Christa Pike\'ın infazı başarısız oldu: İki doz ölümcül iğneye rağmen hayatta kaldı

ABD'nin Tennessee eyaletinde 1995 yılında işlediği cinayet nedeniyle idama mahkum edilen 50 yaşındaki Christa Pike'ın infazı başarısızlıkla sonuçlandı. Pike'a iki doz pentobarbital uygulanmasına rağmen hayatını kaybetmedi ve cezaevinden ambulansla hastaneye götürüldü. Tennessee Ceza İnfaz Kurumu, Pike'ın cezaevi dışındaki bir sağlık kuruluşuna sevk edildiğini doğruladı. T

Pike'ın avukatları, infaz sırasında iki doz ölümcül ilacın verilmesine rağmen müvekkillerinin hayatta kaldığını ve sağlık durumuyla ilgili kendilerine henüz bilgi verilmediğini açıkladı. Görgü tanığı gazeteciler ise infaz odasından uzun süre nefes alma ve horlama benzeri sesler duyulduğunu aktardı.

İNFAZDAN SAATLER ÖNCE MAHKEMELERDE TRAFİK YAŞANDI

Pike'ın infazı 30 Eylül'de gerçekleştirilecekti. ABD 6. Bölge Temyiz Mahkemesi, infazdan yaklaşık bir saat önce geçici durdurma kararı verdi. Mahkeme, Pike'ın çocukluk döneminde maruz kaldığı cinsel istismar ve bunun ölüm cezası aşamasında yeterince değerlendirilip değerlendirilmediği yönündeki hukuki iddiaların incelenmesi gerektiğini belirtti.

Ancak Tennessee yönetimi kararı ABD Yüksek Mahkemesi'ne taşıdı. Yüksek Mahkeme, 6. Bölge Mahkemesi'nin durdurma kararını kaldırarak infazın önünü açtı. Karara Yargıçlar Sonia Sotomayor, Elena Kagan ve Ketanji Brown Jackson karşı çıktı.

İKİ DOZ PENTOBARBİTAL UYGULANDI

Yüksek Mahkeme'nin kararının ardından infaz işlemi yeniden başlatıldı. Pike'a iki doz pentobarbital uygulandığı bildirildi.

İnfazı izleyen gazetecilerin aktardığına göre, işlem sırasında Pike'ın kolunda yanma ve rahatsızlık hissettiğini söylediği, ardından infaz odasının perdesinin kapatıldığı belirtildi. Perde yeniden açıldığında ise Pike'ın hâlâ nefes aldığı ve yüksek sesle horlamaya benzer sesler çıkardığı bildirildi.

İnfazın ardından sağlık ekipleri cezaevine çağrıldı ve Pike hastaneye sevk edildi. Tennessee Ceza İnfaz Kurumu ise uygulanan işlemlerde eyaletin mevcut infaz protokolünün takip edildiğini savundu. Kurum, protokolde ikinci dozdan sonra uygulanacak ek bir prosedür bulunmadığını bildirdi.

TENNESSEE'DE TÜM İNFAZLAR DURDURULDU

Yaşanan olayın ardından Tennessee Valisi Bill Lee, eyalette yılın geri kalanında planlanan diğer infazları durdurdu ve olayın nasıl gerçekleştiğini belirlemek üzere bağımsız bir inceleme başlatılacağını açıkladı.

Bu gelişme, Tennessee'de infaz yöntemleriyle ilgili tartışmayı da yeniden gündeme getirdi. Üstelik Pike'ın başarısız infaz girişimi, eyalette bu yıl yaşanan ikinci infaz sorunu oldu. Mayıs ayında başka bir mahkumun infazı, uygun damar bulunamaması nedeniyle gerçekleştirilememişti.

PIKE NEDEN İDAMA MAHKUM EDİLMİŞTİ?

Pike, 1995 yılında 19 yaşındaki sınıf arkadaşı Colleen Slemmer'ın öldürülmesi nedeniyle ölüm cezasına çarptırıldı. Pike cinayet sırasında 18 yaşındaydı. Olayda Pike'ın dönemin 17 yaşındaki erkek arkadaşı Tadaryl Shipp'in de rolü olduğu belirtildi; Shipp daha sonra ömür boyu hapis cezasına çarptırıldı.

Pike'ın infazı gerçekleşseydi, Tennessee'de 200 yılı aşkın süre sonra idam edilen ilk kadın olacaktı.

İNSAN HAKLARI KOMİSYONU DA DOSYAYI GÜNDEME TAŞIMIŞTI

İnfaz girişiminden yalnızca birkaç gün önce Amerikan Devletleri Örgütü'ne bağlı Amerikalılararası İnsan Hakları Komisyonu (IACHR), Pike dosyasına ilişkin bir rapor yayımladı. Komisyon, Pike'ın ölüm cezası sürecindeki hukuki temsilini, uzun süre ölüm hücresinde tutulmasını ve infaz yöntemlerini inceledi.

Komisyon, Pike'ın çocukluk döneminde maruz kaldığı şiddet ve cinsel istismara ilişkin hafifletici delillerin yargılama sırasında yeterince ortaya konulmadığı sonucuna vardı ve ABD'nin çeşitli hak ihlallerinden sorumlu olduğunu belirtti.

Son durum: Pike'ın infaz girişimi tamamlanamadı; hastaneye kaldırıldı. Tennessee yönetimi diğer infazları yıl sonuna kadar durdurdu ve olay hakkında bağımsız inceleme başlattı. Pike'ın sağlık durumuna ilişkin ayrıntılar ise şu aşamada kamuoyuna tam olarak açıklanmış değil.