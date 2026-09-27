Hastane yatağından Madrid’e çağrı! Binlerce kişi yeniden sokaklara döküldü

Madrid’de 87 yaşındaki Maricarmen’in 71 yıldır yaşadığı evden tahliye edilmesinin ardından başlayan protestolar sürerken, yaşlı kadın hastane yatağından dikkat çeken bir mesaj yayımladı. Tahliye sonrası kaldırıldığı Gregorio Marañón Hastanesi’nde tedavisi devam eden Maricarmen, konut krizi ve zorla tahliyelere karşı düzenlenen gösterilere destek verilmesi çağrısında bulundu.

Maricarmen’in mesajı, Madrid’de tahliyeye karşı tepkilerin büyüdüğü ve gösterilerin devam ettiği sırada geldi. Kiracılar Sendikası’nın sosyal medya hesabından yayımlanan videoda 87 yaşındaki kadın, insanların bir araya gelmesi halinde değişim yaratabileceklerini söyledi ve 26 Eylül Cumartesi günü düzenlenen eyleme katılım çağrısı yaptı.

“BİRLİK OLURSAK BAŞARABİLİRİZ”

Maricarmen mesajında, toplumun dayanışma göstermesi halinde benzer mağduriyetlerin önüne geçilebileceğini vurguladı. İspanya Başbakanı Pedro Sánchez’e de seslenen yaşlı kadın, kendi yaşadıklarının başkalarının başına gelmemesi için konut politikalarında adım atılmasını istedi.

Maricarmen daha önce yaptığı açıklamada da kendi evini koruyamadığını ancak başkalarının kendi evleri için mücadele etmeyi öğrenmesi adına sesini yükselttiğini belirtmişti. Tahliyenin ardından sağlık durumunun iyi olduğu, ancak hastanedeki kontrollerinin sürdüğü açıklanmıştı.

PROTESTOLAR ÇAĞRININ ARDINDAN DA DEVAM ETTİ

Maricarmen’in çağrısıyla aynı gün Madrid’de “Ni una Maricarmen más” (Bir Maricarmen daha olmasın) sloganıyla geniş katılımlı bir gösteri düzenlendi. Eylemciler Puerta del Sol’dan başlayarak Cibeles ve İspanya Parlamentosu yönüne yürüdü.

Protestolar gece saatlerinde de sona ermedi. Onlarca kişi Puerta del Sol’da kamp kurarken, binlerce kişi konut krizine ve tahliyelere karşı tepkisini sürdürdü. Böylece Maricarmen’in tahliyesi, Madrid’de konut fiyatları, kiracı hakları ve uzun süreli kiracıların korunması tartışmasının sembollerinden biri haline geldi.