Ordulu kadının paylaşımı izleyenleri ikiye böldü - Son Dakika
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Ordulu kadının paylaşımı izleyenleri ikiye böldü

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Ordu’da çekilen ve sosyal medyada paylaşılan bir fındık kurutma görüntüsü kısa sürede tartışma konusu oldu. Hasat sonrası kurutulmaya bırakılan fındıkların arasına ayağını sokan kadının paylaşımı, izleyenleri ikiye böldü.

Ordu’da yaşayan bir kadın, harmana serilen fındıkların arasına ayağını soktuğu anları kayda alarak sosyal medyada paylaştı. Kadın paylaştığı görüntüye, "Arkadaşlar üzgünüm ama bizim Ordu’da fındığa ayak vurmak diye bir şey var, kuruması için" notunu düştü.

SOSYAL MEDYA İKİYE BÖLÜNDÜ

Paylaşımın ardından görüntüler hızla yayılarak tartışma başlattı. Sosyal medya kullanıcılarının bir kısmı hijyen kurallarına dikkat çekerek duruma sert tepki gösterdi. Bir diğer kesim ise bunun Karadeniz'de fındığın daha hızlı kuruması amacıyla yapılan geleneksel ve sıradan bir uygulama olduğunu belirterek kadına destek verdi.

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    Yorumlar (3)

  • Aykut Kalkan Aykut Kalkan:
    bikerede emklileri kinusan yok 0 0 Yanıtla
  • Mert Soylu Mert Soylu:
    SANKİ MEMLEKETİN BAŞKA SIKINTISI KALMADI... 0 0 Yanıtla
  • irhanlar party organizasyon irhanlar party organizasyon:
    bız onu sıze guvenerek yıkamadan yıyoruz 0 0 Yanıtla
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SON DAKİKA: Ordulu kadının paylaşımı izleyenleri ikiye böldü - Son Dakika
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