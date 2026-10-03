Rakam öyle böyle değil! Mustafa Sandal’ın eşinin yaptığı vurgun dudak uçuklattı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Rakam öyle böyle değil! Mustafa Sandal’ın eşinin yaptığı vurgun dudak uçuklattı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Rakam öyle böyle değil! Mustafa Sandal’ın eşinin yaptığı vurgun dudak uçuklattı
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü sermaye piyasası fon soruşturmasında Mustafa Sandal'ın eşi Melis Sütşurup’un fondan sağladığı kazancın 15 milyar 793 milyon liraya ulaştığı öne sürüldü. Kısa sürede milyarlık kâr elde ettiği iddia edilen Sütşurup’un babası Cihan Sütşurup’un da 639 milyon liralık karla listede yer aldığı belirtildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen sermaye piyasası fon soruşturmasında çarpıcı bir detay ortaya çıktı. Şarkıcı Mustafa Sandal’ın eşi Melis Sütşurup’un fondan elde ettiği kazancın 15 milyar 793 milyon liraya ulaştığı öne sürüldü.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın sermaye piyasası fon işlemlerine yönelik yürüttüğü soruşturmada dosyanın seyri değişti. İlk iddialarda fonlardan 11,1 milyar lira çektiği ileri sürülen Melis Sütşurup hakkında çok daha yüksek rakamlar gündeme geldi.

Rakam öyle böyle değil! Mustafa Sandal’ın eşinin yaptığı vurgun dudak uçuklattı

13,6 MİLYAR LİRALIK YATIRIMLA 2,3 MİLYAR LİRA KAR

Sabah gazetesinin haberine göre, Melis Sütşurup’un fondan sağladığı toplam kazancın 15 milyar 793 milyon liraya ulaştığı belirtildi. Dosyadaki iddialara göre Sütşurup'un finansal hareketleri şu şekilde gerçekleşti:

  • Borsa kazancını fona aktardı: Borsadan elde ettiği 13 milyar 673 milyon lirayı Tera’nın TLY fonuna yatırdı.
  • Kısa sürede dev kar: Sütşurup’un yaptığı bu yatırım üzerinden kısa sürede 2 milyar 355 milyon 287 bin lira net kâr elde ettiği öne sürüldü.
Rakam öyle böyle değil! Mustafa Sandal’ın eşinin yaptığı vurgun dudak uçuklattı

BABASI DA KAZANÇ LİSTESİNDE 6’NCI SIRADA

Soruşturma dosyasında yer alan bir diğer dikkat çekici isim ise Melis Sütşurup’un babası Cihan Sütşurup oldu. Baba Cihan Sütşurup’un da aynı işlemler kapsamında 639 milyon 402 bin 912 lira kâr elde ettiği ve bu rakamla kazanç sıralamasında 6’ncı sırada yer aldığı iddia edildi.

İstanbul Cumhuriyet BaşsavcılığıMelis SütşurupMustafa SandalMagazinGüncelSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (10)

  • mustafa sagdic mustafa sagdic:
    aga ne oluyor ulkeyi sitasilet sanatcilar silmis supurmus 7 3 Yanıtla
  • Kuaför Çetin Öztürk Kuaför Çetin Öztürk:
    Adam şarkısında bu kız beni almalı demekle haklıymış?? 7 2 Yanıtla
  • Müslüm Yaman Müslüm Yaman:
    bu fondakilere hepsine küstüm benide aralarına niye almadılar bende milyarder olmak istiyorum benim neyim eksik… 4 4 Yanıtla
  • erkan.zengin_@hotmail.com [email protected]:
    Hemen bulun yakalayın gereken neyse yapılsın acil 1 0 Yanıtla
    Tuncay Kaye Tuncay Kaye:
    Tamam 0 0
  • Mustafa TİVEM Mustafa TİVEM:
    Borsadan çektiği 13.5 milyarı fona yatırıp 2 milyar kazanmış. 16 milyarın hepsi fondan değil ki? Belki borsa manipülasyonu onu bilmem. 0 0 Yanıtla
    • Tüm yorumlar için tıklayınız
    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Üç meslek grubuna daha yeşil pasaport geliyor Üç meslek grubuna daha yeşil pasaport geliyor
BDDK’dan cep telefonu kredileri ve kredi kartlarına yeni düzenleme BDDK’dan cep telefonu kredileri ve kredi kartlarına yeni düzenleme
Gaziantep’te aile faciası: Anne kendini attı, baba ve 5 yaşındaki oğlu peşinden gitti Gaziantep’te aile faciası: Anne kendini attı, baba ve 5 yaşındaki oğlu peşinden gitti
Cornell’de 7 erkek öğrencinin tecavüz iddiasına New York Valisi özel savcı atadı Cornell'de 7 erkek öğrencinin tecavüz iddiasına New York Valisi özel savcı atadı
Yeni Parti Milletvekili Bülent Tezcan’ı 10 yıl önce yaralayan kişi başından vurulmuş halde ölü bulundu Yeni Parti Milletvekili Bülent Tezcan'ı 10 yıl önce yaralayan kişi başından vurulmuş halde ölü bulundu
9 milyon balığı göllere bıraktılar 54 yıl sonra pişman oldular 9 milyon balığı göllere bıraktılar! 54 yıl sonra pişman oldular
Talisca yine boş geçmedi Golünü attı, maçın adamı seçildi Talisca yine boş geçmedi! Golünü attı, maçın adamı seçildi
Korkulan oldu Arda Güler İtalya maçında yok Korkulan oldu! Arda Güler İtalya maçında yok
10:36
Teklif Meclis’e sunuldu Memurlar yılda iki kez ikramiye alabilir
Teklif Meclis'e sunuldu! Memurlar yılda iki kez ikramiye alabilir
10:12
Ne yaptın Barış Alper Yılmaz Dünyaya madara olduk
Ne yaptın Barış Alper Yılmaz! Dünyaya madara olduk
09:45
AK Partili vekil Serkan Bayram canlı yayında patladı: Fatma Betül yesin diye mi
AK Partili vekil Serkan Bayram canlı yayında patladı: Fatma Betül yesin diye mi?
09:34
Akaryakıtta peş peşe indirim Motorinde tabela yine değişiyor
Akaryakıtta peş peşe indirim! Motorinde tabela yine değişiyor
09:19
Fon soruşturmasında 20 kişi daha tutuklandı, toplam sayı 85’e yükseldi
Fon soruşturmasında 20 kişi daha tutuklandı, toplam sayı 85'e yükseldi
09:11
MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu ve 4 kişi tutuklandı
MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu ve 4 kişi tutuklandı!
08:43
Türkiye’ye gol atan Lukaku’dan Fenerbahçe’ye olay mesaj: Dönüşte kulüple görüşeceğim
Türkiye'ye gol atan Lukaku'dan Fenerbahçe'ye olay mesaj: Dönüşte kulüple görüşeceğim
08:18
Ataşehir Belediye Başkan Vekili Murat Güneş gözaltına alındı
Ataşehir Belediye Başkan Vekili Murat Güneş gözaltına alındı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 3.10.2026 10:52:32. #7.12#
SON DAKİKA: Rakam öyle böyle değil! Mustafa Sandal’ın eşinin yaptığı vurgun dudak uçuklattı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei