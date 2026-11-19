Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde dönerci dükkanı sahibi Ali Erdoğan'ı tabancayla başından vurarak öldüren hava astsubay Emre Aygün, tutuklandı.

Olay, dün saat 12.00 sıralarında Müftü Mahallesi Uğur Mumcu Caddesi'nde meydana geldi. Dönerci dükkanı işleten Ali Erdoğan, araçla iş yerinin önüne gelen Emre Aygün'ün tabancalı saldırısına uğradı. Erdoğan'ın başına 2 kurşun isabet ederken, şüpheli geldiği araçla kaçtı. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, Ali Erdoğan'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Erdoğan'ın cenazesi, incelemelerin ardından Ereğli Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

Olayın ardından kaçan Emre Aygün, polis ekipleri tarafından Osmanlar köyü yakınlarında yakalanarak gözaltına alındı. Balıkesir'in Bandırma ilçesinde hava astsubay olarak görev yaptığı öğrenilen Aygün'ün, amacının önce konuşmak olduğunu, Erdoğan'ı öldürmek istemediğini ve çıkan boğuşma sırasında silahın ateş aldığını söylediği iddia edildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Emre Aygün, çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.