖTV zammı sonrası tedarik sorunu patlak verdi, tekel bayileri dükkan kapattı Sigaradan ve alkolden alınan Özel Tüketim Vergisi'ne yüzde 47 zam yapılması sonrası tedarik sorunu patlak verdi. Konuyla ilgili sosyal medyadan açıklama yapan Türkiye Tekel Bayiler Platformu Başkanı Özgür Aybaş, "Türkiye geneli dükkanları kapatıyoruz. Firmaların ürün vermemesi telefonları açmamaları sebebiyle muhatap bulunamadığından zincir marketlerin otomatik yüzde 40 zam yapmaları bizlerin ticaretini sekte vurmuştur" dedi.

19:40 Sigara zammının ceplere etkisi belli oldu! En ucuz sigaraya 4,5 lira artış yapılacak Peş peşe gelen zamlardan nasibini alan sigara ve alkolden alınan Özel Tüketim Vergisi yüzde 47 artırıldı. Bu artışın ceplere nasıl yansıyacağı merak edilirken ÖTV zammının detayları belli oldu. Zamlardan sonra en düşük 17,5 ve 18 liraya satılan sigara 22 liraya yükselecek.

19:20 ÖTV artışının ceplere etkisi netleşti! En ucuz sigaraya 4,5 lira artış yapılacak Peş peşe gelen zamlardan nasibini alan sigara ve alkolden alınan Özel Tüketim Vergisi yüzde 47 artırıldı. Bu artışın ceplere nasıl yansıyacağı merak edilirken ÖTV zammının detayları belli oldu. Zamlardan sonra en düşük 17,5 ve 18 liraya satılan sigara 22 liraya yükselecek.

17:48 Sigara ve alkolde ÖTV yüzde 47 arttı Türkiye'de sigara ve içkiden alınan Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) yüzde 47'den fazla arttı.

15:39 Alkollü içecek ve sigarada ÖTV yüzde 47,4 arttı Alkollü içecekler ve tütün ürünlerinde Özel Tüketim Vergisi'nde (ÖTV) ortalama yüzde 47,4 artışa gidildi.

14:29 Son Dakika! Sigara ve alkolden alınan Özel Tüketim Vergisi yüzde 47 oranında arttı Son dakika: Son dönemde peş peşe zam gelen sigara ve alkolde ÖTV artışına gidildi. Buna göre, sigara ve alkolden alınan Özel Tüketim Vergisi'nde yüzde 47 artış oldu.

14:21 Son Dakika: Sigara ve alkolden alınan Özel Tüketim Vergisi yüzde 47 oranında arttı Son dakika: Son dönemde üst üste zam gelen sigara ve alkolde ÖTV artışına gidildi. Buna göre, sigara ve alkolden alınan Özel Tüketim Vergisi'nde yüzde 47 artış oldu.

14:05 TESK Başkanı Bendevi Palandöken: Bu zamlar ile esnaf sokakları aydınlanmaz Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, elektrik ve doğal gaz zamları hakkında "Bu zamların altından esnafımıın kalkması mümkün değil. Bu zamlar ile esnafın ışığı yanmaz, sokaklar aydınlanmaz çünkü vitrinin lambalarını söndürmek zorunda kalır" açıklamasını yaptı.

13:21 Memur-Sen İl Temsilcisi Aydın Kalkan'dan ek zam çağrısı Memur-Sen İl Temsilcisi Aydın Kalkan, memurlara ve memur emeklilerine ek protokol ile ilave ödeme yapılarak kayıpların telafi edilmesi gerektiğini bildirdi.

12:39 Palandöken: "ÖTV ve KDV de indirime gidilmeli" - Palandöken: "ÖTV ve KDV de indirime gidilmeli" Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonu Genel Başkanı Bendevi Palandöken, "Esnafın rahatlaması için ÖTV ve KDV indirime gidilmeli" dedi.

12:35 Bendevi Palandöken: Bu zamlar ile esnaf sokakları aydınlanmaz TÜRKİYE Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, elektrik ve doğal gaz zamları ile ilgili "Bu zamların altından esnafımızın kalkması mümkün değil. Bu zamlar ile esnafın ışığı yanmaz, sokaklar aydınlanmaz çünkü vitrinin lambalarını söndürmek zorunda kalır" dedi.

12:09 Memur-Sen Genel Başkanı Yalçın: Ek zam şart oldu MEMUR Sendikaları Konfederasyonu (Memur-Sen) Genel Başkanı Ali Yalçın, yıllık enflasyonun yüzde 36,08'i bulduğunu belirterek, "15 Ocak'ta maaşlara yansıyacak şekilde ek protokol ile ek zam-ilave ödeme yapılması için kararlı duruşumuzu yineliyor, şu an itibarıyla hükumetin de irade ortaya...

11:47 Enflasyon farkını yetersiz bulan Memur- Sen: Ek zam şart olmuştur Enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla memur ve memur emeklisi yüzde 22,48 enflasyon farkı alacak. Fakat açıklanan rakam memurları tatmin etmedi. Yeni yılla birlikte zamların art arda gelmeye devam ettiğini ifade eden Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, ek zammın şart olduğunu söyledi.

11:42 Memur-Sen Genel Başkanı Yalçın, ek protokol ve ek zam talebini tekrarladı Açıklaması Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, enflasyon farkının memurun düşen alım gücünü yükseltmek için asla yeterli olmadığını belirterek, "Şimdi kamu görevlilerinin alım gücünü yükseltme zamanıdır.

11:20 Memur-Sen yüzde 22,48'lik enflasyon farkını yetersiz buldu: Ek zam şart olmuştur Enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla memur ve memur emeklisi yüzde 22,48 enflasyon farkı alacak. Ancak açıklanan rakam memurları tatmin etmedi. Yeni yılla birlikte zamların peş peşe gelmeye devam ettiğini belirten Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, ek zammın şart olduğunu söyledi.

20:11 Son Dakika: Motorin, benzin ve otogaza büyük yeni yıl zammı Son dakika: Doların Türk Lirası karşısında değer kazanması, akaryakıt fiyatlarına zam olarak yansıdı. Bu gece yarısından geçerli olmak üzere motorine 1 lira 29 kuruş, benzine 61 kuruş, otogaza 78 kuruş zam geldi. Buna göre benzinin litresi İstanbul'da 12,31 liradan 12,92 liraya, Ankara'da 12,37 liradan 12,98 liraya, İzmir'de 12,39 liradan 13 liraya çıkacak.

20:07 Benzin, motorin ve LPG'ye zam Benzinin litre fiyatına gece yarısından geçerli olmak üzere 61 kuruş, motorinin litre fiyatına 1 lira 29 kuruş ve LPG'nin litre fiyatına 78 kuruş zam geldi.

13:46 Son Dakika! Benzin ve motorinden sonra bir büyük zam da LPG'ye! Son Dakika! Sektör kaynaklarının aktardığı bilgilere göre gece yarısı 68 kuruş zamlanan benzine, yeni yılda 60 kuruş zam daha gelecek. Motorin fiyatlarına ise 1 TL 29 kuruşluk bir zam geleceği hesaplanıyor. 1 Ocak 2022'ye girilmesi ile bir zam da otogaza (LPG) gelecek.

11:02 Otomobil fiyatları düşüşe geçti Dolar ve euro kurundaki düşüşün ardından otomobil markaları teker teker indirim yapmaya başladı. Markalar ÖTV matrahının altına gerileyen modellerde 100 bin liranın üzerinde indirime gitti. Çip krizi ve hammadde problemleri yaşayan otomotiv sektöründe sıfır araç arzı düşerken talep ise yükselişe geçti.

01:23 Son dakika haberleri... Hazine ve Maliye Bakanı Nebati ekonomi gündemini değerlendirdi: (3) Gelen son dakika haberlerine göre Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, vatandaşın "Kur korumalı TL mevduat sistemi"ne güvendiğini belirterek, "Türkiye Cumhuriyeti yeni bir modelle yola çıkıyor, bu modelin enstrümanlarıyla hareket ediyor, bunun başarılı olacağına inanıyor, vatandaş da buna destek veriyor.

19:22 Muharrem İnce erken seçimle ilgili net tarih verdi CHP'den istifa ettikten sonra Memleket Partisi'yle yeniden siyaset sahnesine çıkan Muharrem İnce, erken seçimle ilgili dikkat çeken bir tahminde bulundu. Partisinin 6 Şubat'tan sonra her seçime girebileceğini belirten İnce, erken seçim tahminiyle ilgili de konuşarak, "Benim tahminim, iktidar 26 Haziran'da seçim yapmayı planlıyor. Nereden çıkardınız bunu derseniz, sınavların tarihlerini değiştirdi. 26 Haziran'ı boş bıraktı." sözlerine yer verdi.

16:44 Muharrem İnce erken seçimle ilgili net tarih verdi, tahminini yapılan kritik değişikliğe bağladı CHP'den istifa ettikten sonra Memleket Partisi'yle yeniden siyaset sahnesine çıkan Muharrem İnce, erken seçimle ilgili çok çarpıcı bir tahminde bulundu. Partisinin 6 Şubat'tan sonra her seçime girebileceğini belirten İnce, erken seçim tahminiyle ilgili de konuşarak, "Benim tahminim, iktidar 26 Haziran'da seçim yapmayı planlıyor. Nereden çıkardınız bunu derseniz, sınavların tarihlerini değiştirdi. 26 Haziran'ı boş bıraktı." dedi.

16:11 '2021'DE 413 TON PASTIRMA, 2 BİN 450 TON DA SUCUK İŞLEM GÖRMÜŞTÜR' KAYSERİ Ticaret Borsası (KTB) Başkanı Recep Bağlamış, 2021 yılı değerlendirme toplantısında, Kayseri Ticaret Borsamızda 2021 yılında 413 ton pastırma, 2 bin 450 ton da sucuk işlem görmüştür dedi.

09:46 Tiryakiler dikkat! Yılbaşında hem sigaraya hem alkole iki zam birden geliyor Tiryakiler 2022 yılına çifte zamla girecek. Yılbaşında içki ve sigara fiyatlarına ÖTV zammının yanında bandrol zammı da gelecek. Bandrole en az yüzde 40, ÖTV'ye ise yüzde 28 zam bekleniyor.

09:13 Sigara ve alkol tüketicisine kötü haber! Bandrol zammı geliyor Alkol ve sigarada hem Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) hem de Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) oranında ayrı ayrı artış yapılacağı için vatandaşın cebine çifte zam olarak yansıyacak. Yeni zamlar 1 Ocak itibariyle geçerli olacak.

13:24 OYDER Başkanı Mersin: Hızlı bir şekilde ÖTV matrahlarının güncellenmesi gerekiyor Otomotiv Yetkili Satıcıları Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Turgay Mersin, üretim ve tedarikten kaynaklanan sorunlar, arz-talep dengesinin bozulması, kur hareketliliği ve faizlerin yıl sonu kapanışına etki eden faktörler olarak 2021 boyunca sektörün karşısına çıktığını kaydetti. Artan fiyatlar nedeniyle satılan araçların yüzde 90-95'inin yüzde 80'lik ÖTV dilimine girdiğini belirten Mersin, bu nedenle hızlı bir şekilde ÖTV matrahlarının güncellenmesi gerektiğini açıkladı.

11:07 OYDER Başkanı Turgay Mersin: Hızlı bir şekilde ÖTV matrahlarının güncellenmesi gerekiyor Otomotiv Yetkili Satıcıları Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Turgay Mersin, üretim ve tedarikten kaynaklanan sorunlar, arz-talep dengesinin bozulması, kur hareketliliği ve faizlerin yıl sonu kapanışına etki eden faktörler olarak 2021 boyunca sektörün karşısına çıktığını kaydetti. Artan fiyatlar nedeniyle satılan araçların yüzde 90-95'inin yüzde 80'lik ÖTV dilimine girdiğini belirten Mersin, bu nedenle hızlı bir şekilde ÖTV matrahlarının güncellenmesi gerektiğini söyledi.

10:43 ÖZEL HABER GÜNDEMİ / 26 Aralık 2021 5 yaş grubunda okullaşma oranı yüzde 85'e yükseldiMilli Eğitim Bakanı Mahmut Özer: "Bugün itibarıyla 5 bin yeni ana sınıfında 87 bin öğrenci eğitim almaya başladı""5 yaş grubundaki yüzde 78 olan okullaşma oranı yüzde 85'e çıkmış bulunuyor.

16:13 Öztrak: "Hazine yükümlülük altına sokuluyor" CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, "Kur korumalı Türk lirası vadeli mevduat ve katılma hesaplarıyla ilgili açıklama yapıldıktan 4 gün sonra Hazine ve Maliye Bakanlığı uygulama esaslarını açıkladı.

17:55 Son Dakika: Akaryakıta indirim! LPG'de fiyat 72 kuruş, motorinde ise 5 kuruş düştü Son dakika: Bu gece yarısından sonra geçerli olmak üzere akaryakıta çifte indirim geldi. Fiyat değişimi LPG'de 72 kuruş, motorinde ise 5 kuruş olarak pompada kendisini gösterecek. İndirimden sonra İstanbul'da LPG'nin litresi 7,98'e, motorinin litresi ise 11,42 liradan satılacak. Akaryakıta son indirim 1 Aralık tarihinde 58 kuruş olarak benzine gelmişti.

17:42 Otogaz ve motorine indirim Bu gece yarısından itibaren geçerli olacak şekilde LPG otogaz fiyatlarına 72 kuruş, motorinin litre satış fiyatına 5 kuruş indirim yapıldı.

17:40 Son Dakika: Akaryakıta çifte indirim! LPG'de fiyat 72 kuruş, motorinde ise 5 kuruş düştü Son dakika: Bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere akaryakıta çifte indirim geldi. Fiyat değişimi LPG'de 72 kuruş, motorinde ise 5 kuruş olarak pompaya yansıyacak. İndirimin ardından İstanbul'da LPG'nin litresi 7,98'den, motorinin litresi ise 11,42'den satılacak. Akaryakıta son indirim 1 Aralık tarihinde 58 kuruş olarak benzine gelmişti.