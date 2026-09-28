Canlı anlatım: Bursa'da goller üst üste - Son Dakika
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Canlı anlatım: Bursa'da goller üst üste

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Canlı anlatım: Bursa\'da goller üst üste
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A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar Ligi A Ligi 1. Grup'taki ikinci maçında Bursa'da İtalya'yı konuk ediyor. Karşılaşmada İtalya, 3-0 önde.

A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup'taki ikinci maçında İtalya ile Bursa'da karşı karşıya geliyor. 

İLK 11'LER

Türkiye: Altay, Zeki, Merih, Ozan, Eren, Orkun, Salih, Arda, Oğuz, Can Uzun, Barış Alper

İtalya: Donnarumma, Kayode, Scalvini, Bastoni, Ruggeri, Frattesi, Tonali, Fagioli, Raspadori, Pio Esposito, Sebastiano Esposito.

CANLI ANLATIM:

38' Can Uzun, yaptığı faulün ardından sarı kart gördü.

35' Kayode sağ kanattan ortasını yaptı, ceza sahasında topla buluşan Esposito gelişine vurdu ancak top auta çıktı.

34' Oyun bütünüyle İtalya'nın kontrolünde. A Milli Takımımız, rakibin baskısı karşısında topu kazanmakta zorlanıyor.

32' A Milli Takımımız, bu dakikalarda yaptığı pas hataları nedeniyle topu rakibine kaptırıyor.

31' A Milli Takımımız, kendi yarı alanında paslaşarak geriden oyun kurmaya ve rakip baskısını aşarak çıkmaya çalışıyor.

30' A Milli Takımımız, hızlı bir reaksiyon göstermek için bu dakikalarda rakip yarı sahada baskısını artırmaya çalışıyor.

28' İtalya, paslaşarak ceza sahamıza geldi. Ceza sahası içinde bomboş kalan Kayode, düzgün bir vuruşla topu ağlara gönderdi. İtalya farkı 3'e çıkardı.

27' Bir gol daha geldi. Kayode attı, İtalya 3-0 öne geçti. Tribünlerden protesto var.

25' İtalya, bu dakikalarda da oyunun kontrolünü tamamen elinde tutuyor. A Milli Takımımız karşısında üst üste tehlikeli ataklar geliştiriyor.

23' İtalya paslaşarak ceza sahasına geldi. Kayode'nin vuruşunda Altay Bayındır topu sektirdi, Frattesi dönen topu tamamlayarak farkı 2'ye çıkardı

22' Top yeniden ağlarımızda. İtalyanlar durumu 2-0 yaptı.

18' Topu yeniden kazandık. Zeki Çelik, kenardan taç atışını kullanacak.

17' İtalya, üst üste yaptığı paslarla topun hakimiyetini sürdürüyor. Millilerimiz bu dakikalarda topu almakta zorlanıyor.

15' Karşılaşmada ilk 15 dakikalık bölüm geride kaldı. İtalya, Bastoni’nin golüyle A Milli Takımımız karşısında 1-0 önde.

12' Golden sonra hızlı reaksiyon vermek istiyoruz. Ay-yıldızlılar tüm hatlarıyla rakip yarı sahaya yerleşti, beraberlik golünü arıyor.

10' Kornerden gelen topu Zeki Çelik uzaklaştıramadı. Seken topu önünde bulan Bastoni, gelişine yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi.

9' Maalesef top ağlarımızda. İtalya, Bursa'da öne geçiyor. 

8' Fagioli ceza sahası dışından vuruşunu yaptı, Altay Bayındır uzanarak topu dışarıya çeldi. İtalya korner kullanacak.

7' Bursa'da tribünler muhteşem! Taraftarların desteğiyle stadyumda müthiş bir atmosfer var.

6' İtalya'da Raspadori ceza sahası yakınlarında şansını denedi ancak vuruşu isabetsiz oldu.

5' İtalya'da Raspadori ceza sahası yakınlarında şansını denedi ancak vuruşu isabetsiz oldu.

4' Arda Güler ile hücuma çıktık. Alan arayan Arda, pasını Oğuz Aydın'a aktardı ancak Oğuz savunmayı geçemedi.

3' Fagioli pasını aktarabileceği alan aradı ancak savunmamız buna izin vermedi. Ay-yıldızlılar araya girerek tehlikeyi önledi.

2' İtalyanlar karşılaşmanın ilk dakikalarında kendi yarı alanlarında pas yaparak oyunu kurmaya çalışıyor.

1' Karşılaşmada ilk düdük çaldı. A Milli Takımımıza sonsuz başarılar diliyoruz. Yolun sonu 3 puan olsun!

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    Yorumlar (9)

  • Rick Ricco Rick Ricco:
    bu mac 10 gider bütün angutlar bizde 1 0 Yanıtla
  • Nafi Aydogan Nafi Aydogan:
    Montella yolcu 1 0 Yanıtla
  • Süleyman Karamanlı Süleyman Karamanlı:
    Federasyonun milli takım hocasının Trabzon'a karşı bir düşmanlığı mı var acaba. En az 3 futbolcu kesin kadroda olması gerek ama malesef kadro dışı bırakıldı. Yazık 1 0 Yanıtla
  • rd54mpvhmk rd54mpvhmk:
    4-0 yeniliriz 1 0 Yanıtla
    Süleyman Karamanlı Süleyman Karamanlı:
    Yanlış söyledin ilk yarı 4-0 biter 1 0
  • Rick Ricco Rick Ricco:
    Bu milli takimdan hic bir Bko olmaz. Hepsi amatör. Futbolcu tipli kimse yok hepsi kalas 0 0 Yanıtla
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