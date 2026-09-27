Hastane yatağından Madrid’e çağrı! Binlerce kişi yeniden sokaklara döküldü - Son Dakika
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Hastane yatağından Madrid’e çağrı! Binlerce kişi yeniden sokaklara döküldü

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Madrid’de 87 yaşındaki Maricarmen’in 71 yıldır yaşadığı evden tahliye edilmesinin ardından başlayan protestolar sürerken, yaşlı kadın hastane yatağından gösterilere destek çağrısı yaptı. Maricarmen, yaşadıklarının başkalarının da başına gelmemesi için mücadele edilmesini istedi. Çağrının ardından binlerce kişi Madrid sokaklarına çıkarken, eylemler gece boyunca da devam etti.

Madrid’de 87 yaşındaki Maricarmen’in 71 yıldır yaşadığı evden tahliye edilmesinin ardından başlayan protestolar sürerken, yaşlı kadın hastane yatağından dikkat çeken bir mesaj yayımladı. Tahliye sonrası kaldırıldığı Gregorio Marañón Hastanesi’nde tedavisi devam eden Maricarmen, konut krizi ve zorla tahliyelere karşı düzenlenen gösterilere destek verilmesi çağrısında bulundu.

Hastane yatağından Madrid’e çağrı! Binlerce kişi yeniden sokaklara döküldü

Maricarmen’in mesajı, Madrid’de tahliyeye karşı tepkilerin büyüdüğü ve gösterilerin devam ettiği sırada geldi. Kiracılar Sendikası’nın sosyal medya hesabından yayımlanan videoda 87 yaşındaki kadın, insanların bir araya gelmesi halinde değişim yaratabileceklerini söyledi ve 26 Eylül Cumartesi günü düzenlenen eyleme katılım çağrısı yaptı.

Hastane yatağından Madrid’e çağrı! Binlerce kişi yeniden sokaklara döküldü

“BİRLİK OLURSAK BAŞARABİLİRİZ”

Maricarmen mesajında, toplumun dayanışma göstermesi halinde benzer mağduriyetlerin önüne geçilebileceğini vurguladı. İspanya Başbakanı Pedro Sánchez’e de seslenen yaşlı kadın, kendi yaşadıklarının başkalarının başına gelmemesi için konut politikalarında adım atılmasını istedi.

Hastane yatağından Madrid’e çağrı! Binlerce kişi yeniden sokaklara döküldü

Maricarmen daha önce yaptığı açıklamada da kendi evini koruyamadığını ancak başkalarının kendi evleri için mücadele etmeyi öğrenmesi adına sesini yükselttiğini belirtmişti. Tahliyenin ardından sağlık durumunun iyi olduğu, ancak hastanedeki kontrollerinin sürdüğü açıklanmıştı.

Hastane yatağından Madrid’e çağrı! Binlerce kişi yeniden sokaklara döküldü

PROTESTOLAR ÇAĞRININ ARDINDAN DA DEVAM ETTİ

Maricarmen’in çağrısıyla aynı gün Madrid’de “Ni una Maricarmen más” (Bir Maricarmen daha olmasın) sloganıyla geniş katılımlı bir gösteri düzenlendi. Eylemciler Puerta del Sol’dan başlayarak Cibeles ve İspanya Parlamentosu yönüne yürüdü.

Hastane yatağından Madrid’e çağrı! Binlerce kişi yeniden sokaklara döküldü

Protestolar gece saatlerinde de sona ermedi. Onlarca kişi Puerta del Sol’da kamp kurarken, binlerce kişi konut krizine ve tahliyelere karşı tepkisini sürdürdü. Böylece Maricarmen’in tahliyesi, Madrid’de konut fiyatları, kiracı hakları ve uzun süreli kiracıların korunması tartışmasının sembollerinden biri haline geldi.

Hastane yatağından Madrid’e çağrı! Binlerce kişi yeniden sokaklara döküldü
Hastane yatağından Madrid’e çağrı! Binlerce kişi yeniden sokaklara döküldü
Hastane yatağından Madrid’e çağrı! Binlerce kişi yeniden sokaklara döküldü
Hastane yatağından Madrid’e çağrı! Binlerce kişi yeniden sokaklara döküldü
Hastane yatağından Madrid’e çağrı! Binlerce kişi yeniden sokaklara döküldü
Hastane yatağından Madrid’e çağrı! Binlerce kişi yeniden sokaklara döküldü
HastaneİspanyaMadridDünyaSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (6)

  • Mahmut Tuğtağ Mahmut Tuğtağ:
    burda chp zihmiyetinden kimse yokmu. burda adalet timsalleri niye yok. avrupa gıkınız çıkmamış hayret 1 2 Yanıtla
    Ekber SATIR Ekber SATIR:
    Ne diyon la sen chp mi kaldı? 0 1
  • Muhammet Kavak Muhammet Kavak:
    Al işte israil icin firsat bu 1 1 Yanıtla
  • Timuçin Aksaçlı Timuçin Aksaçlı:
    Ekonomi bitik köprü otobanlar satılıyor mazot 100 lira olmuş herşey ateşpahası şunlar kadar olamadık 1 1 Yanıtla
  • Ekber SATIR Ekber SATIR:
    Yeryüzünde hiç bir ülkede vatandaşın gücünün kaşısında hiç bir kuvvet duramaz...kaldı ki memuru askeri polisi öğrencisi emeklisi işçisi doktoru hakimi pilotu savcısı bekçisi her şeyden önce ....vatandaştır ki; hükümetlerin varlık sebebi vatandaşa istikamet verip yönlendirmek değil, vatandaşa canla başla hizmet etmektir... 1 0 Yanıtla
  • Bülent Yagan Bülent Yagan:
    ispanyada asgari ücreti 1426 Euro yaptılar benzin 2 Euro litresi en kötü 1 odalı ev 850 Euro ne anlatıyorsunuz 20 Euro’ya karnınız ancak doyar herkes herşeyi çok biliyor para sahibi olanlar genelde illegal işleri yapıyor 0 0 Yanıtla
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SON DAKİKA: Hastane yatağından Madrid’e çağrı! Binlerce kişi yeniden sokaklara döküldü - Son Dakika
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