Akaryakıta ÖTV zammı öncesi yeni zam beklentisi: Önce benzin, sonra motorin - Son Dakika
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Akaryakıta ÖTV zammı öncesi yeni zam beklentisi: Önce benzin, sonra motorin

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Akaryakıta ÖTV zammı öncesi yeni zam beklentisi: Önce benzin, sonra motorin
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Akaryakıta ÖTV zammı öncesi yeni zam beklentisi: Önce benzin, sonra motorin
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Akaryakıt fiyatlarında yeni zam dalgası kapıda. 1 Kasım'da uygulanması gündemde olan ÖTV artışı öncesinde benzin ve motorin fiyatlarına yeni zam yapılması bekleniyor. Benzine perşembe, motorine ise cumartesi günü zam gelebileceği belirtilirken, araç sahiplerini kısa aralıklarla birden fazla fiyat artışı bekliyor.

Petrol fiyatlarındaki hareketlilik akaryakıt fiyatlarını etkilemeye devam ederken, benzin ve motorinde yeni zam beklentisi oluştu. 1 Kasım Pazar günü Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) kaynaklı olarak benzine 4,15 TL, motorine ise 3,60 TL zam yapılması gündemde.

Gazeteci Olcay Aydilek, geçtiğimiz günlerde yaptığı paylaşımda sektör kaynaklarının ÖTV artışının pompa fiyatlarına ne zaman yansıyacağına ilişkin değerlendirmelerini aktarmıştı.

Sektör kaynakları, "Cumartesi ve pazar piyasalar kapalı. Bugüne dek piyasaların kapandığı cuma gününden hesaplanan zamlar hafta başında yansıdı. Uygulama devam edecek mi? Değişecek mi? Göreceğiz" ifadelerini kullanmıştı.

ÖTV ARTIŞI ÖNCESİ BİR ZAM DAHA GELİYOR

Akaryakıtta ÖTV kaynaklı fiyat artışı beklenirken, araç sahiplerini ilgilendiren yeni bir gelişme yaşandı. Benzin ve motorine vergi artışı öncesinde de zam yapılabileceği öğrenildi.

Gazeteci Olcay Aydilek, sosyal medya hesabından yaptığı son paylaşımda, "Akaryakıta, ÖTV zammı öncesi yeni bir zam daha göründü. Önce benzine (perşembe) ardından da motorine (muhtemelen cumartesi) zam bekleniyor" ifadelerine yer verdi.

ÖNCE BENZİN, ARDINDAN MOTORİN

Paylaşılan bilgilere göre benzine 29 Ekim Perşembe, motorine ise 31 Ekim Cumartesi günü zam yapılması bekleniyor. Ancak söz konusu artışların miktarına ilişkin henüz net bir bilgi paylaşılmadı.

Beklenen zamların gerçekleşmesi halinde, benzin ve motorin fiyatlarında ÖTV artışı öncesinde de yükseliş yaşanacak.

Akaryakıta ÖTV zammı öncesi yeni zam beklentisi: Önce benzin, sonra motorin

İSTANBUL AVRUPA YAKASI GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

Benzin: 76,30 TL

Motorin: 96,90 TL

LPG: 41,20 TL

İSTANBUL ANADOLU YAKASI GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

Benzin: 76,20 TL

Motorin: 96,70 TL

LPG: 40,60 TL

ANKARA GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

Benzin: 77,30 TL

Motorin: 98,00 TL

LPG: 41,29 TL

İZMİR GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

Benzin: 77,60 TL

Motorin: 98,30 TL

LPG: 41,20 TL

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CumartesiEkonomiZamÖTVSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (2)

  • adem sevindik adem sevindik:
    Kasada PAPEL OLDU AKP PARALARI HAR VURUP HARMAN SAVURUNCA PARA KALMAYINCA NE YAPACAK ŞİRKETLERE ÇÖKÜYOR YETMİYOR VERGİLERİ GİYDİRECEK ZAMLARLA. 1 0 Yanıtla
  • Hüseyin Şentürk Hüseyin Şentürk:
    Bahane hazır küresel etkenler...... Yazıklar olsun 0 0 Yanıtla
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