Fon krizinde büyük dalga geliyor: Cumhurbaşkanı Erdoğan bazı kelleleri uçurabilir - Son Dakika
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Fon krizinde büyük dalga geliyor: Cumhurbaşkanı Erdoğan bazı kelleleri uçurabilir

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Fon krizinde büyük dalga geliyor: Cumhurbaşkanı Erdoğan bazı kelleleri uçurabilir
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İktidara yakınlığıyla bilinen yazar Abdulkadir Selvi, fon krizine ilişkin AK Parti kulislerini aktardı. Konuştuğu AK Parti milletvekillerinin "infial halinde" olduğunu belirten Selvi, soruşturmanın derinleşebileceğini öne sürerek, "Pandoranın kutusu yeni açıldı. Soruşturma derinleştikçe sürpriz tutuklamalara tanık olabiliriz. Çünkü henüz işin köpüğüyle uğraşılıyor. Derine inilmedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan bazı kelleleri uçurabilir" ifadelerini kullandı.

İktidara yakınlığıyla bilinen gazeteci Abdulkadir Selvi, siyaset ve ekonomi gündemini sarsan fon krizine dair AK Parti kulislerindeki son durumu köşesine taşıdı. Selvi, parti içindeki milletvekillerinin yaşananlardan dolayı "infial halinde" olduğunu belirterek, soruşturmanın derinleşmesiyle birlikte sürpriz tutuklamaların ve Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından yapılacak yeni görevden almaların kapıda olduğunu iddia etti.

ERDOĞAN'IN TAVRİ KESİN

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın krizin patlak verdiği ilk andan itibaren dirayetli bir yönetim sergilediğini belirten Selvi, ABD'den verdiği "Sorumluluğu olanlardan hukuk önünde hesap sorulacak" sözlerini hatırlattı. Erdoğan'ın yurda döner dönmez ilk toplantısını gerçekleştirdiğini ve yarın Ankara'da çok daha kapsamlı bir zirveye başkanlık edeceğini aktaran Selvi, bu adımların krizin başka alanlara sıçramasını (metastaz) engelleyeceğini ifade etti. Yazıda ayrıca Erdoğan'ın AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayan Kaya'nın istifasını "jet hızıyla" kabul ettiği aktarıldı.

"HENÜZ İŞİN KÖPÜĞÜYLE UĞRAŞILIYOR, KELLELER GİDEBİLİR"

Soruşturmanın seyrine dair çarpıcı öngörülerde bulunan Selvi, sürecin henüz çok başında olunduğunu vurguladı. "Pandora'nın kutusu yeni açıldı" ifadelerini kullanan yazar, adli birimlerin şu an sadece "işin köpüğüyle" uğraştığını ve soruşturma derinleştikçe kamuoyunu şaşırtacak sürpriz tutuklamalara tanık olunabileceğini öne sürdü. Selvi ayrıca, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu süreçte taviz vermeyerek "bazı kelleleri uçurabileceğini" belirtti.

MİLLETVEKİLLERİ İNFİALDE: FATURAYI GARİBAN DEĞİL, VURGUNU YAPANLAR ÖDESİN

AK Parti milletvekilleriyle yaptığı görüşmeleri aktaran Selvi, vekillerin kriz karşısında büyük bir tepki ve "infial" içinde olduğunu, en ufak bir usulsüzlüğe karışan herkesten hesap sorulmasını beklediklerini yazdı. Geçmişteki banker ve batık banka krizlerinde faturanın halka kesildiğini hatırlatan Selvi, İnci Taneleri dizisindeki karaktere atıfta bulunarak "Herkes yer içer hesabı Dilber öder durumu olmamalı. Fon krizinin faturası borsanın yolunu bilmeyen gariban vatandaşa değil, yüksek kazanç elde edenlere kesilmeli" değerlendirmesinde bulundu.

AK PARTİ'DEN MECLİS'TE 'ARAŞTIRMA ÖNERGESİ' HAMLESİ BEKLENTİSİ

Olayın siyasi boyutuna da değinen Selvi, AK Parti'nin Meclis açıldığında stratejik bir adım atabileceğini yazdı. İktidar partisinin fon krizinin tüm yönleriyle incelenmesi için bir meclis araştırma önergesi verebileceğini belirten Selvi, bu hamleyle hem ön alınmış olacağını hem de Erdoğan'ın krizdeki tavizsiz çizgisinin destekleneceğini ifade etti.

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