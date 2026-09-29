Fon vurgunuyla ilgili çarpıcı sözler: Kaya ailesi yalnız değildir, şirketin 30 milyon lotunun peşine düşülmeli

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve eski Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, hakkında çıkan borsa ve fon iddialarının ardından görevinden istifa ettiğini duyurdu. Sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yapan Kaya, iddiaların netliğe kavuşması için bu kararı aldığını belirtti.

"KAZAN DOĞURMUŞ DA DOĞURMUŞ"

Olayın yankıları sürerken, Akşam gazetesi yazarı Turgay Güler "Fatma Betül Sayan Kaya yalnız değildir" başlıklı yazısında iddiaların detaylarını köşesine taşıdı. Kaya ve eşi İlyas Kaya’nın Özata Denizcilik (ÖZATA) hisseleri üzerinden kısa sürede devasa bir kazanç elde ettiğini öne süren Güler, yazısında şu ifadelere yer verdi: "Fatma Betül Sayan Kaya 63 milyon lirasını götürmüş ÖZATA diye bir şirketin hissesine yatırmış. Kocası İlyas Kaya da 100 milyon lirasını yatırmış. Sonra kazan doğurmuş da doğurmuş. Karı-koca çok kısa bir süre içerisinde yaklaşık 2 milyarlık bir servete sahip olmuşlar. Sonra bakmışlar çarşı karışacak hemen paralarını çekip çıkmışlar."

"NEREYE UZANIRSA UZANSIN GEREĞİNİ YAPIN"

Şirketin toplam 30 milyon lotu bulunduğunu ve bu süreçte yalnız Kaya ailesinin değil, başka isimlerin de rol almış olabileceğini belirten Güler, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın usulsüzlüklerle mücadele konusundaki net tavrına vurgu yaptı: "Fatma Betül Sayan Kaya yalnız değildir! ÖZATA'nın 30 milyon lotu var. Birkaç yüz bin lotu bu aileye nasip olmuş! Ya diğerleri? Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatı açık ve net: Nereye, kime uzanıyorsa uzansın, gereğini yapın."