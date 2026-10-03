Kızılcık Şerbeti\'ndeki öpüşme sahnesi olay oldu: Bu kadarı da pes

SHOW TV ekranlarının ilgiyle izlenen dizisi Kızılcık Şerbeti'nin 141'inci bölümüne Çimen ve Asil karakterlerinin yakınlaşması damga vurdu. Erkan Avcı ve Asena Keskinci'nin canlandırdığı karakterler arasındaki öpüşme sahnesi seyircilerden tepki topladı.

Gold Yapım imzalı 'Kızılcık Şerbeti' dizisi, dün akşam yayınlanan 141'inci bölümüyle izleyicisiyle buluştu. Yeni sezonda birçok vedanın yaşandığı yapımda, bu kez senaryodaki sürpriz bir yakınlaşma tartışma yarattı.

TEPKİ YAĞDI: SADECE OYUNCU DEĞİL, KARAKTER DE DEĞİŞMİŞ

Erkan Avcı'nın hayat verdiği 'Asil' ile Asena Keskinci'nin canlandırdığı 'Çimen' karakterlerinin öpüşme sahnesi ekran başındakilerin dikkatinden kaçmadı. İki oyuncu arasındaki yaş farkı ve karakterin geçirdiği değişim sosyal medyada gündem oldu.

"ARALARINDA 20 YAŞ VARDI, ŞAKA GİBİ"

Söz konusu sahnenin ardından izleyiciler tepkilerini dile getirdi. Sosyal medyada öne çıkan bazı yorumlar şöyle oldu: