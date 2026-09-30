AK Parti İzmir Milletvekili Mehmet Kasapoğlu’ndan Cemil Tugay açıklaması: Her şey olabilir - Son Dakika
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AK Parti İzmir Milletvekili Mehmet Kasapoğlu’ndan Cemil Tugay açıklaması: Her şey olabilir

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AK Parti İzmir Milletvekili Mehmet Kasapoğlu’ndan Cemil Tugay açıklaması: Her şey olabilir
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AK Parti İzmir Milletvekili Mehmet Kasapoğlu, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın AK Parti’ye katılacağı yönündeki iddialar hakkında, "Rozetler ve konumlar değişebilir fakat baki kalan, şehre bırakılan eserler ve millete sunulan hizmettir" dedi. Siyasetin doğal akışı içinde gelişen eğilimlere kapıyı kapatmadıklarını da vurgulayan Kasapoğlu, siyasette 'olur ya da olmaz' şeklinde kesin ifadeler kullanmanın doğru olmadığını kaydederek, "Her şey olabilir" ifadesini kullandı.

Eski Gençlik ve Spor Bakanı ve AK Parti İzmir Milletvekili Mehmet Muharrem Kasapoğlu, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay ile ilgili gündeme gelen AK Parti’ye katılacağı yönündeki iddialar hakkında bir açıklamada bulundu.

“SİYASETTE ‘OLUR YA DA OLMAZ’ ŞEKLİNDE KESİN İFADELER KULLANMAK DOĞRU DEĞİL”

Kasapoğlu, yaptığı yazılı açıklamada, siyasetteki kulis söylentileri ve dönemsel tartışmaların sığ bir çerçeveden değerlendirilmemesi gerektiğini belirtti.

Süreçleri zorlama hamlelerle yönlendirmeye çalışmadıklarını, siyasetin doğal akışı içinde gelişen eğilimlere de kapıyı kapatmadıklarını ifade eden Kasapoğlu, siyasette "olur ya da olmaz" şeklinde kesin ifadeler kullanmanın doğru olmadığını kaydederek, "Siyasette her şey olabilir" dedi. 

AK Parti İzmir Milletvekili Mehmet Kasapoğlu’ndan Cemil Tugay açıklaması: Her şey olabilir
 Mehmet Muharrem Kasapoğlu

“BİZİM NAZARIMIZDA ASIL OLAN İZMİR'DİR”

Kasapoğlu, AK Parti'nin siyaset anlayışının millete hizmet etmek, ortak aklı büyütmek ve İzmir'in hak ettiği standarda ulaşmasını sağlamak olduğunu belirterek, şunları kaydetti: “Biz AK Parti olarak, İzmir'in biriken kronik sorunlarının çözümü, hemşehrilerimizin mutluluğu ve şehrimizin geleceği için bugüne kadar hangi kapıyı çalmak gerekiyorsa tereddüt etmeden çaldık. Kiminle ortak akıl üretmek gerekiyorsa aynı masaya oturduk. Çünkü bizim nazarımızda asıl olan İzmir'dir. İzmir'in kaybedecek tek bir saniyesi bile yoktur. Bakınız, siyasette isimler, rozetler ve konumlar değişebilir, fakat baki kalan, şehre bırakılan eserler ve millete sunulan hizmettir.”

“HER SÜREÇ DE EN NİHAYETİNDE KENDİ DOĞAL SONUCUNA ULAŞACAKTIR”

Gündemdeki gelişmeleri hizmet odaklı takip ettiklerini belirten Kasapoğlu, "Zamanın mekaniği neyi gerektiriyorsa, vakti geldiğinde o gerçekleşir. Akarsuyun kendi yatağını bulması gibi, her süreç de en nihayetinde kendi doğal sonucuna ulaşacaktır." ifadelerini kullandı.

AK Parti İzmir Milletvekili Mehmet Kasapoğlu’ndan Cemil Tugay açıklaması: Her şey olabilir
Cemil Tugay

NE OLMUŞTU?

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, 18 Haziran tarihinde CHP üyeliğinden istifa etmişti. Görevine bağımsız olarak devam eden Tugay’ın AK Parti’ye katılacağı yönünde iddialar ortaya atılmıştı.

Kaynak: AA
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