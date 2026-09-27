Cumhurbaşkanı Erdoğan’a çağrıda bulundu: Mal varlıkları araştırılsın - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Cumhurbaşkanı Erdoğan’a çağrıda bulundu: Mal varlıkları araştırılsın

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Cumhurbaşkanı Erdoğan’a çağrıda bulundu: Mal varlıkları araştırılsın
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

DEVA Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve Mersin Milletvekili Mehmet Emin Ekmen, fon dolandırıcılığı tartışmaları üzerinden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a dikkat çeken bir çağrı yaptı. Ekmen, çıkarılacak özel bir yasayla üst düzey kamu görevlilerinden siyasetçilere, medya mensuplarından yargı üyelerine kadar geniş bir kesimin ve üçüncü dereceye kadar yakınlarının mal varlıklarının araştırılmasını istedi. Ekmen, “İzah edilemeyen edinim ve artışlara el konulsun.” dedi.

DEVA Partisi Genel Başkan Yardımcısı Ekmen’den mal varlıklarına ilişkin kapsamlı bir çağrı geldi. Fon dolandırıcılığı iddialarını kısa süre önce Meclis gündemine de taşıyan Mehmet Emin Ekmen, bu kez Cumhurbaşkanı Erdoğan’a seslenerek kapsamlı bir mal varlığı incelemesi önerdi. 

“HAKSIZ KAZANÇ SAĞLAYAN HERKESTEN HESAP SORALIM”

Ekmen, fon dolandırıcılığı tartışmalarını daha geniş bir mal varlığı denetimine dönüştürme çağrısı yaptı. Cumhurbaşkanı Erdoğan’a hitaben şu ifadeleri kullandı: “Sayın Cumhurbaşkanım bu fon dolandırıcılığını fırsat bilerek haksız kazanç sağlayan herkesten hesap soralım.”

KAMU YÖNETİCİLERİNDEN SİYASETÇİLERE KADAR GENİŞ LİSTE

Ekmen’in çağrısında dikkat çeken nokta, inceleme kapsamına alınmasını istediği kesimlerin genişliği oldu. DEVA Partili Ekmen; 25 yıldır kamuda görev yapan daire başkanları, genel müdürler, genel müdür yardımcıları, müsteşarlar, müsteşar yardımcıları, bakan yardımcıları ve bakan danışmanlarının mal varlıklarının araştırılmasını önerdi.

DEVA Partisi Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Emin Ekmen açıklamasında şunları söyledi:

"Sayın Cumhurbaşkanım bu fon dolandırıcılığını fırsat bilerek haksız kazanç sağlayan herkesten hesap soralım.

Çıkartılacak özel bir yasa ile aşağıda yazılı kimseler mal varlıklarının hesabını versinler.

- 25 yıldır kamuda görev yapan daire başkanı, genel müdür ve yardımcısı, müsteşar, müsteşar yardımcısı, Bakan yardımcısı, bakan danışmanları

- Tüm partilerin il ve ilçe baskanlari ve genel merkez yöneticileri,

- Seçilmiş milletvekilleri, belediye baskanlari, belediye meclis üyeleri, il genel meclis üyeleri,

- Üst kurullar başkan ve üyeleri,

Cumhurbaşkanı tarafından atanmış tüm makam sahipleri,

- Cumhurbaşkanlığı kurul üyeleri ve danışmanları’nın

- Medya mensuplarının

- Her kademede yargı mensuplarının

kendileri ve 3. Dereceye kadar sıhri ve kan bağı olan yakınlarının mal varlıkları araştırılsın.

İzah edilemeyen edinim ve artışlara el konulsun. "

Cumhurbaşkanı Erdoğan’a çağrıda bulundu: Mal varlıkları araştırılsın
Recep Tayyip ErdoğanMehmet Emin EkmenMilletvekiliDeva PartisiGündemMersinYargıMedyaKamuSon Dakika

Emekli polisin AYM önündeki ölümünün ardından sendikadan açıklama: 2 günde 4 intihar vakası Emekli polisin AYM önündeki ölümünün ardından sendikadan açıklama: 2 günde 4 intihar vakası
Fransa yenilgisi Arda Güler’i yıktı Maç sonu hedefi açıkladı Fransa yenilgisi Arda Güler'i yıktı! Maç sonu hedefi açıkladı
Fransa kazandı, Zidane kötü haberi verdi Mbappe kampı terk ediyor Fransa kazandı, Zidane kötü haberi verdi! Mbappe kampı terk ediyor
ChatGPT kullanıcı görüntüleri başka yere aktarıldı: OpenAI 53 vakayı açıkladı ChatGPT kullanıcı görüntüleri başka yere aktarıldı: OpenAI 53 vakayı açıkladı
İran Hürmüz için 7 günlük plan sundu, Trump reddetti İran Hürmüz için 7 günlük plan sundu, Trump reddetti
Fenerbahçe’ye FIFA’dan 3 dönem transfer yasağı Ödeme yapılırsa kalkacak Fenerbahçe'ye FIFA'dan 3 dönem transfer yasağı! Ödeme yapılırsa kalkacak
SPK’dan Özata Denizcilik işlemleri için 11 kişi hakkında suç duyurusu SPK'dan Özata Denizcilik işlemleri için 11 kişi hakkında suç duyurusu
Tera’nın gizemli 11 yatırımcısı belli oldu İşte o isimler ve pay oranları Tera'nın gizemli 11 yatırımcısı belli oldu! İşte o isimler ve pay oranları
Bir zamanlar sahada ter döküyordu Türkiye-Fransa maçında güvenlik görevlisi oldu Bir zamanlar sahada ter döküyordu! Türkiye-Fransa maçında güvenlik görevlisi oldu
Türkiye-Fransa maçında herkesi kandıran Ester fotoğrafı Gerçek bambaşka çıktı Türkiye-Fransa maçında herkesi kandıran Ester fotoğrafı! Gerçek bambaşka çıktı
23:30
“163 milyon lirayı 4 ayda 20 katına çıkardılar“ iddiası Fatma Betül Sayan Kaya, AK Parti’deki görevinden istifa etti
"163 milyon lirayı 4 ayda 20 katına çıkardılar" iddiası! Fatma Betül Sayan Kaya, AK Parti'deki görevinden istifa etti
23:12
Yeniden Refah’ta istifa depremi Doğan Bekin, “AK Parti“ iddialarına yanıt verdi
Yeniden Refah'ta istifa depremi! Doğan Bekin, "AK Parti" iddialarına yanıt verdi
22:08
Gazeteci Ali Tarakcı tutuklandı
Gazeteci Ali Tarakcı tutuklandı
20:05
Salah’ın ziyaret ettiği Kurtdere Yaylası’nda bank ve tabelanın çalındığı iddia edildi
Salah'ın ziyaret ettiği Kurtdere Yaylası'nda bank ve tabelanın çalındığı iddia edildi
19:59
Meteoroloji’den İstanbul ve Marmara için sel uyarısı Yarın akşamdan itibaren kuvvetli yağış bekleniyor
Meteoroloji'den İstanbul ve Marmara için sel uyarısı! Yarın akşamdan itibaren kuvvetli yağış bekleniyor
18:51
Bahçeli bir araya getirdi Sarallar ve Şahinler, MHP Genel Merkezi’nde barıştı
Bahçeli bir araya getirdi! Sarallar ve Şahinler, MHP Genel Merkezi'nde barıştı
16:07
A Milli Takım için iç karartan tahmin Fransa yenilgisi sonrası acı tablo
A Milli Takım için iç karartan tahmin! Fransa yenilgisi sonrası acı tablo
15:54
Şamil Tayyar’dan Fatma Betül Sayan Kaya tepkisi: İddialar doğruysa hemen istifa etmeli
Şamil Tayyar'dan Fatma Betül Sayan Kaya tepkisi: İddialar doğruysa hemen istifa etmeli
15:25
Cumhurbaşkanı Erdoğan: BM’de soykırım şebekesine tokat indi
Cumhurbaşkanı Erdoğan: BM'de soykırım şebekesine tokat indi
15:20
Emenike’den Aziz Yıldırım’a vefa ziyareti Elini öpüp “Aziz Baba“ dedi
Emenike'den Aziz Yıldırım'a vefa ziyareti! Elini öpüp "Aziz Baba" dedi
14:36
Yavaş’a Cumhurbaşkanlığı adaylığı soruldu İlk kez böyle yanıt verdi
Yavaş’a Cumhurbaşkanlığı adaylığı soruldu! İlk kez böyle yanıt verdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 27.09.2026 00:32:24. #7.12#
SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı Erdoğan’a çağrıda bulundu: Mal varlıkları araştırılsın - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei