Türkiye’de kışın ilk görüntüleri! Kar yağışı başladı - Son Dakika
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Türkiye’de kışın ilk görüntüleri! Kar yağışı başladı

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Türkiye’de kışın ilk görüntüleri! Kar yağışı başladı
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Erzincan’da akşam saatlerinde etkili olan sağanak, yüksek kesimlerde yerini kar yağışına bıraktı. 3 bin 258 metre rakımlı Munzur Dağı ile 3 bin 549 metre yüksekliğindeki Esence Dağı’na mevsimin ilk karı düşerken, beyaza bürünen zirveler kartpostallık görüntüler oluşturdu.

Erzincan'da kent merkezinde akşam saatlerinde etkisini gösteren sağanak yağış, yüksek kesimlerde yerini kar yağışına bıraktı. Yağışın ardından kenti çevreleyen sıra dağlar mevsimin ilk karıyla beyaza büründü.

Kent merkezinin güneyinde yer alan 3 bin 258 metre yüksekliğindeki Munzur Dağı ile kuzeyinde bulunan 3 bin 549 metre yüksekliğindeki Esence Dağı'nın zirveleri karla kaplandı. Hava sıcaklığının düşmesiyle birlikte gelen kar yağışı, yüksek irtifalarda kış mevsiminin habercisi oldu.

Türkiye’de kışın ilk görüntüleri! Kar yağışı başladı

Zirveleri saran sis ve beyaz örtü, Erzincan'ın Üzümlü ilçe merkezinden de net bir şekilde görüntülendi. Dağların karla kaplı ve bulutlarla kaplanmış manzarası seyrine doyumsuz görüntüler oluşturdu.

Türkiye’de kışın ilk görüntüleri! Kar yağışı başladı
Türkiye’de kışın ilk görüntüleri! Kar yağışı başladı
Kaynak: AA
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