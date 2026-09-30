İstanbul'da tramvayda taciz! Genç doktor sessiz kalmadı - Son Dakika
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İstanbul'da tramvayda taciz! Genç doktor sessiz kalmadı

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İstanbul'da T1 Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattı'nda tacize uğrayan stajyer doktor, şüpheliyi cep telefonuyla görüntüledi. "Sinirden elim ayağım titriyor" diyerek yaşadıklarını anlatan genç doktor, Metro İstanbul'un kendisiyle iletişime geçtiğini ve savcılığa şikayette bulunacağını açıkladı.

İstanbul'da T1 Kabataş- Bağcılar Tramvay Hattı'nda yolculuk yapan stajyer doktor, bir kişinin tacizine uğradı. Yaşadığı olayın ardından şüpheliyi cep telefonuyla görüntüleyen genç doktor, başından geçenleri sosyal medya hesabından anlattı. Olayın gündeme gelmesinin ardından Metro İstanbul'un kendisiyle iletişime geçtiğini belirten stajyer doktor, savcılığa şikayette bulunacağını açıkladı.

ŞÜPHELİYİ CEP TELEFONUYLA GÖRÜNTÜLEDİ

Olay, İstanbul'un en yoğun toplu taşıma güzergahlarından T1 Tramvay Hattı'nda meydana geldi. Stajyer doktor, yolculuk yaptığı sırada kalçasında bir temas hissettiğini ve arkasını döndüğü anda şüphelinin elini hızla çektiğini anlattı.

Yusufpaşa durağında tramvaydan inen genç doktor, şüphelinin görüntüsünü cep telefonuyla kaydetti. Daha sonra sosyal medya hesabından paylaşım yapan stajyer doktor, yaşadığı olay nedeniyle büyük öfke duyduğunu belirterek, "Hayatımda ilk defa tacize uğradım. Sinirden elim ayağım titriyor." ifadelerini kullandı.

İstanbul'da tramvayda taciz! Genç doktor sessiz kalmadı

"ANLAMLANDIRAMIYOR İNSAN"

Tramvayın kalabalık olması nedeniyle ilk anda ne yaşadığını anlamakta güçlük çektiğini anlatan genç doktor, kendisinden önce başka bir genç kadının da aynı kişinin tacizine uğradığını söyledi.

Yaşadıklarını anlatan stajyer doktor, "Öyle sessiz kalan bir tip değilim. Bir tane kızı da taciz etmiş benden önce ağlayarak inmiş, ne olduğunu anlamamışlar. Anlamlandıramıyor insan. Zaten T1'in kalabalığını bilen bilir. Allah'ım, hani kalçamda böyle bir şey geçiyor, poşete mi değiyor, bir şey mi değiyor... Bir baktım, eli hemen çekti ben döner dönmez... Aaa, yüzsüz pislik." dedi.

"BEN SUSARSAM BAŞKALARINA DA YAPACAK"

İlk anda nasıl tepki vereceğini düşündüğünü söyleyen genç doktor, sessiz kalması halinde aynı kişinin başka kadınlara da benzer davranışlarda bulunabileceğini düşündüğünü ifade etti.

Stajyer doktor, "Böyle bir şeye maruz kaldım. Bağırsam ne olacak? Sonra dedim ki, ben susarsam bu yüz bulacak. Gidip başkalarına yapacak." ifadelerini kullandı.

Şüpheliye tepki gösterdiğini anlatan genç doktor, bunun üzerine kişinin koşarak uzaklaştığını ve başka bir vagona geçtiğini söyledi.

İstanbul'da tramvayda taciz! Genç doktor sessiz kalmadı

"NE GİYDİĞİNDEN BAĞIMSIZ"

Yaşananların kıyafetle ilişkilendirilemeyeceğini vurgulayan stajyer doktor, "Pantolon giymişim ya pantolon. Ne giydiğinden bağımsız işte!" sözleriyle tepki gösterdi.

Toplu taşımada bu tür olaylara karşı önlem alınması çağrısında bulunan genç doktor, "Ya panik ediyorsun bizi, sinir ediyorsun, kanser ediyorsun şurada. Çok sinir bozucu. Şu T1'e bir çözüm bulun Allah aşkına ya." dedi.

METRO İSTANBUL İLETİŞİME GEÇTİ

Genç doktorun yaşadıklarını sosyal medya hesabından paylaşmasının ardından olay gündem oldu. Stajyer doktor, Metro İstanbul yetkililerinin kendisiyle iletişime geçtiğini bildirdi.

SAVCILIĞA ŞİKAYETTE BULUNACAK

Olayın ardından hukuki süreci başlatacağını açıklayan stajyer doktor, savcılığa giderek şüpheli hakkında şikayette bulunacağını belirtti.

Metro İstanbulBağcılarİstanbulKabataşGüncelSon Dakika

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