Bir döneme damga vuran Sahil Güvenlik (Baywatch) dizisinin yıldızı Erika Eleniak, yıllar sonra yaşadığı maddi sıkıntıları anlattı. Oyunculuk tekliflerinin azalmasıyla kirasını ödeyemez hale gelen 57 yaşındaki oyuncu, evden çıkarılma bildirimi aldığını açıkladı. Zor günlerin ardından yetişkinlere yönelik içerik platformu OnlyFans'a katılan Eleniak'ın üç ayda yaklaşık 300 bin dolar kazandığı ortaya çıktı.

ÜNLÜ OYUNCU EVİNDEN ATILMA TEHLİKESİYLE KARŞI KARŞIYA KALDI

1989-1992 yılları arasında Sahil Güvenlik dizisinde canlandırdığı Shauni McClain karakteriyle dünya çapında tanınan Erika Eleniak, şöhretin ardından yaşadığı ekonomik zorlukları ilk kez bu kadar açık anlattı.

Rachel Uchitel'in sunduğu Miss Understood adlı podcast programına konuk olan oyuncu, Hollywood'daki işlerinin azalması ve oyunculuk eğitmenliğinden elde ettiği gelirin düşmesi nedeniyle ciddi maddi sıkıntılar yaşadığını söyledi.

Yaşadığı evin kirasını ödemekte zorlandığını belirten Eleniak, sonunda evden çıkarılma bildirimi aldığını açıkladı. Ünlü oyuncu, insanların kendisini maddi açıdan rahat sandığını ancak gerçekte durumun çok farklı olduğunu dile getirdi.

YETİŞKİN İÇERİK PLATFORMUNA KATILDI, HAYATI DEĞİŞTİ

Ekonomik sıkıntılarına çözüm arayan Erika Eleniak, Ağustos 2026'da yetişkinlere yönelik abonelik platformu OnlyFans'ta hesap açmaya karar verdi.

Başlangıçta platforma mesafeli yaklaştığını anlatan oyuncu, zamanla burada takipçileriyle doğrudan iletişim kurabileceğini fark ettiğini söyledi.

Kendi fotoğraf ve videolarını hazırlayan Eleniak, platformdaki içeriklerinin sanılanın aksine çıplaklık içermediğini özellikle vurguladı. Ünlü isim, günlük hayatından kesitler, plaj görüntüleri ve takipçilerinin ilgisini çeken özel içerikler hazırladığını anlattı.

ÜÇ AYDA 300 BİN DOLAR KAZANDI

Erika Eleniak'ın yeni işinden elde ettiği kazanç ise şaşkınlık yarattı. TMZ'nin oyuncuya yakın kaynaklara dayandırdığı haberine göre Eleniak, OnlyFans'a katılmasının ardından ilk üç ayda yaklaşık 300 bin dolar gelir elde etti.

Ağustos ayının sonlarına doğru haftalık kazancının yaklaşık 10 bin dolara ulaştığı belirtilen oyuncunun, aynı gelir artışını sürdürmesi halinde ilk yılında 1 milyon dolara yaklaşabileceği öne sürüldü.

Ancak 300 bin dolarlık tutarın bağımsız olarak doğrulanmış bir net kazanç olmadığı, 1 milyon doların ise gerçekleşmiş gelir değil, bir tahmin olduğu belirtildi.

"ÇIPLAK DEĞİLİM"

Yetişkin içerik platformunda neler yaptığını da anlatan Eleniak, takipçilerinin karşısına çıplak görüntülerle çıkmadığını söyledi.

Ünlü oyuncu, hazırladığı içeriklerin günlük hayatına odaklandığını belirterek evde kahve hazırladığı veya alışveriş yaptığı anları da takipçileriyle buluşturduğunu ifade etti.

Platforma katılma kararının kendisine özgüven kazandırdığını söyleyen Eleniak, artık kendi işinin kontrolünü elinde tuttuğunu ve bundan mutluluk duyduğunu dile getirdi.

KİRASINI ÖDEDİ, EVİNİ KAYBETMEKTEN KURTULDU

OnlyFans'tan gelir elde etmeye başladıktan sonra maddi durumunun düzeldiğini açıklayan Erika Eleniak, birkaç ay içerisinde kirasını ödeyebilir hale geldiğini söyledi.

Bu süreçte evinin kiralanmasından sorumlu kişilerin kendisine anlayış gösterdiğini belirten oyuncu, yaşadığı zor dönemi onların da desteğiyle atlattığını anlattı.

Eleniak, elde ettiği yeni gelirin yalnızca ekonomik sorunlarını çözmesine yardımcı olmadığını, oyunculuk kariyerine yeniden odaklanabilmesi için de fırsat yarattığını ifade etti.

SAHİL GÜVENLİK'E GERİ DÖNMEYE HAZIRLANIYOR

Bir dönem kırmızı mayosuyla hafızalara kazınan Erika Eleniak, oyunculuğa dönüş için de hazırlık yapıyor. Ünlü ismin Sahil Güvenlik dizisinin yeniden çekilen versiyonunda eski karakteri Shauni McClain'i canlandırarak kısa bir süreliğine ekranlara dönmesi bekleniyor.

Maddi sıkıntılar nedeniyle evini kaybetme tehlikesi yaşayan oyuncunun, yıllar sonra farklı bir platformda elde ettiği başarıyla hayatına yeni bir yön vermesi magazin basınında geniş yer buldu.