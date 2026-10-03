Fehmi Lup cinayetinde şüpheli 3 yıl sonra tutuklandı, kazara saplandığını iddia etti - Son Dakika
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Fehmi Lup cinayetinde şüpheli 3 yıl sonra tutuklandı, kazara saplandığını iddia etti

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Fehmi Lup cinayetinde şüpheli 3 yıl sonra tutuklandı, kazara saplandığını iddia etti
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Kayseri'de 3 yıl önce mezarlıkta bıçaklanarak öldürülen zihinsel engelli Fehmi Lup'un cinayet şüphelisi Mehmet Can Dilekçi tutuklandı. Dilekçi, ifadesinde sigara vermediği için Fehmi'nin bıçakla saldırdığını, arbedede bıçağın kazara kalbine saplandığını iddia etti.

KAYSERİ'de 3 yıl önce mezarlıkta bıçaklanarak öldürülen zihinsel engelli Fehmi Lup'un (34) cinayet şüphelisi, Mehmet Can Dilekçi (26) tutuklandı. Dilekçi, ifadesinde, sigara isteyen Fehmi'nin kendisine bıçakla saldırdığını ve onu durdurmak için sarıldığı sırada bıçağın kazara kalbine saplandığını iddia etti.

Olay, Ekim 2023'te Melikgazi ilçesindeki Asri Mezarlık'ta meydana geldi. Yüzde 84 zihinsel engelli Fehmi Lup, bir arkadaşının evinde yemek yedikten sonra hayatını kaybeden kuzeninin mezarını ziyaret etmek üzere mezarlığa gitti. Mezarlıkta yer bulabilmek için kuzeninin oğlunu telefonla arayıp bilgi alan Lup'tan daha sonra haber alınamadı. Kardeşinin eve dönmemesi üzerine şüphelenerek mezarlığa giden ağabeyi Sadullah Lup, Fehmi Lup'u hareketsiz halde buldu. İhbar üzerine gelen sağlık ekiplerinin incelemesinde, Lup'un vücudunun çeşitli yerlerinden bıçaklanarak hayatını kaybettiği belirlendi.

FAİLİ MEÇHUL ÖZEL EKİPLE AYDINLATILDI

Uzun süre faili meçhul kalan cinayet dosyası, Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Genel Müdürlüğü bünyesindeki Faili Meçhul Suçları Araştırma Daire Başkanlığı koordinasyonunda yeniden ele alındı. Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı ve İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü bünyesinde özel ekiple yürütülen soruşturmada; bölgedeki güvenlik kameraları kaydı ve o gün mezarlıkta bulunanların beyanları detaylıca geriye dönük incelendi. Soruşturma kapsamında, maktulü eskiden de tanıyan şüpheli Mehmet Can Dilekçi'nin olay günü mezarlıkta Fehmi Lup ile bir süre konuştuğu belirlendi.

'SİGARA VERMEMEM NEDENİYLE BIÇAKLA SALDIRDI' SAVUNMASI

Yürütülen soruşturma kapsamında şüpheli Mehmet Can Dilekçi ile birlikte olayla bağlantılı olduğu değerlendirilen babası M.D., annesi H.Ö. ve kız kardeşi S.S.D. yakalanarak gözaltına alındı. Alınan ifadeler ve elde edilen deliller doğrultusunda cinayeti Dilekçi'nin işlediği tespit edildi. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden Mehmet Can Dilekçi çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderilirken, diğer 3 şüpheli işlemlerinin ardından serbest bırakıldı. Tutuklanan şüpheli Dilekçi'nin Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı'nda verdiği ifadesinde, suçlamayı kabul ettiği ancak kendisini savunduğunu söylediği belirtildi. Mehmet Can Dilekçi ifadesinde, "Fehmi'ye sigara vermemem nedeniyle bana bıçakla saldırdı. Ben de kendimi korumak için ona sarıldım, o sırada aramızdaki arbedede bıçak kalbine saplandı" dedi.

Olaya ilişkin geniş çaplı soruşturma sürüyor.

Kaynak: DHA
3. SayfaCinayetKayseriGüncelSon Dakika

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