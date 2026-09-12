YENİ Partili Genç'ten akaryakıt zammı uyarısı, motorin 2027'de 104 TL'ye çıkacak - Son Dakika
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YENİ Partili Genç'ten akaryakıt zammı uyarısı, motorin 2027'de 104 TL'ye çıkacak

YENİ Partili Genç\'ten akaryakıt zammı uyarısı, motorin 2027\'de 104 TL\'ye çıkacak
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YENİ Parti Kayseri Milletvekili Aşkın Genç, akaryakıta yapılan zamları eleştirerek, motorinin ÖTV artışlarıyla 1 Ocak 2027'de 104 TL'ye ulaşacağını belirtti. Genç, her zammın piyasada zincirleme fiyat artışına yol açtığını söyledi.

(ANKARA) - YENİ Parti Kayseri Milletvekili Aşkın Genç, 5 yıl içinde akaryakıta yapılan zamlara dikkati çekerek, "Benzin, motorin, fuel oil deyip geçmeyin. Burada yapılan her bir artış, her gelen zam piyasada her şeyi zincirleme olarak arttırmakta. Dolayısıyla buna bir dur demek lazım. Eğer dur denmediği takdirde vatandaşlarımız yapılacak ilk seçimde gereğini yapacak" dedi.

YENİ Parti Kayseri Milletvekili Aşkın Genç, artan motorin fiyatları üzerinden iktidarı eleştirdi. Ankara'da 2021 sonunda 10 lira olan motorinin bugün yaklaşık 90 liraya çıktığını belirten Genç, "50 litrelik depo 503 liraya dolarken şimdi 4 bin 5 liraya dolmakta" ifadelerini kullandı.

Genç, 13 Ağustos'ta yürürlüğe giren kararın, motorinde ÖTV'yi ağustosun kalanında sıfırladığını kaydederek, "Eylül'de litre başına 3 lira, Ekim'de 6 lira, Kasım'da 9 lira, Aralık'ta 12 lira, 1 Ocak 2027'de ise litre başı 14 lira binecek. Böylece motorin yılbaşında 104 TL'ye ulaşmış olacak. Eylül üzere depoda doğrudan vergi 9 liradan bin 554 liraya çıkacak" diye konuştu.

Akaryakıt fiyatlarındaki artışın diğer sektörleri de doğrudan etkilediğini vurgulayan Genç, "Benzin, motorin, fuel oil deyip geçmeyin. Burada yapılan her bir artış, her gelen zam piyasada her şeyi zincirleme olarak arttırmakta. Dolayısıyla buna bir dur demek lazım. Eğer dur denmediği takdirde vatandaşlarımız yapılacak ilk seçimde gereğini yapacak" ifadelerini kullandı.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel YENİ Partili Genç'ten akaryakıt zammı uyarısı, motorin 2027'de 104 TL'ye çıkacak - Son Dakika

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SON DAKİKA: YENİ Partili Genç'ten akaryakıt zammı uyarısı, motorin 2027'de 104 TL'ye çıkacak - Son Dakika
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