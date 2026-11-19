Hatay'da 6 Şubat depremlerinin ardından üniversite eğitimini yarıda bırakan ve gününün büyük bölümünü bilgisayar ile telefon başında geçiren 25 yaşındaki Barış Özbay, internette "ev gençlerinin lideri" olarak gösterilmesine ilişkin konuştu. Kendisini bu hareketin lideri olarak görmediğini belirten Özbay, "Ben daha çok bu durumun simgesi haline geldim" dedi.

DEPREMDEN SONRA HAYATI DEĞİŞTİ

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023 depremlerinde evlerini ve yakınlarını kaybeden Semra Özbay (52) ile oğlu Barış Özbay (25), Hatay'ın Antakya ilçesindeki Gazi Mahallesi'nde yaşamlarını sürdürüyor. Depremin ardından üniversite eğitimini yarıda bırakan Barış Özbay, zamanının büyük bölümünü evde geçirmeye başladı. Yaklaşık 3 ay hastanede tedavi gördükten sonra taburcu edilen genç, yeniden bilgisayar ve telefon başındaki yaşamına döndü.

BİR ANDA "EV GENÇLERİNİN LİDERİ" OLDU

Yaşam hikayesiyle daha önce de haberlere konu olan Özbay, bu kez kendisinin bilgisi ve onayı dışında hazırlanan görsellerle "ev gençlerinin lideri" olarak gösterildi. Bu paylaşımları gördüğünü söyleyen Özbay, kendisini söz konusu hareketin bir parçası olarak tanımlamadığını belirterek şu ifadeleri kullandı: "Ev genciyle ilgili paylaşımlarımı görüyorum ancak kendimi ev genci olarak görmüyorum. Bence ev genci olmak biraz daha politik bir duruş, bir protesto gibi. Onların evde kalma nedenleriyle benimki tam olarak aynı değil."

"ŞARTLAR DÜZELSE BİLE EVDEN ÇIKACAĞIMI DÜŞÜNMÜYORUM"

Ekonomik koşulların iyileşmesi halinde birçok gencin yeniden dışarı çıkabileceğini söyleyen Özbay, kendisi için durumun farklı olduğunu ifade etti. "Ekonomi ve hayat şartları düzelse, insanlar daha anlayışlı olsa belki onlar dışarı çıkar. Ben ise şu saatten sonra şartlar düzelse bile evden çıkacağımı düşünmüyorum" diyen Özbay, uzun süre evde kalmanın zamanla alışkanlığa dönüştüğünü anlattı.

"KENDİMİ LİDER OLARAK GÖRMÜYORUM"

İnternette kendisi hakkında yapılan yorumları takip ettiğini belirten Özbay, tanınmaktan rahatsız olmadığını söyledi. Özbay, "İnsanların benim hakkımda konuşması, hayatımı merak etmesi hoşuma gidiyor. İyi ya da kötü yorum yapılması benim için çok önemli değil. Sonuçta kim ilgi görmek istemez" dedi.

Lider olarak gösterilmesine de açıklık getiren genç, "Ancak kendimi ev genç hareketin başkanı ya da lideri olarak görmüyorum. Ben daha çok bu durumun simgesi haline geldim. Benden başka bu şekilde yaşayan insanlar da vardı. Haberlere çıkmamla birlikte daha fazla tanındım. Bir anlamda şans eseri bu sürecin simgelerinden biri oldum" ifadelerini kullandı.

"GENÇLERİN SORUNLARINA ÇÖZÜM BULUNMASI GEREKİYOR"

Türkiye'de evde vakit geçiren gençlerin sayısının artmasında ekonomik koşulların etkili olduğunu düşündüğünü belirten Özbay, iş hayatındaki sorunlara da değindi. Gençlerle işverenler arasında kuşak farkından kaynaklanan anlaşmazlıklar yaşandığını savunan Özbay, bazı işlerin maaş ve çalışma koşulları nedeniyle tercih edilmediğini söyledi.

Özbay, "Ev gençlerine işsiz deniliyor ama iş de olsa maaş olsun değmiyor. Bazen bulunan işin maaşı ya da çalışma ortamı da yapılan işe değmiyor. Bu nedenle bazı gençler evde kalmayı tercih ediyor" dedi.

Gençlerin iş hayatında ve yönetimde daha fazla söz sahibi olması gerektiğini belirten Özbay, "Gençlerin bir şekilde seslerini duyurması ve sorunlarına çözüm bulunması gerekiyor" ifadeleriyle sözlerini tamamladı.