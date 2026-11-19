Bir dönem İngiliz magazin dünyasının en tanınmış isimlerinden olan Katie Price, bu kez değişen görüntüsüyle dikkat çekti. Son aylarda ciddi şekilde kilo veren ünlü model, sağlık durumuna ilişkin merak edilenleri anlattı.

"BU KADAR ZAYIF OLMAK İSTEMİYORUM"

İngiliz model Katie Price, kız kardeşi Sophie ile yaptığı podcast yayınında son dönemde yaşadığı kilo kaybından duyduğu rahatsızlığı dile getirdi. Eski görüntüsünden uzaklaşan Price, mevcut kilosundan memnun olmadığını ve daha fazla zayıflamak istemediğini söyledi. 48 yaşındaki model, "Bu kadar zayıf olmak istemiyorum" diyerek yaşadığı değişimden duyduğu endişeyi açıkça ifade etti. Kilo kaybının nedenini henüz öğrenemeyen Price, sağlık durumunu netleştirmek için yeniden doktor kontrolüne başvurdu.

DOKTORLAR YENİ TESTLER İSTEDİ

Katie Price, doktoruyla yaptığı görüşmenin ayrıntılarını da anlattı. Ünlü model, kilo kaybının nedenini belirlemek amacıyla kapsamlı sağlık kontrollerinden geçeceğini söyledi. Price'a EKG, MR ve kemik sağlığına yönelik testler yapılması planlandı. Doktorlar, özellikle kalp sağlığını ve genel sağlık durumunu değerlendirecek. Tansiyonunun çok düşük olduğunu da açıklayan Price, bu nedenle sağlık kontrollerinin önem kazandığını belirtti. Ancak ünlü modelin kilo kaybına neyin yol açtığı henüz bilinmiyor.

ZAYIFLAMA İLACI İDDİALARINI REDDETMİŞTİ

Katie Price'ın son aylarda belirgin şekilde zayıflaması, kullandığı ilaçlarla ilgili çeşitli iddiaları da beraberinde getirdi. Ünlü model, daha önce zayıflama ilacı kullandığı yönündeki iddiaları reddetmişti. Son açıklamasında da kilo kaybının nedenine ilişkin kesin bir bilgi vermeyen Price, doktorların yapacağı yeni tetkiklerin sonuçlarını bekliyor. Ünlü isim, mevcut kilosunu korumak yerine yeniden biraz kilo almak istediğini de dile getirdi. Özellikle spor salonuna giderek kas kütlesini artırmayı hedeflediğini söyledi.

BURNU BANDAJLI HALİYLE KAMERA KARŞISINA GEÇTİ

Katie Price'ın podcast yayınındaki görüntüsünde yalnızca kilo kaybı değil, burnundaki bandajlar da dikkat çekti. Kısa süre önce yeniden burun estetiği yaptıran model, son operasyonunu burnuna yapılan küçük bir dokunuş olarak anlattı. Daha önce de birden fazla burun estetiği geçiren Price, yeni operasyonunun ardından burnundaki bandaj ve cerrahi bantlarla kamera karşısına geçti. Ünlü model, estetik müdahalesinin ardından gerçekleştirdiği yayında sağlık kontrollerine ilişkin ayrıntıları da anlattı.

BİR DÖNEM "JORDAN" ADIYLA TANINIYORDU

Katie Price, İngiliz magazin dünyasında uzun yıllar "Jordan" adıyla tanındı. Modellik kariyeri boyunca görünümü ve geçirdiği estetik operasyonlarla dikkat çeken Price, yıllar içerisinde farklı görüntüleriyle izleyici karşısına çıktı.