Yunan basınında Türkiye alarmı: Bu şartı kabul edersek biteriz

Yunanistan ile GKRY arasında deniz altından bağlantı kurulmasını hedefleyen Deniz Bağlantı Hattı (GSI) projesi, Ankara ile Atina arasında Doğu Akdeniz'deki deniz yetki alanlarına ilişkin tartışmaları yeniden alevlendirdi.

Türkiye'nin kendi kıta sahanlığında gerçekleştirilecek faaliyetlerin önceden koordine edilmesi ve mutabakat sağlanması gerektiğini belirtmesi, Yunan basınında dikkat çeken değerlendirmelere konu oldu.

"KABUL EDİLİRSE EMSAL OLUŞTURUR"

Yunanistan'ın önde gelen gazetelerinden To Vima, GSI projesi çevresinde yaşanan gerilimin yalnızca kablonun geçeceği güzergahla sınırlı olmadığını yazdı.

Haberde, Ankara'nın resmi bir "izin başvurusu" talep etmek yerine "kıyı devleti" sıfatıyla yazılı mutabakat ve önceden koordinasyon istediğine dikkat çekildi.

Yunan basınındaki değerlendirmelerde, Türkiye'nin ortaya koyduğu bu şartın kabul edilmesi durumunda Atina'nın tezlerinin zayıflayabileceği ve Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki yetki iddiaları açısından hukuki bir emsal oluşabileceği belirtildi.

Atina yönetiminin de kurulabilecek bir koordinasyon mekanizmasının Türkiye'nin tezlerini meşrulaştırabileceği endişesini taşıdığı aktarıldı.

To Vima ayrıca GSI projesinin, Türkiye'nin Birleşmiş Milletler nezdinde tescillediği "Mavi Vatan" doktriniyle doğrudan kesiştiğini belirtti.

MSB'DEN DOĞU AKDENİZ MESAJI

Doğu Akdeniz'deki gelişmelere ilişkin açıklama yapan Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Türkiye'nin Birleşmiş Milletlere bildirdiği kıta sahanlığı sınırlarını ve bu alanlardaki haklarını bir kez daha hatırlattı.

Bakanlık açıklamasında şu ifadeler kullanıldı: "Uluslararası hukuk uyarınca kıta sahanlığımızda icra edilecek her türlü kablo/boru döşeme veya bilimsel araştırma faaliyetlerinin kıyı devleti olan ülkemizle önceden koordine edilmesi gerekmektedir. Ülkemiz Doğu Akdeniz'de KKTC ve Libya ile akdettiği Deniz Yetki Alanı Sınırlandırma Anlaşmaları ile şekillenen ve 18 Mart 2020 tarihinde Birleşmiş Milletlere deklare ettiğimiz kıta sahanlığında kıyı devleti olmaktan kaynaklanan hak ve yetkileri çerçevesinde kıta sahanlığımızda izinsiz hiçbir faaliyete izin vermeyecektir."