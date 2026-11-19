ABD'de fast food sektörünü sarsan bir iflas başvurusu yapıldı. KFC ve Taco Bell markaları altında toplam 84 restoran işleten Tasty Chick'n, artan maliyetler ve düşen satışlar nedeniyle mahkemeye başvurdu. Yaklaşık 73 milyon dolar borcu bulunan şirketin restoranlarını satışa çıkarmaya hazırlandığı öğrenildi. On eyalette faaliyet gösteren işletmenin yaşadığı mali kriz, çok sayıda restoranın kapanması ihtimalini gündeme getirdi.

84 RESTORANI İŞLETEN ŞİRKET İFLAS BAŞVURUSU YAPTI

ABD'nin Teksas eyaletinde merkezi bulunan Tasty Chick'n, 16 Kasım 2026'da iflas koruması talebiyle mahkemeye başvurdu. Şirketin on farklı eyalette 75 bağımsız restoran ve iki markanın birlikte hizmet verdiği dokuz işletme olmak üzere toplam 84 restoranı bulunuyor. Başvuru, şirketin faaliyetlerini yeniden yapılandırmasına ve mahkeme denetiminde satış gerçekleştirmesine imkan tanıyan Chapter 11 kapsamında yapıldı.

SATIŞLAR ÜÇ YILDIR DÜŞÜYOR

Mahkemeye sunulan belgelere göre şirketin satışları 2024'te yüzde 11,4, 2025'te yüzde 1,4 ve 2026'nın geride kalan bölümünde yüzde 2,8 azaldı. Üç yıllık dönemde toplam satış kaybı yüzde 15,6'ya ulaşırken restoranların kar marjı 2023'teki yüzde 11,8 seviyesinden yüzde 4'e geriledi. Şirket yönetimi, gelirlerdeki düşüşe rağmen gıda, işçilik, kira ve işletme giderlerinin artmasının mali tabloyu ağırlaştırdığını bildirdi.

73 MİLYON DOLARLIK BORÇ ORTAYA ÇIKTI

İflas başvurusu sırasında şirketin yaklaşık 73 milyon dolarlık finansal borcu bulunduğu açıklandı. Ayrıca restoran markalarının bağlı olduğu ana şirkete ödenmeyen isim hakkı, reklam katkı payı ve diğer ücretlerin yaklaşık 15,7 milyon dolara ulaştığı belirtildi. Ana şirketin, ödemelerin yapılmaması nedeniyle eylül ayında franchise sözleşmelerini feshetme sürecini başlattığı öğrenildi.

72 RESTORAN İÇİN KRİTİK TALEP

Mali kriz nedeniyle bazı restoranların daha önce kapatıldığı, bazılarının ise faaliyetlerini sonlandırma aşamasında olduğu bildirildi. Tasty Chick'n, 72 işletmeyle bağlantılı kira sözleşmelerinden çıkabilmek için mahkemeden izin talep etti. Ancak bu başvuru, 84 restoranın tamamının kesin olarak kapanacağı anlamına gelmiyor. Bazı işletmelerin yeni sahipleriyle faaliyetlerini sürdürmesi mümkün görülüyor.

ŞİRKET RESTORANLARINI SATIŞA ÇIKARIYOR

Tasty Chick'n yönetimi, borçlarını yeniden yapılandırmak amacıyla restoranlarını mahkeme denetiminde satışa çıkarma kararı aldı. İşletmelerin tek paket halinde veya farklı bölgelerdeki restoranlar ayrı gruplar oluşturularak satılması planlanıyor. Şirket ayrıca satış sürecinde faaliyetlerini sürdürebilmek için 20 milyon dolara kadar finansman sağlamayı hedefliyor.

FAST FOOD SEKTÖRÜNDE ZORLU DÖNEM

ABD'de yükselen işletme maliyetleri ve tüketici harcamalarındaki değişim, restoran sektörünü zorlamaya devam ediyor. Tasty Chick'n'in iflas başvurusu da sektörün karşı karşıya olduğu mali baskıyı yeniden gündeme taşıdı. Şirketin satış sürecinin nasıl sonuçlanacağı ve kaç restoranın faaliyetlerini sürdüreceği, mahkemenin vereceği kararların ardından netleşecek.