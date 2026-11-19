İstanbul Büyükçekmece'de 2 yıl yaşadığı evden taşınan kiracı, geride şaşkına çeviren bir manzara bıraktı.

9 AYDIR KİRA ÖDEMEDİ, EVİ YAZILARLA DOLDURDU

Olay, Büyükçekmece'nin Fatih Mahallesi'nde bulunan 4 katlı binanın ikinci katındaki dairede yaşandı. Yaklaşık 2 yıldır evde oturan kiracıdan 9 aydır kira alamayan ev sahibi, tahliye davası açtı. Yasal sürecin tamamlanmasının ardından ev boşaltıldı.

Daireyi kontrol etmek için adrese giden ev sahibinin avukatı, duvarlardan tavana, kapı ve pencerelerden mutfak dolaplarına kadar hemen her yere yazılar yazıldığını gördü. Kombinin üzerine kadar aşk şiirleri ve ayrılık sözleri yazılan evin görüntüleri karşısında ev sahibi büyük şaşkınlık yaşadı.

"ZARARLARIMIZI TAZMİN EDECEĞİZ"

Ev sahibinin avukatı Ali Selman Altınbilek, kiracı hakkında hem ödenmeyen kiralar hem de dairede oluşan zararlar nedeniyle hukuki süreç başlattıklarını belirtti.

Altınbilek, "Duvarların, peteklerin, evin tüm demirbaşlarının, pencerelerin ve kapıların neredeyse tamamının yazılarla dolu olduğunu gördük. Ev sahibi de biz de her zaman karşılaştığımız bir durum olmadığı için şok olduk. 'Eve zarar verme' ve 'güveni kötüye kullanma' suçlarından dava ve takip sürecimiz devam ediyor. Zararlarımızı tazmin edeceğiz" dedi.

"PSİKOLOJİK DURUMUNUN İYİ OLMADIĞINI SÖYLEDİ"

Kiracının kendilerine psikolojik durumunun iyi olmadığını söylediğini aktaran avukat Altınbilek, dairede daha önce tahliye edilen bir tekel bayisine ait eşyaların da bulunduğunu ve bunların taşınmasının süreci zorlaştırdığını ifade etti. Ev sahibinin zararlarının karşılanması için hukuki girişimlerin sürdüğü belirtildi.