AK Partili vekil Serkan Bayram canlı yayında patladı: Fatma Betül yesin diye mi? - Son Dakika
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AK Partili vekil Serkan Bayram canlı yayında patladı: Fatma Betül yesin diye mi?

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AK Parti İstanbul Milletvekili Serkan Bayram, fon krizine ilişkin Fatma Betül Sayan Kaya'yı eleştirerek "Bir sürü insanın, engelli kardeşlerimizin hakkını elinden aldık. Fatma Betül yesin diye mi? Bir de sosyal politikalara bakıyor. Kimse kusura bakmasın. Herkes bedelini ödesin. Artık içim acıyor" dedi.

AK Parti İstanbul Milletvekili Serkan Bayram, NOW TV’de yayımlanan Çalar Saat programında fon krizine ilişkin açıklamalarda bulundu.

"ARTIK İÇİM ACIYOR"

Serkan Kaya özellikle fon soruşturmasında adı geçen eski Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı ve eski AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayan Kaya’yı eleştirdi. "Yol arkadaşlarıma, bize haksızlık... Cumhurbaşkanımıza haksızlık!" diyerek tepkisini dile getiren Bayram, "Engelli ÖTV'de araçlarımızı, biliyorsunuz 5 yıldan 10 yıla çıkardık. ÖTV muafiyetinde oranları değiştirdik. Bir sürü insanın, engelli kardeşlerimizin hakkını elinden aldık. Fatma Betül yesin diye mi? Bir de sosyal politikalara bakıyor. Kimse kusura bakmasın. Herkes bedelini ödesin. Artık içim acıyor” ifadelerini kullandı.

AK Partili vekil Serkan Bayram canlı yayında patladı: Fatma Betül yesin diye mi?
AK Parti İstanbul Milletvekili Serkan Bayram

"YATIRMIŞSAN DEKONTUNU VERİRSİN"

Sayan Kaya ile eşi İlyas Kaya'nın yaklaşık 2,2 milyar lirayı bakanlık tarafından bildirilen hesaba yatırıp yatırmadığına ilişkin iddiaların da sorulduğu Serkan Bayram, dekont ve hesap açıklaması yapılması gerektiğini belirterek, “O yatırdı diyor, öbürü yatırmadı diyor. Arkadaş Maliye Bakanı hesap açmış. Yatırmışsan dekontunu gönderirsin, toplum önüne çıkarsın” dedi.

"PARTİMİZ GERÇEK MANADA AKLANSIN"

Soruşturmada adı geçenlerin kim olduğuna bakılmaksızın sürecin temizlenmesi gerektiğini savunan Bayram, “Genel başkan yardımcıları var deniyor, bürokrasiden kimseler var deniyor, bakan yardımcılardan var deniyor. Kim varsa bunun içinde temizlensin. Partimiz gerçek manada aklansın” sözleriyle parti içinde hesap verilmesi çağrısı yaptı.

Bayram, adalete güvenin ekonomiyle de doğrudan bağlantılı olduğunu ifade ederek, “Adaletin olmadığı bir yerde yatırım olmaz. Yabancı sermaye gelmez, gelmiyor da kaçıyor” dedi.

Açıklamalarında belediye başkanlarına yönelik gözaltı uygulamalarını da eleştiren Bayram, “Belediye başkanı seçilmiş. Sabah alıyoruz, niye alıyoruz? Çağırsan gelir zaten ya. Bütün belediye başkanlarımız için geçerli bu. Yazıktır” değerlendirmesinde bulundu.

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Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (15)

  • Deniz Memis Deniz Memis:
    sonunda doğru konuşan biri çıkmış helal olsun 13 1 Yanıtla
    Atakan Mercan Atakan Mercan:
    26 sene sonra?? 4 2
  • Azra Engin Azra Engin:
    Dil susar ama vicdan konuşur, işte budur ülkeyi temize çıkaracak olan şey. 12 1 Yanıtla
    Etirol Orhan Etirol Orhan:
    bunarın hangısınde vıcdan var halkı somurmekten baska 4 2
  • haydar topçu haydar topçu:
    1990 yıllarda 4 çocuk birkaç baklava aldıkları için hapis cezası almışlardı 12 0 Yanıtla
    Mustafa Bulut Mustafa Bulut:
    Bır tepsi baklava için dile kolay 16 yıl Hapis Hükmetiller ne kadar komik degilmi 4 0
  • Mehmet Ali Karatay Mehmet Ali Karatay:
    paraları dış güçler çaldı 8 1 Yanıtla
  • Münir pekel Münir pekel:
    Öyle deme watsap gruplarından atılmış ya 8 0 Yanıtla
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