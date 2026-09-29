Kim der 63 yaşında! Yonca Evcimik fit haliyle yıllara meydan okuyor - Son Dakika
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Kim der 63 yaşında! Yonca Evcimik fit haliyle yıllara meydan okuyor

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Kim der 63 yaşında! Yonca Evcimik fit haliyle yıllara meydan okuyor
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90'lı yılların unutulmaz isimlerinden Yonca Evcimik, fit görüntüsüyle dikkat çekti. 63 yaşındaki ünlü şarkıcının bikinili pozları yıllara meydan okuyan fiziğini gözler önüne sererken, Evcimik enerjisiyle de adından söz ettirdi.

Türk pop müziğinin 90'lı yıllara damga vuran isimlerinden Yonca Evcimik, yıllara meydan okuyan görüntüsüyle dikkat çekiyor. 63 yaşındaki ünlü şarkıcının sosyal medya hesabından paylaştığı bikinili kareleri, fit görünümünü bir kez daha gözler önüne serdi. Sahne enerjisinden yıllardır ödün vermeyen Evcimik'in formunu koruyan hali dikkat çekti.

Kim der 63 yaşında! Yonca Evcimik fit haliyle yıllara meydan okuyor

63 YAŞINDAKİ YONCA EVCİMİK FİT HALİYLE DİKKAT ÇEKTİ

16 Eylül 1963 doğumlu olan Yonca Evcimik, 63 yaşında. Kariyerine uzun yıllardır ara vermeden devam eden ünlü şarkıcı, sahnedeki enerjisinin yanı sıra formda görüntüsüyle de adından söz ettiriyor.

Kim der 63 yaşında! Yonca Evcimik fit haliyle yıllara meydan okuyor

Evcimik'in bikinisiyle verdiği pozlar da fit görüntüsünü ortaya koydu. Yıllara meydan okuyan fiziğiyle dikkat çeken şarkıcı, ilerleyen yaşına rağmen enerjisinden hiçbir şey kaybetmediğini gösterdi.

90'LI YILLARA DAMGA VURDU

Yonca Evcimik, özellikle 1991 yılında yayımladığı “Abone” albümüyle Türk pop müziğinin unutulmaz isimleri arasına girdi. Müzik kariyerinin yanı sıra dansçı ve oyuncu kimliğiyle de tanınan Evcimik, “Çılgın Bediş” dizisindeki performansıyla bir dönemin hafızasına kazındı.

Kim der 63 yaşında! Yonca Evcimik fit haliyle yıllara meydan okuyor

Aradan geçen yıllara rağmen sahnelerden kopmayan ünlü isim, aktif yaşamı ve enerjik görüntüsüyle dikkat çekmeye devam ediyor.

Yonca EvcimikMagazinSon Dakika

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    Yorumlar (1)

  • Mevlüt Çetin Mevlüt Çetin:
    normal onun için 0 0 Yanıtla
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