Konserde beklenmedik kaza! Hulusi Akar neye uğradığını şaşırdı

Kayseri Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi’nde düzenlenen Bİ FEST, renkli anlara sahne oldu. Festival kapsamında sahne alan sanatçı Sinan Akçıl, konser sırasında TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı Hulusi Akar’ı da sahneye davet etti.

MİKROFON BİR ANDA AKAR’IN YÜZÜNE ÇARPTI

Akçıl’ın bir elinde çiçek buketi, diğer elinde ise mikrofon bulunduğu sırada ikili arasında kısa süreli bir iletişim yaşandı. Akçıl’ın mikrofonu Akar’a doğru uzattığı anda mikrofon, istemeden Akar’ın yüzüne temas etti.

Yaşanan anlık kazanın ardından Akçıl kısa süreli şaşkınlık yaşarken Akar’ın da durumu tebessümle karşıladığı görüldü. Olayın herhangi bir ciddi sonuca yol açmadığı, iki ismin daha sonra yan yana durarak programa devam ettiği görüldü.

SAHNEDE RENKLİ ANLAR

Kısa süreli mikrofon kazasının ardından ortam yeniden normale döndü. Akçıl ile Akar’ın yan yana görüntü vermesi ve programın kesintisiz sürmesi, yaşanan olayın tamamen anlık bir talihsizlik olduğunu ortaya koydu.

Bİ FEST kapsamında düzenlenen etkinliklerde çok sayıda isim gençlerle bir araya gelirken, Sinan Akçıl’ın sahne aldığı bölümde yaşanan bu an da gecenin dikkat çeken detaylarından biri oldu.