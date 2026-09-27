Muhteşem Yüzyıl'ı izlerken kapısı çaldı! Karşısında Hürrem Sultan'ı gördü - Son Dakika
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Muhteşem Yüzyıl'ı izlerken kapısı çaldı! Karşısında Hürrem Sultan'ı gördü

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Meryem Uzerli, Çırağan Sarayı'nda kaldığı sırada yan odada Muhteşem Yüzyıl'ın izlendiğini duydu. Kapıyı çalan Uzerli'yi karşısında gören izleyici büyük şaşkınlık yaşadı.

Muhteşem Yüzyıl dizisinde canlandırdığı Hürrem Sultan karakteriyle hafızalara kazınan Meryem Uzerli, kaldığı otelde yaşanan tesadüfle herkesi şaşırttı. Yan odadan dizinin sesini duyan ünlü oyuncu, kapıyı çalarak izleyiciye unutamayacağı bir sürpriz yaptı.

Meryem Uzerli, yıllar önce başrolünde yer aldığı Muhteşem Yüzyıl dizisiyle ilgili karşılaştığı ilginç tesadüfü eğlenceli bir ana dönüştürdü.

İstanbul'da Çırağan Sarayı'nda konaklayan Uzerli, bulunduğu odanın yan tarafından tanıdık sesler geldiğini fark etti. Bir süre dinleyen oyuncu, yan odada Muhteşem Yüzyıl'ın izlendiğini anlayınca sürpriz yapmaya karar verdi.

KAPIYI HÜRREM SULTAN ÇALDI

Uzerli, diziyi izleyen kişinin odasının kapısına giderek zile bastı. Kapının açılmasıyla birlikte karşısında dizinin Hürrem Sultan'ını gören izleyici büyük şaşkınlık yaşadı.

Beklenmedik karşılaşma sırasında ortaya renkli görüntüler çıkarken, Uzerli'nin yıllar sonra kendisini dünya çapında tanınan bir isim haline getiren yapımla böylesine tesadüfi şekilde karşılaşması dikkat çekti.

YILLAR SONRA GELEN MUHTEŞEM YÜZYIL SÜRPRİZİ

2011 yılında yayın hayatına başlayan Muhteşem Yüzyıl'da Hürrem Sultan karakterini canlandıran Meryem Uzerli, performansıyla dizinin en çok konuşulan isimlerinden biri olmuştu.

Aradan yıllar geçmesine rağmen dizinin hâlâ izlenmeye devam etmesi, Uzerli'nin yaşadığı bu tesadüfle bir kez daha ortaya çıktı. Ünlü oyuncunun kapıyı bizzat çalarak yaptığı sürpriz ise karşılaşmayı daha da unutulmaz hale getirdi.

Muhteşem YüzyılÇırağan SarayıMeryem UzerliHürrem SultanMagazinSon Dakika

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