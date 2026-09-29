Türkiye’de kışın ilk görüntüleri! Kar yağışı başladı

Erzincan'da kent merkezinde akşam saatlerinde etkisini gösteren sağanak yağış, yüksek kesimlerde yerini kar yağışına bıraktı. Yağışın ardından kenti çevreleyen sıra dağlar mevsimin ilk karıyla beyaza büründü.

Kent merkezinin güneyinde yer alan 3 bin 258 metre yüksekliğindeki Munzur Dağı ile kuzeyinde bulunan 3 bin 549 metre yüksekliğindeki Esence Dağı'nın zirveleri karla kaplandı. Hava sıcaklığının düşmesiyle birlikte gelen kar yağışı, yüksek irtifalarda kış mevsiminin habercisi oldu.

Zirveleri saran sis ve beyaz örtü, Erzincan'ın Üzümlü ilçe merkezinden de net bir şekilde görüntülendi. Dağların karla kaplı ve bulutlarla kaplanmış manzarası seyrine doyumsuz görüntüler oluşturdu.