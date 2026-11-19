AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin, TBMM Genel Kurulu'nda gündeme gelen fon soruşturmasına ilişkin açıklamalarda bulundu. Soruşturmada sorumluluğu bulunan herkesin ceza alması gerektiğini vurgulayan Zengin, “Bu işi yapanlar ister partinin içinde, ister yakınında, isterse teşkilatında olsun, cezalarını alacaklar” ifadelerini kullandı.

“EN ÇOK ÜZÜLEN AK PARTİ TABANIDIR”

Genel Kurulda söz alan Zengin, yaşananlardan en fazla rahatsızlık duyan kesimin AK Parti tabanı ve teşkilatları olduğunu söyledi.

Zengin, “Bakınız bugün bu olan bitenlerden en çok üzülen kim acaba? En çok rahatsız olan, söyleyeceğim; bizim tabanımızdır. Bizim teşkilatlarımızdır. Biz milletvekilleridir. Ben de öyleyim” dedi.

“HUKUK ÖNÜNDE İP GİBİ DİZİLECEKLER”

Soruşturmada yanlış yapanların siyasi bağlantılarına veya bulundukları görevlere bakılmaksızın hesap vermesi gerektiğini belirten Zengin, şu ifadeleri kullandı:

“Her halükarda bu konuda yanlış yapan kimse, bu konuyla alakalı olarak devletin, milletin bu kadar önemli müesseselerinin başında bulunarak kah işini yapmayarak, kah yanlış yaparak, hukuka aykırı işler yaparak bu işlerin olmasına sebebiyet verenlerin ve aynı zamanda işleyişle alakalı sistematiğin hem değişmesiyle alakalı hem de bu insanların ceza almasıyla alakalı çok özenli bir çalışmanın içerisindeyiz.

O sebeple bu hatayı işleyen herkes hukuk önünde ip gibi dizilecek, bunun başka yolu yok. Bu işi yapanlar bundan muhakkak suretle, ister partinin içinde ister yakınında isterse teşkilatında isterse bunların başında, nerede olursa olsun cezalarını alacaklar çünkü bu çalınan, bu götürülen milletin parasıdır.”

214 İSMİN AÇIKLANMASI İÇİN ÇABA GÖSTERİYOR

Fon soruşturması kapsamında 214 isimden söz edildiğine dikkat çeken Zengin, bu kişilerin kimliklerinin kamuoyuyla paylaşılmasını istedi. Söz konusu isimlerin TMSF'de de bulunduğunu belirten Zengin, açıklanmaları için gayret gösterdiğini ifade etti.

Zengin ayrıca soruşturma öncesinde fonlar üzerinden haksız kazanç elde ettiği öne sürülen kişilerin de araştırılması gerektiğini söyledi.

DDK ÖN RAPOR HAZIRLADI, SPK İÇİN DÜZENLEME GÜNDEMDE

Devlet Denetleme Kurulu'nun (DDK) fon soruşturmasına ilişkin ön rapor hazırladığını açıklayan Zengin, raporda sistemin işleyişindeki yanlışlar ve tespit edilen suistimaller doğrultusunda yeni düzenlemelerin gündeme geleceğini belirtti.

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) ile ilgili de Meclis'te önemli bir çalışma yürütüldüğünü kaydeden Zengin, düzenlemelerin TBMM Genel Kurulu'nda ele alınacağını bildirdi.