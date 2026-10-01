Herkes bu sorunun cevabını bekliyordu! Trump'tan Netanyahu'ya soğuk duş: Artık dahil değilim - Son Dakika
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Herkes bu sorunun cevabını bekliyordu! Trump'tan Netanyahu'ya soğuk duş: Artık dahil değilim

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Herkes bu sorunun cevabını bekliyordu! Trump\'tan Netanyahu\'ya soğuk duş: Artık dahil değilim
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İsrail'de 27 Ekim'de yapılacak genel seçim öncesinde ABD Başkanı Donald Trump, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun bir dönem daha görevde kalmasını isteyip istemediği sorusuna net bir yanıt vermedi. Trump, "Artık siyasete dahil değilim" diyerek önceliğinin İsrail'in savunmasına yardım etmek olduğunu kaydetti.

İsrail'de seçim takvimi işlerken gözler, Netanyahu'nun uzun süredir en yakın müttefiklerinden biri olarak görülen ABD Başkanı Donald Trump'a çevrildi. Ancak Trump'tan beklenen açık destek gelmedi.

"ARTIK SİYASETE DAHİL DEĞİLİM"

TIME dergisine röportaj veren Trump'a, Netanyahu'nun bir dönem daha başbakan olmasını isteyip istemediği soruldu. Trump soruya "evet" demedi, bunun yerine şu yanıtı verdi: 

"Artık siyasete dahil değilim." 

Trump, önceliğinin İsrail'in savunmasına yardımcı olmak olduğunu vurguladı.

"İSRAİL'DE YÜZDE 99 POPÜLERİM"

Trump, geçmişte izlediği politikalar sayesinde İsrail kamuoyunda popülerliğinin "yüzde 99" olduğunu öne sürdü. Bu açıklama, Netanyahu'nun seçim kampanyasının en kritik döneminde gelmesi nedeniyle dikkat çekti.

EİSENKOT SORUSUNA YANIT

Trump'a, Washington'ın Netanyahu'nun rakibi Gadi Eisenkot ile daha etkili çalışıp çalışamayacağı da soruldu. Trump, Eisenkot hakkında "kötü şeyler duymadığını" söyledi. Hemen ardından Netanyahu'ya ilişkin şu ifadeleri kullandı:

"Bibi'yi birçok kez gözden çıkardılar, tıpkı beni birçok kez gözden çıkardıkları gibi. Bibi'yi küçümsemezdim."

NETANYAHU'NUN KARŞISINDAKİ İSİM

Eski İsrail Genelkurmay Başkanı Gadi Eisenkot, seçimde Netanyahu'nun öne çıkan rakipleri arasında yer alıyor. ABD basınına göre yeni merkez parti Yashar'ın lideri olan Eisenkot, güvenlik geçmişiyle dikkat çekiyor. Netanyahu ise kampanyasında kendisini İsrail'in güvenliğini sağlayabilecek en güçlü isim olarak sunuyor, rakiplerini güvenlik konusunda yetersiz olmakla eleştiriyor. 27 Ekim'deki seçim, 2023'teki Hamas saldırısından bu yana İsrail'de yapılacak ilk genel seçim olacak.

İLİŞKİDE GERGİN DÖNEM

Trump ve Netanyahu uzun yıllardır yakın ilişkileriyle biliniyor. Ancak son dönemde iki lider arasında gerilim yaşandığına ilişkin haberler gündeme geldi. Anadolu Ajansı'nın aktardığına göre Trump'ın son açıklamalarının arka planında, İran savaşı ile İsrail'in Lübnan ve Gazze'deki operasyonlarına ilişkin görüş ayrılıkları bulunuyor. Reuters da İsrail'in Gazze'deki savaşının ve bölgedeki gelişmelerin ABD'de İsrail'e verilen desteği etkilediğini bildirdi.

TARAF TUTMAKTAN KAÇINDI

Trump'ın açıklamaları, Eisenkot hakkında olumsuz bir şey duymadığını söylerken Netanyahu'nun da gözden çıkarılmaması gerektiğini vurgulaması nedeniyle net bir destek ya da karşıtlıktan çok, seçimde açıkça taraf tutmaktan kaçındığı şeklinde yorumlandı.

Kaynak: AA
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